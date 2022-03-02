Майнер Биткоин - страница 57

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prostotrader:

Прошли ровно сутки добычи VTC, пул работает честно, не занижает хешрейт,

исправно платит. Кому интересно может посчитать доход фермы сам.

Всё, что обведено зелёным, и есть "грязный" доход (без процентов пула) в VTC



Какой пул и как это всё настроить, расскажите, пожалуйста.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

У вас так не получится потому, что у вас нет физического биткоина, а всего лишь котировка не него. Если будет шпилька к 3000-5000, то счёт сгорит по стоп-ауту. У кого есть битконы, то тот ничего не потеряет.

Чувствуете разницу?


Често ... не чувствую разницу - у меня останется один цент и у них. В чем разница, кроме оборудования ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Какой пул и как это всё настроить, расскажите, пожалуйста.


Пул https://www.coinotron.com

1. Регистрируеися на пуле

2. Заводим Vertcoin кошелёк https://vertcoin.org/

3. Запучкаем vertcoin-qt.exe и долго ждём, пока все данные не закрузятся.

4. Заходим в Файл --> Адреса для получения --> Сздать новый адрес

Создаём адрес с уникальной меткой (у меня Miner)

ВНИМАНИЕ! Больше адресов не нужно создавать.

5. На пуле вводите этот адрес, куда потом будет направляться намайненое.

6. На бирже взять биржевой адрес VTC и вставить его в адреса для отправки.

7. Кошель VTC всегда должен работать, если Вы майните.

[Удален]  

Я может непонятным языком спрашиваю, но: Зачем мне ферма ? 


 

Нашел прогу, которая показывает загрузку памяти https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896653#top GPU - буду исследовать, какие валюты сколько памяти требуют.

Программа Process Explorer для Windows
Программа Process Explorer для Windows
  • technet.microsoft.com
Автор: Марк Руссинович (Mark Russinovich) Введение Вам когда-нибудь хотелось узнать, какая программа открыла тот или иной файл или каталог? Теперь у вас есть такая возможность. Программа Process Explorer отображает информацию об открытых процессом дескрипторах и загруженных им библиотеках DLL. Рабочая область программы Process Explorer состоит...
 
prostotrader:

Пул https://www.coinotron.com

1. Регистрируеися на пуле

2. Заводим Vertcoin кошелёк https://vertcoin.org/

3. Запучкаем vertcoin-qt.exe и долго ждём, пока все данные не закрузятся.

4. Заходим в Файл --> Адреса для получения --> Сздать новый адрес

Создаём адрес с уникальной меткой (у меня Miner)

ВНИМАНИЕ! Больше адресов не нужно создавать.

5. На пуле вводите этот адрес, куда потом будет направляться намайненое.

6. На бирже взять биржевой адрес VTC и вставить его в адреса для отправки.

7. Кошель VTC всегда должен работать, если Вы майните.

Спасибо! Сейчас попробую настроить на свою старушку 7950 :)
[Удален]  
Aleksey Vyazmikin:
Спасибо! Сейчас попробую настроить на свою старушку 7950 :)

Спасибо что нашли для меня, как не тратить лишнее деньги.

 
Aleksey Vyazmikin:
Спасибо! Сейчас попробую настроить на свою старушку 7950 :)

VTC майнится Lyra2RE, если не ошибаюсь?

У меня 7950 хорошо майнит только Equihash и  CryptoNight. На счёт Lyra2RE - не уверен, что это алгоритм для этой карты.

 
Aleksey Vyazmikin:
Спасибо! Сейчас попробую настроить на свою старушку 7950 :)

Да, забыл... Сам майнер (Excavator) здесь

https://github.com/nicehash/excavator/releases

Создать файл VTC_Coinotron.json

В нем прописать

[
        {"time":0,"commands":[
                {"id":1,"method":"algorithm.add","params":["lyra2rev2","coinotron.com:3340","<<Ваш логин, который Вы ввели на сайте>>.<<Имя воркера, которое Вы ввели на сайте>>:<<Пароль воркера, который Вы ввели на сайте>>"]}
        ]},
        {"time":3,"commands":[
                {"id":1,"method":"worker.add","params":["0","0"]}
        ]},
        {"time":10,"loop":10,"commands":[
                {"id":2,"method":"algorithm.print.speeds","params":[]}
        ]}
]

 Затем создаем .BAT файл, а в нем

@echo off
:: CONFIG STARTS
SET COMMAND_FILE=VTC_Coinotron.json
SET CONSOLE_LOG_LEVEL=2
SET FILE_LOG_LEVEL=6
SET WEB_PORT=38080
SET WEB_HOST=127.0.0.1
SET WEB_AUTH_TOKEN=
SET WEB_LAUNCH_DELAY=5
SET RESTART_DELAY=10
:: CONFIG ENDS

:: AMD SPECIFIC SETTERS (DO NOT MODIFY!)
SET GPU_FORCE_64BIT_PTR=1
SET GPU_MAX_HEAP_SIZE=100
SET GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1
SET GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100
SET GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT=100

echo Welcome to NiceHash Excavator
echo Opening website
start cmd /c "@echo off & echo Please, wait %WEB_LAUNCH_DELAY% seconds for Excavator status page to open... & ping 127.0.0.1 -n %WEB_LAUNCH_DELAY% > nul & if "%WEB_HOST%"=="0.0.0.0" (explorer http://127.0.0.1:%WEB_PORT%) else (explorer http://%WEB_HOST%:%WEB_PORT%) & exit"

:start
@setlocal enableextensions
@cd /d "%~dp0"
echo Starting Excavator...
excavator.exe -c %COMMAND_FILE% -d %CONSOLE_LOG_LEVEL% -f %FILE_LOG_LEVEL% -p 0 -wp %WEB_PORT% -wi %WEB_HOST% -wa %WEB_AUTH_TOKEN%
echo Excavator has crashed... restarting in %RESTART_DELAY% seconds...
ping 127.0.0.1 -n %RESTART_DELAY% > nul
goto start
 
Vladimir Zubov:

Я может непонятным языком спрашиваю, но: Зачем мне ферма ? 



На ферме выращивают биток , в этом случае биток твой.

Если тупо торгуешь то биток не твой.

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