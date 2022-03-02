Майнер Биткоин - страница 28

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Alexey Volchanskiy:
Кстати, а что за бред, что от разгона карты портятся? Мне, как бывшему электронщику, это непонятно. Да, при повышении рабочей температуры полупроводника ускоряется диффуззия примесей и чего-то там еще, это я знаю. Но скорость все равно измеряется многими годами. А через 3-4 года эти карточки и так будут стоить копейки. Тем более, на риге хорошее охлаждение, не так греются, как в корпусе.
ну до этого  еще дойдем,  мне  просто не охото  человека  грузить  простыми  вещами и навязывать что  карты при правильном разгоне не испортить... хозяин  барин пусть  делает что  хочет
 
Алексей Баг:
ну до этого  еще дойдем,  мне  просто не охото  человека  грузить  простыми  вещами и навязывать что  карты при правильном разгоне не испортить... хозяин  барин пусть  делает что  хочет

Да мне интересно стало, часто встречаю в инете и тут, на форуме, что БУ карты все "печеные", так как использовались в майнинге. У меня за всю жизнь только одна карта сгорела, давно, году так в 2004-м. Причина - был плохо закреплен радиатор на чипе GPU, он отошел, чип и погорел.

Сейчас наверняка есть защита от перегрева, как и у процов.

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Да мне интересно стало, часто встречаю в инете и тут, на форуме, что БУ карты все "печеные", так как использовались в майнинге. У меня за всю жизнь только одна карта сгорела, давно, году так в 2004-м. Причина - был плохо закреплен радиатор на чипе GPU, он отошел, чип и погорел.

Сейчас наверняка есть защита от перегрева, как и у процов.

познания  в электроники  есть  но чтобы  изучить этот вопрос  уже  этой эпохи),   я не читал форумы и всякую береберду ютуба я  отправился  как раз к ребятам   электронщикам, которые  сидят  на ремонте  карт, каким  шагнете вы путем  мне абсолютно  все равно,  у  меня  в разгоне  полтора года ,  и нехрена  им не делается........ жесткие диски, да ,вылетают-достается им ,  ну вот сейчас  перехожу на твердотельные  

 
Алексей Баг:

 

Можно увидеть такой скриншот Вашего майнера?


 
Алексей Баг:

познания  в электроники  есть  но чтобы  изучить этот вопрос  уже  этой эпохи),   я не читал форумы и всякую береберду ютуба я  отправился  как раз к ребятам   электронщикам, которые  сидят  на ремонте  карт, каким  шагнете вы путем  мне абсолютно  все равно,  у  меня  в разгоне  полтора года ,  и нехрена  им не делается........ жесткие диски, да ,вылетают-достается им ,  ну вот сейчас  перехожу на твердотельные  


Так я не майню, разогнан только проц, карта нет, так как я не игрок и просто не надо. А с винтами на десктопах главная ошибка в том, что нельзя работающий комп трогать, переносить, двигать и т.д. И обдув винтов должен быть, у меня на 2 HDD стоит отдельный регулируемый вентилятор + датчик температуры. Сейчас включен на малые обороты, а вот позапрошлым летом включал на максимум, когда была жара.

[Удален]  
prostotrader:

Можно увидеть такой скриншот Вашего майнера?


 Нечего ценного  от  демонстрации  моей картинки вы не под черпнете  ,у вас и так все прекрасно  получается,  но если  все же  решитесь  разогнать свой комбаин могу показать как  организован  мой файлик  запуска....
я не сказал бы что  нужно  вызывать бригаду  строителей  и замуровывать  установку  в стену , но такая комбинация работает отлично.
1.с момента перезагрузки ждем  30-40  секунд пока наверняка погрузиться все драйвера
2. запускаю файлы  настроек каждой карте  программой  nvidia Inspector ( их  нужно тестировать и подбирать) индивидуально
3.  еще  жду  20  секунд
4.  запускаю  майнер  (в вашем  случае  несхеш)
5. далее запускаю MSI Afterburner ( он отлично контролирует  режим  работы  вентиляторов)  удобно выставлять  настройки в графике.....
6.  далее   запускаю  фаил  общего учета хешей деленное на кол. карт и + контроль инетсоединеня (для перезапуска на случай  сбоя) -  нянька  в общем
карты   вроде  все одинаковые  и память  и производитель  ,но тесты  дают разные частоты   поэтому  нянька  им  неоходима

Вот  так  и работает)
TIMEOUT 30
@echo off

start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_0_2_150_720_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_1_2_150_720_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_2_2_150_710_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_3_2_150_730_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_4_2_150_700_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_5_2_150_850_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_7_2_150_720_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_8_2_150_740_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_9_2_150_750_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_10_2_150_710_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_11_2_150_710_95_81_0
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\nvidia Inspector 1.9.7.8\Set\" NVI_12_2_150_710_95_81_0
TIMEOUT 20
start /d"C:\Users\F1\AppData\Local\Programs\NiceHash Miner 2\" NiceHash
start /d"C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\" MSIAfterburner
start /d"C:\Users\F1\Desktop\MuMiner\" MiningListener

 
Alexey Volchanskiy:

Так я не майню, разогнан только проц, карта нет, так как я не игрок и просто не надо. А с винтами на десктопах главная ошибка в том, что нельзя работающий комп трогать, переносить, двигать и т.д. И обдув винтов должен быть, у меня на 2 HDD стоит отдельный регулируемый вентилятор + датчик температуры. Сейчас включен на малые обороты, а вот позапрошлым летом включал на максимум, когда была жара.


Леша!

Как ни странно, здесь собрались одни электронщики :)

Вот и я по образованию инженер-разработчик электронных систем (окончил МИРЭА)

До сих пор (по надобности) занимаюсь разработкой. В прошлом году разработал иммобилайзер 

с вводом кода без спец. приспособлений (т.е пульта и проч.).

Любой электронный или электрический компонент имеет техн. эксплуатационные данные, которые

рекомендует изготовитель, будь то эл. микросхема или вентилятор.

Нарушение этих рекомендаций (температура, обороты и пр.) ведёт к уменьшению срока службы изделия.

Оно может проработать ещё 100 лет, НО наработка на отказ снижается в геометрической прогрессии.

Может и проработать, а может и нет, скорее нет, чем да.

Когда А755 присоединил к моему кошельку 3 свои разогнаные карты, то сразу пошли реджекты хешей

с сервера, тогда как у меня их вообще нет. Это конечно не факт, что его карты завтра сгорят, но

для меня это показатель нестабильности работы всей системы. Нет такого понятия "ПРАВИЛЬНЫЙ" разгон,

а есть понятие эксплуатация изделия за пределами нормативов рекомендованных разработчиком!

 
Andy:

А что за режекты?


Реджекты, это когда сервер не принимает выполненую вашими картами (процессором) работу.

 
Ахтунг! Биток стремительно падает, все вкладываются в Bitcoin Cash
 
Igor Volodin:
Ахтунг! Биток стремительно падает, все вкладываются в Bitcoin Cash. 

Значит деньги пока остаются внутри "пузыря". Вот когда курс биткоина начнёт падать, а другие пузырь-активы не будут при этом расти -- тогда уже будет "караул".

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