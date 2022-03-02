Майнер Биткоин - страница 68
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Всегда можно найти другую монету для майнинга, не обязательно биткоин. Вся трудность в единоразовой настройке оборудования.
Майнер не хранит монеты, он их срузу продаёт, так что потери не велики, по сравнению с торговлей, а тем более с маржинальной торговлей.
Очень рад что вы цитируете мои скриншоты, на текущий момент просадка 14%. Какая просадка у майнеров, с учетом покупки и отбития стоимости оборудования, 90% ?
оборудование (если на видеокартах) можно было окупить за 10 месяцкв при курсе 10000, при курсе 20000 - за 5, теперь снова за 9
получается месяц(10-9=1)+15дней, т.е профит уже 15% от суммы вложений
у них у всех кореляция равна единице
Неужели?
Неужели?
ну и минус 1
исключение - новые, они просто растут
ну и минус 1
исключение - новые, они просто растут
Аха фантазируй дальше.
Аха фантазируй дальше.
Эххх, всему учить, всему....
Зачеркнуты - самые ненадежные, т.к. с битком по разные берега и курс от кухни
Эххх, всему учить, всему....
Зачеркнуты - самые ненадежные, т.к. с битком по разные берега и курс от кухни
Котеночек, прекращай вискас есть. Научись корреляцию считать для начала.
А то тебя в клетку закроют, крипта ведь вне закона в РФ.
Котеночек, прекращай вискас есть. Научись корреляцию считать для начала.
А то тебя в клетку закроют, крипта ведь вне закона в РФ.
С фига ли?
Налог на майнинг хотят продумать к августу 18-го - это запрет?
Я помню как ты плакался в жилетку от сливов, когда на форуме в первый раз появился
А к тому моменту я уже лет пять как корреляцию выкурил
Эххх, всему учить, всему....
Просьба, не засоряйте ветку своими постами пожалуйста. Надоело пролистывать поток ваших мыслей.
Поясню все свое вышесказанное.
Автор ветки сравнивает заработок от сдачи в аренду вычислительных мощностей при плавающем курсе биткоина и это его путаетЧтобы не путаться нужно сравнивать оплату в биткоинах и не метаться с такой хорошей производительностью пула на пул