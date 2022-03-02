Майнер Биткоин - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, а что за бред, что от разгона карты портятся? Мне, как бывшему электронщику, это непонятно. Да, при повышении рабочей температуры полупроводника ускоряется диффуззия примесей и чего-то там еще, это я знаю. Но скорость все равно измеряется многими годами. А через 3-4 года эти карточки и так будут стоить копейки. Тем более, на риге хорошее охлаждение, не так греются, как в корпусе.
ну до этого еще дойдем, мне просто не охото человека грузить простыми вещами и навязывать что карты при правильном разгоне не испортить... хозяин барин пусть делает что хочет
Да мне интересно стало, часто встречаю в инете и тут, на форуме, что БУ карты все "печеные", так как использовались в майнинге. У меня за всю жизнь только одна карта сгорела, давно, году так в 2004-м. Причина - был плохо закреплен радиатор на чипе GPU, он отошел, чип и погорел.
Сейчас наверняка есть защита от перегрева, как и у процов.
Да мне интересно стало, часто встречаю в инете и тут, на форуме, что БУ карты все "печеные", так как использовались в майнинге. У меня за всю жизнь только одна карта сгорела, давно, году так в 2004-м. Причина - был плохо закреплен радиатор на чипе GPU, он отошел, чип и погорел.
Сейчас наверняка есть защита от перегрева, как и у процов.
познания в электроники есть но чтобы изучить этот вопрос уже этой эпохи), я не читал форумы и всякую береберду ютуба я отправился как раз к ребятам электронщикам, которые сидят на ремонте карт, каким шагнете вы путем мне абсолютно все равно, у меня в разгоне полтора года , и нехрена им не делается........ жесткие диски, да ,вылетают-достается им , ну вот сейчас перехожу на твердотельные
Можно увидеть такой скриншот Вашего майнера?
познания в электроники есть но чтобы изучить этот вопрос уже этой эпохи), я не читал форумы и всякую береберду ютуба я отправился как раз к ребятам электронщикам, которые сидят на ремонте карт, каким шагнете вы путем мне абсолютно все равно, у меня в разгоне полтора года , и нехрена им не делается........ жесткие диски, да ,вылетают-достается им , ну вот сейчас перехожу на твердотельные
Так я не майню, разогнан только проц, карта нет, так как я не игрок и просто не надо. А с винтами на десктопах главная ошибка в том, что нельзя работающий комп трогать, переносить, двигать и т.д. И обдув винтов должен быть, у меня на 2 HDD стоит отдельный регулируемый вентилятор + датчик температуры. Сейчас включен на малые обороты, а вот позапрошлым летом включал на максимум, когда была жара.
Можно увидеть такой скриншот Вашего майнера?
Нечего ценного от демонстрации моей картинки вы не под черпнете ,у вас и так все прекрасно получается, но если все же решитесь разогнать свой комбаин могу показать как организован мой файлик запуска....
я не сказал бы что нужно вызывать бригаду строителей и замуровывать установку в стену , но такая комбинация работает отлично.
1.с момента перезагрузки ждем 30-40 секунд пока наверняка погрузиться все драйвера
2. запускаю файлы настроек каждой карте программой nvidia Inspector ( их нужно тестировать и подбирать) индивидуально
3. еще жду 20 секунд
4. запускаю майнер (в вашем случае несхеш)
5. далее запускаю MSI Afterburner ( он отлично контролирует режим работы вентиляторов) удобно выставлять настройки в графике.....
6. далее запускаю фаил общего учета хешей деленное на кол. карт и + контроль инетсоединеня (для перезапуска на случай сбоя) - нянька в общем
карты вроде все одинаковые и память и производитель ,но тесты дают разные частоты поэтому нянька им неоходима
Вот так и работает)
TIMEOUT 30
@echo off
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_0_2_150_720_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_1_2_150_720_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_2_2_150_710_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_3_2_150_730_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_4_2_150_700_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_5_2_150_850_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_7_2_150_720_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_8_2_150_740_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_9_2_150_750_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_10_2_150_710_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_11_2_150_710_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_12_2_150_710_95_81_0
TIMEOUT 20
start /d"C:\Users\F1\AppData\Local\Programs\NiceHash Miner 2\" NiceHash
start /d"C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\" MSIAfterburner
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\" MiningListener
Так я не майню, разогнан только проц, карта нет, так как я не игрок и просто не надо. А с винтами на десктопах главная ошибка в том, что нельзя работающий комп трогать, переносить, двигать и т.д. И обдув винтов должен быть, у меня на 2 HDD стоит отдельный регулируемый вентилятор + датчик температуры. Сейчас включен на малые обороты, а вот позапрошлым летом включал на максимум, когда была жара.
Леша!
Как ни странно, здесь собрались одни электронщики :)
Вот и я по образованию инженер-разработчик электронных систем (окончил МИРЭА)
До сих пор (по надобности) занимаюсь разработкой. В прошлом году разработал иммобилайзер
с вводом кода без спец. приспособлений (т.е пульта и проч.).
Любой электронный или электрический компонент имеет техн. эксплуатационные данные, которые
рекомендует изготовитель, будь то эл. микросхема или вентилятор.
Нарушение этих рекомендаций (температура, обороты и пр.) ведёт к уменьшению срока службы изделия.
Оно может проработать ещё 100 лет, НО наработка на отказ снижается в геометрической прогрессии.
Может и проработать, а может и нет, скорее нет, чем да.
Когда А755 присоединил к моему кошельку 3 свои разогнаные карты, то сразу пошли реджекты хешей
с сервера, тогда как у меня их вообще нет. Это конечно не факт, что его карты завтра сгорят, но
для меня это показатель нестабильности работы всей системы. Нет такого понятия "ПРАВИЛЬНЫЙ" разгон,
а есть понятие эксплуатация изделия за пределами нормативов рекомендованных разработчиком!
А что за режекты?
Реджекты, это когда сервер не принимает выполненую вашими картами (процессором) работу.
Ахтунг! Биток стремительно падает, все вкладываются в Bitcoin Cash.
Значит деньги пока остаются внутри "пузыря". Вот когда курс биткоина начнёт падать, а другие пузырь-активы не будут при этом расти -- тогда уже будет "караул".