Майнер Биткоин - страница 67
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Сколько времени затрачено, и чем добывали?
15 дней, форексом
15 дней, форексом
Это супер не серьёзно)
Это супер не серьёзно)
Виталий, а ведь и доход по майнингу почти в 2 раза упал, т.е. сроки окупаемости железа возрастают пропорционально
Посты не надо уметь читать "в лоб"
Лучше вдуматься
Сколько времени затрачено, и чем добывали?
Точное время сложно сказать, так как экспериментирую (перезагрузки/добавление карты), но примерно 22 часа на 5x 1060.
С картами мне не везет, плеер.ру продал карты не по тем характеристикам, что указаны на сайте - была курьерская доставка и вместо игровых карт привезли карты для майнинга, (на них нет задней панельки - нет видеовыходов, и их уже не продать геймерам, но зато они меньше греются и у них память Samsung - хороший потенциал для разгона, а другой магазин дал не ту карту, т.е. не той фирмы (брал 3 штуки там) - выяснилось это уже в общем дома (то они заберут её, то не едут - поэтому до позднего вечера она не работала в риге)) при этом артикул с их сайтом совпадает, а возврат делать не торопятся, мол говорят уже в следующем году - благо карты оставили.
Точное время сложно сказать, так как экспериментирую (перезагрузки/добавление карты), но примерно 22 часа на 5x 1060.
С картами мне не везет, плеер.ру продал карты не по тем характеристикам, что указаны на сайте - была курьерская доставка и вместо игровых карт привезли карты для майнинга, (на них нет задней панельки - нет видеовыходов, и их уже не продать геймерам, но зато они меньше греются и у них память Samsung - хороший потенциал для разгона, а другой магазин дал не ту карту, т.е. не той фирмы (брал 3 штуки там) - выяснилось это уже в общем дома (то они заберут её, то не едут - поэтому до позднего вечера она не работала в риге)) при этом артикул с их сайтом совпадает, а возврат делать не торопятся, мол говорят уже в следующем году - благо карты оставили.
Можно попробовать подобрать другую монету для майнинга, с менее сложным алгоритмом, и с более стабильной ценой на рынке. У меня нет опыта майнинга, но по-немного набираюсь опыта торговли на крипто-бирже. Форекс с каждым днём уходит на третий план
Можно попробовать подобрать другую монету для майнинга, с менее сложным алгоритмом, с более стабильной ценой на рынке. У меня нет опыта майнинга, но по-немного набираюсь опыта торговли на крипто-бирже. Форекс с каждым днём уходит на третий план
Да все там не просто, много составляющих - нужно для каждой монеты искать хороший пул, а самое геморное, это разновидность программ для майнинга и их настроек - действительно утомительно, так как нет нормального описания на русском языке. В целом, если курс сильно у VTC не изменится, то окупаемость будет достойной. Позже выложу затраты на ферму (сейчас из-за проблем с картами ценник не окончательный).
Сейчас Zencash настраиваю - кошелек вот ночь устанавливался....
Да все там не просто, много составляющих - нужно для каждой монеты искать хороший пул, а самое геморное, это разновидность программ для майнинга и их настроек - действительно утомительно, так как нет нормального описания на русском языке. В целом, если курс сильно у VTC не изменится, то окупаемость будет достойной. Позже выложу затраты на ферму (сейчас из-за проблем с картами ценник не окончательный).
Сейчас Zencash настраиваю - кошелек вот ночь устанавливался....
Вчера получил на комп подарок в виде вируса. Нашёл привлекательную монету, купил аж 15 000 000, ну думаю теперь нужно хранить не на бирже, а у создателя. Скачал файл кошелька с гитхаба и установил, антивирь немного поругался, но кошель стал. После этого он упорно не синхронизировался с сервером создателя. Пошёл на форум создателя и увидел такое
Монета потеряла в цене сразу 300%, но сегодня уже 50% вернула.
Так что нужно быть внимательным при установке файлов кошельков .exe, и проверять контрольный суммы. Нормальный кошель в большинстве случаев ставится быстро.
Вчера получил на комп подарок в виде вируса. Нашёл привлекательную монету, купил аж 15 000 000, ну думаю теперь нужно хранить не на бирже, а у создателя. Скачал файл кошелька с гитхаба и установил, антивирь немного поругался, но кошель стал. После этого он упорно не синхронизировался с сервером создателя. Пошёл на форум создателя и увидел такое
Монета потеряла в цене сразу 300%, но сегодня уже 50% вернула.
Так что нужно быть внимательным при установке файлов кошельков .exe, и проверять контрольный суммы. Нормальный кошель в большинстве случаев ставится быстро.
Жуть.
Да как быстро, если они скачивают всю историю транзакций? Биткойновский полный кошелек уже, говорят, весит более 50 гигабайт...
15 дней, форексом
Очень рад что вы цитируете мои скриншоты, на текущий момент просадка 14%. Какая просадка у майнеров, с учетом покупки и отбития стоимости оборудования, 90% ?
Очень рад что вы цитируете мои скриншоты, на текущий момент просадка 14%. какая просадка у майнеров, с учетом покупки и отбития стоимости оборудования, 90% ?
Всегда можно найти другую монету для майнинга, не обязательно биткоин. Вся трудность в единоразовой настройке оборудования.
Майнер не хранит монеты, он их срузу продаёт, так что потери не велики, по сравнению с торговлей, а тем более с маржинальной торговлей.