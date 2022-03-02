Майнер Биткоин - страница 67

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Сколько времени затрачено, и чем добывали? 

15 дней, форексом


 
Renat Akhtyamov:

15 дней, форексом

Это супер не серьёзно)

 
Vitaly Muzichenko:

Это супер не серьёзно)

Виталий, а ведь и доход по майнингу почти в 2 раза упал, т.е. сроки окупаемости железа возрастают пропорционально

Посты не надо уметь читать "в лоб"

Лучше вдуматься

 
Vitaly Muzichenko:

Сколько времени затрачено, и чем добывали? 


Точное время сложно сказать, так как экспериментирую (перезагрузки/добавление карты), но примерно 22 часа на 5x 1060.

С картами мне не везет, плеер.ру продал карты не по тем характеристикам, что указаны на сайте - была курьерская доставка и вместо игровых карт привезли карты для майнинга, (на них нет задней панельки - нет видеовыходов, и их уже не продать геймерам, но зато они меньше греются и у них память Samsung - хороший потенциал для разгона, а другой магазин дал не ту карту, т.е. не той фирмы (брал 3 штуки там) - выяснилось это уже в общем дома (то они заберут её, то не едут - поэтому до позднего вечера она не работала в риге)) при этом артикул с их сайтом совпадает, а возврат делать не торопятся, мол говорят уже в следующем году - благо карты оставили.

 
Aleksey Vyazmikin:

Точное время сложно сказать, так как экспериментирую (перезагрузки/добавление карты), но примерно 22 часа на 5x 1060.

С картами мне не везет, плеер.ру продал карты не по тем характеристикам, что указаны на сайте - была курьерская доставка и вместо игровых карт привезли карты для майнинга, (на них нет задней панельки - нет видеовыходов, и их уже не продать геймерам, но зато они меньше греются и у них память Samsung - хороший потенциал для разгона, а другой магазин дал не ту карту, т.е. не той фирмы (брал 3 штуки там) - выяснилось это уже в общем дома (то они заберут её, то не едут - поэтому до позднего вечера она не работала в риге)) при этом артикул с их сайтом совпадает, а возврат делать не торопятся, мол говорят уже в следующем году - благо карты оставили.

Можно попробовать подобрать другую монету для майнинга, с менее сложным алгоритмом, и с более стабильной ценой на рынке. У меня нет опыта майнинга, но по-немного набираюсь опыта торговли на крипто-бирже. Форекс с каждым днём уходит на третий план

 
Vitaly Muzichenko:

Можно попробовать подобрать другую монету для майнинга, с менее сложным алгоритмом, с более стабильной ценой на рынке. У меня нет опыта майнинга, но по-немного набираюсь опыта торговли на крипто-бирже. Форекс с каждым днём уходит на третий план


Да все там не просто, много составляющих - нужно для каждой монеты искать хороший пул, а самое геморное, это разновидность программ для майнинга и их настроек - действительно утомительно, так как нет нормального описания на русском языке. В целом, если курс сильно у VTC не изменится, то окупаемость будет достойной. Позже выложу затраты на ферму (сейчас из-за проблем с картами ценник не окончательный).

Сейчас Zencash настраиваю - кошелек вот ночь устанавливался....

 
Aleksey Vyazmikin:

Да все там не просто, много составляющих - нужно для каждой монеты искать хороший пул, а самое геморное, это разновидность программ для майнинга и их настроек - действительно утомительно, так как нет нормального описания на русском языке. В целом, если курс сильно у VTC не изменится, то окупаемость будет достойной. Позже выложу затраты на ферму (сейчас из-за проблем с картами ценник не окончательный).

Сейчас Zencash настраиваю - кошелек вот ночь устанавливался....

Вчера получил на комп подарок в виде вируса. Нашёл привлекательную монету, купил аж 15 000 000, ну думаю теперь нужно хранить не на бирже, а у создателя. Скачал файл кошелька с гитхаба и установил, антивирь немного поругался, но кошель стал. После этого он упорно не синхронизировался с сервером создателя. Пошёл на форум создателя и увидел такое

Монета потеряла в цене сразу 300%, но сегодня уже 50% вернула.

Так что нужно быть внимательным при установке файлов кошельков .exe, и проверять контрольный суммы. Нормальный кошель в большинстве случаев ставится быстро.

 
Vitaly Muzichenko:

Вчера получил на комп подарок в виде вируса. Нашёл привлекательную монету, купил аж 15 000 000, ну думаю теперь нужно хранить не на бирже, а у создателя. Скачал файл кошелька с гитхаба и установил, антивирь немного поругался, но кошель стал. После этого он упорно не синхронизировался с сервером создателя. Пошёл на форум создателя и увидел такое

Монета потеряла в цене сразу 300%, но сегодня уже 50% вернула.

Так что нужно быть внимательным при установке файлов кошельков .exe, и проверять контрольный суммы. Нормальный кошель в большинстве случаев ставится быстро.


Жуть.

Да как быстро, если они скачивают всю историю транзакций? Биткойновский полный кошелек уже, говорят, весит более 50 гигабайт...

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

15 дней, форексом



Очень рад что вы цитируете мои скриншоты, на текущий момент просадка 14%. Какая просадка у майнеров, с учетом покупки и отбития стоимости оборудования, 90% ?

 
Vladimir Zubov:

Очень рад что вы цитируете мои скриншоты, на текущий момент просадка 14%. какая просадка у майнеров, с учетом покупки и отбития стоимости оборудования, 90% ?

Всегда можно найти другую монету для майнинга, не обязательно биткоин. Вся трудность в единоразовой настройке оборудования.

Майнер не хранит монеты, он их срузу продаёт, так что потери не велики, по сравнению с торговлей, а тем более с маржинальной торговлей.

1...606162636465666768697071727374...161
Новый комментарий