Майнер Биткоин - страница 56

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Aleksey Vyazmikin:

Деньги меняются постоянно - какой смысл в них смотреть, если выбирается карта - надо смотреть на производительность в алгоритмах.

Лично мне интересен только биток, т.е. SHA-256

На остальное не обращаю внимания.

 
Renat Akhtyamov:

Лично мне интересен только биток, т.е. SHA-256

На остальное не обращаю внимания.


Ну, для видеокарт это, как я понимаю, уже не актуально...

 

Итак, прошло 8 часов добычи VTC (алгоритм Lyra2REv2, майнер Excavator 1.3.8a, который никто не использует для ZEC и VTC)

Что заработал, что будет заработано, что отправлено на биржу:

Видим

Прогноз 10,934

Ожидает подтверждения 2,413

Отправлено на кошелёк - 1,745

Получено кошельком и отправлено на биржу


Жду на бирже подтверждения перевода, а вот курс VTC/RUR

Следует отменить, что объём торгов по VTC - "кот наплакал", но посмотрим, что получится

По самым плохим подсчётам должно получится (ПРОГНОЗ):

10,834 (комиссии и переводы) * 430 = 5088,62 руб. / 59.15 = 86.03$ в сутки с фермы (2 рига)

Добавлено

Как ни странно, но VTC продался мгновенно по цене 459,9776 руб. за 1 VTC


[Удален]  

Уважаемые Майнеры. Я конечно разрабатываю альтернативный майнинг, но к вам вопрос: как вы закрываете сделки? Я понимаю что намайнилось и можно выводить, я тоже могу выводить или частями и раз в определенный период. Интересно трейдеров кто с форекса перелез на эту тему или независимое мнение, когда и лучше закрывать прибыль.

Сейчас закрываю руками позиции, но хотелось бы услышать мнения как лучше, что бы автоматизировать и выход.

 
Vladimir Zubov:

Уважаемые Майнеры. Я конечно разрабатываю альтернативный майнинг, но к вам вопрос: как вы закрываете сделки? Я понимаю что намайнилось и можно выводить, я тоже могу выводить или частями и раз в определенный период. Интересно трейдеров кто с форекса перелез на эту тему или независимое мнение, когда и лучше закрывать прибыль.

Сейчас закрываю руками позиции, но хотелось бы услышать мнения как лучше, что бы автоматизировать и выход.

Здесь нет однозначного ответа. Все боятся его обесценивания, и обналичивают при первой возможности при росте.

Я бы придержал, и обналичил по более привлекательной цене, сейчас уже явно видно, что обесценивания не будет, и можно смело майнить самую дешёвую крипту, а потом её обналичить.

 

https://www.rbc.ru/money/11/12/2017/5a2e40409a794774c8f613e0?from=main

Фьючерсы на биткоин в первый день торгов взлетели на 25%
Фьючерсы на биткоин в первый день торгов взлетели на 25%
  • www.rbc.ru
Чикагская Cboe Global Markets начала торги фьючерсами на биткоин, и ей сразу же пришлось дважды останавливать торги из-за резкого роста котировок. Игроки ожидают новых рекордов стоимости биткоина
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Здесь нет однозначного ответа. Все боятся его обесценивания, и обналичивают при первой возможности при росте.

Я бы придержал, и обналичил по более привлекательной цене, сейчас уже явно видно, что обесценивания не будет, и можно смело майнить самую дешёвую крипту, а потом её обналичить.


Вот тоже хочу придерживать и не выходить при первой прибыли.

 
Vladimir Zubov:

Вот тоже хочу придерживать и не выходить при первой прибыли.

У вас так не получится потому, что у вас нет физического биткоина, а всего лишь котировка не него. Если будет шпилька к 3000-5000, то счёт сгорит по стоп-ауту. У кого есть битконы, то тот ничего не потеряет.

Чувствуете разницу?

 

В Вебмани теперь есть кошелёк в биткоинах, можно закупить и ждать пока не ...

 

Прошли ровно сутки добычи VTC, пул работает честно, не занижает хешрейт,

исправно платит. Кому интересно может посчитать доход фермы сам.

Всё, что обведено зелёным, и есть "грязный" доход (без процентов пула) в VTC


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