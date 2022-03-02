Майнер Биткоин - страница 68

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Vitaly Muzichenko:

Всегда можно найти другую монету для майнинга, не обязательно биткоин. Вся трудность в единоразовой настройке оборудования.

Майнер не хранит монеты, он их срузу продаёт, так что потери не велики, по сравнению с торговлей, а тем более с маржинальной торговлей.

у них у всех кореляция равна единице
 
Vladimir Zubov:

Очень рад что вы цитируете мои скриншоты, на текущий момент просадка 14%. Какая просадка у майнеров, с учетом покупки и отбития стоимости оборудования, 90% ?

оборудование (если на видеокартах) можно было окупить за 10 месяцкв при курсе 10000, при курсе 20000 - за 5, теперь снова за 9

получается месяц(10-9=1)+15дней, т.е профит уже 15% от суммы вложений

 
Renat Akhtyamov:
у них у всех кореляция равна единице

Неужели?


 
Evgeny Belyaev:

Неужели?


ну и минус 1

исключение - новые, они просто растут

 
Renat Akhtyamov:

ну и минус 1

исключение - новые, они просто растут


Аха фантазируй дальше.

 
Evgeny Belyaev:

Аха фантазируй дальше.

Эххх, всему учить, всему....

Зачеркнуты - самые ненадежные, т.к. с битком по разные берега и курс от кухни


 
Renat Akhtyamov:

Эххх, всему учить, всему....

Зачеркнуты - самые ненадежные, т.к. с битком по разные берега и курс от кухни



Котеночек, прекращай вискас есть. Научись корреляцию считать для начала.

А то тебя в клетку закроют, крипта ведь вне закона в РФ.

 
Evgeny Belyaev:

Котеночек, прекращай вискас есть. Научись корреляцию считать для начала.

А то тебя в клетку закроют, крипта ведь вне закона в РФ.

С фига ли?

Налог на майнинг хотят продумать к августу 18-го - это запрет?

Я помню как ты плакался в жилетку от сливов, когда на форуме в первый раз появился

А к тому моменту я уже лет пять как корреляцию выкурил

 
Renat Akhtyamov:

Эххх, всему учить, всему....

Просьба, не засоряйте ветку своими постами пожалуйста. Надоело пролистывать поток ваших мыслей.
 
Vasiliy Sokolov:
Просьба, не засоряйте ветку своими постами пожалуйста. Надоело пролистывать поток ваших мыслей.

Поясню все свое вышесказанное.

Автор ветки сравнивает заработок от сдачи в аренду вычислительных мощностей при плавающем курсе биткоина и это его путает

Чтобы не путаться нужно сравнивать оплату в биткоинах и не метаться с такой хорошей производительностью пула на пул
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