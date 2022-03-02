Майнер Биткоин - страница 56
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Деньги меняются постоянно - какой смысл в них смотреть, если выбирается карта - надо смотреть на производительность в алгоритмах.
Лично мне интересен только биток, т.е. SHA-256
На остальное не обращаю внимания.
Лично мне интересен только биток, т.е. SHA-256
На остальное не обращаю внимания.
Ну, для видеокарт это, как я понимаю, уже не актуально...
Итак, прошло 8 часов добычи VTC (алгоритм Lyra2REv2, майнер Excavator 1.3.8a, который никто не использует для ZEC и VTC)
Что заработал, что будет заработано, что отправлено на биржу:
Видим
Прогноз 10,934
Ожидает подтверждения 2,413
Отправлено на кошелёк - 1,745
Получено кошельком и отправлено на биржу
Жду на бирже подтверждения перевода, а вот курс VTC/RUR
Следует отменить, что объём торгов по VTC - "кот наплакал", но посмотрим, что получится
По самым плохим подсчётам должно получится (ПРОГНОЗ):
10,834 (комиссии и переводы) * 430 = 5088,62 руб. / 59.15 = 86.03$ в сутки с фермы (2 рига)
Добавлено
Как ни странно, но VTC продался мгновенно по цене 459,9776 руб. за 1 VTC
Уважаемые Майнеры. Я конечно разрабатываю альтернативный майнинг, но к вам вопрос: как вы закрываете сделки? Я понимаю что намайнилось и можно выводить, я тоже могу выводить или частями и раз в определенный период. Интересно трейдеров кто с форекса перелез на эту тему или независимое мнение, когда и лучше закрывать прибыль.
Сейчас закрываю руками позиции, но хотелось бы услышать мнения как лучше, что бы автоматизировать и выход.
Уважаемые Майнеры. Я конечно разрабатываю альтернативный майнинг, но к вам вопрос: как вы закрываете сделки? Я понимаю что намайнилось и можно выводить, я тоже могу выводить или частями и раз в определенный период. Интересно трейдеров кто с форекса перелез на эту тему или независимое мнение, когда и лучше закрывать прибыль.
Сейчас закрываю руками позиции, но хотелось бы услышать мнения как лучше, что бы автоматизировать и выход.
Здесь нет однозначного ответа. Все боятся его обесценивания, и обналичивают при первой возможности при росте.
Я бы придержал, и обналичил по более привлекательной цене, сейчас уже явно видно, что обесценивания не будет, и можно смело майнить самую дешёвую крипту, а потом её обналичить.
https://www.rbc.ru/money/11/12/2017/5a2e40409a794774c8f613e0?from=main
Здесь нет однозначного ответа. Все боятся его обесценивания, и обналичивают при первой возможности при росте.
Я бы придержал, и обналичил по более привлекательной цене, сейчас уже явно видно, что обесценивания не будет, и можно смело майнить самую дешёвую крипту, а потом её обналичить.
Вот тоже хочу придерживать и не выходить при первой прибыли.
Вот тоже хочу придерживать и не выходить при первой прибыли.
У вас так не получится потому, что у вас нет физического биткоина, а всего лишь котировка не него. Если будет шпилька к 3000-5000, то счёт сгорит по стоп-ауту. У кого есть битконы, то тот ничего не потеряет.
Чувствуете разницу?
В Вебмани теперь есть кошелёк в биткоинах, можно закупить и ждать пока не ...
Прошли ровно сутки добычи VTC, пул работает честно, не занижает хешрейт,
исправно платит. Кому интересно может посчитать доход фермы сам.
Всё, что обведено зелёным, и есть "грязный" доход (без процентов пула) в VTC