Майнер Биткоин - страница 57
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Прошли ровно сутки добычи VTC, пул работает честно, не занижает хешрейт,
исправно платит. Кому интересно может посчитать доход фермы сам.
Всё, что обведено зелёным, и есть "грязный" доход (без процентов пула) в VTC
Какой пул и как это всё настроить, расскажите, пожалуйста.
У вас так не получится потому, что у вас нет физического биткоина, а всего лишь котировка не него. Если будет шпилька к 3000-5000, то счёт сгорит по стоп-ауту. У кого есть битконы, то тот ничего не потеряет.
Чувствуете разницу?
Често ... не чувствую разницу - у меня останется один цент и у них. В чем разница, кроме оборудования ?
Какой пул и как это всё настроить, расскажите, пожалуйста.
Пул https://www.coinotron.com
1. Регистрируеися на пуле
2. Заводим Vertcoin кошелёк https://vertcoin.org/
3. Запучкаем vertcoin-qt.exe и долго ждём, пока все данные не закрузятся.
4. Заходим в Файл --> Адреса для получения --> Сздать новый адрес
Создаём адрес с уникальной меткой (у меня Miner)
ВНИМАНИЕ! Больше адресов не нужно создавать.
5. На пуле вводите этот адрес, куда потом будет направляться намайненое.
6. На бирже взять биржевой адрес VTC и вставить его в адреса для отправки.
7. Кошель VTC всегда должен работать, если Вы майните.
Я может непонятным языком спрашиваю, но: Зачем мне ферма ?
Нашел прогу, которая показывает загрузку памяти https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896653#top GPU - буду исследовать, какие валюты сколько памяти требуют.
Пул https://www.coinotron.com
1. Регистрируеися на пуле
2. Заводим Vertcoin кошелёк https://vertcoin.org/
3. Запучкаем vertcoin-qt.exe и долго ждём, пока все данные не закрузятся.
4. Заходим в Файл --> Адреса для получения --> Сздать новый адрес
Создаём адрес с уникальной меткой (у меня Miner)
ВНИМАНИЕ! Больше адресов не нужно создавать.
5. На пуле вводите этот адрес, куда потом будет направляться намайненое.
6. На бирже взять биржевой адрес VTC и вставить его в адреса для отправки.
7. Кошель VTC всегда должен работать, если Вы майните.
Спасибо! Сейчас попробую настроить на свою старушку 7950 :)
Спасибо что нашли для меня, как не тратить лишнее деньги.
Спасибо! Сейчас попробую настроить на свою старушку 7950 :)
VTC майнится Lyra2RE, если не ошибаюсь?
У меня 7950 хорошо майнит только Equihash и CryptoNight. На счёт Lyra2RE - не уверен, что это алгоритм для этой карты.
Спасибо! Сейчас попробую настроить на свою старушку 7950 :)
Да, забыл... Сам майнер (Excavator) здесь
https://github.com/nicehash/excavator/releases
Создать файл VTC_Coinotron.json
В нем прописать
Затем создаем .BAT файл, а в нем
Я может непонятным языком спрашиваю, но: Зачем мне ферма ?
На ферме выращивают биток , в этом случае биток твой.
Если тупо торгуешь то биток не твой.