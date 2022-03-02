Майнер Биткоин - страница 64
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не читал всю ветку,просто лень,но вставлю свои 2 копейки.
Все криптовалюты построены на алгоритмах шифрования,которые в данный момент считаются надёжными,но это до тех пор пока не разовьётся технология создания квантовых компьютеров.
Аналитики предсказываю появления такого компьютера,который будет ламать алгоритмы существующих криптовалют уже в 2027 году.
Посмотрите как рынок криптовалют отреагирует на гугловское "квантовое превосходство" в 2018.
Так что это в любом случае временный хайп и не более.
Да, так оптимальней всего, закупился аж на 0.01 лота, и извлекаешь прибыль)
а как там любители ферм ? 0.01 это демка у меня в профиле и все это знают. А так покупка с безумных 9444 перед стартом на 10К но уже 19К итого 100%+ а как там фермы то окупаются ?
Вы там главное спонсируйте производителей железа, а я поиграюсь на чистом курсе. Вы главное не останавливайтесь ))) Кстати акции nVidia не майнятся ?)
Да, так оптимальней всего, закупился аж на 0.01 лота, и извлекаешь прибыль)
А ты много Сатоши можешь позволить себе купить ? Я рад за тебя.
а как там любители ферм ? 0.01 это демка у меня в профиле и все это знают. А так покупка с безумных 9444 перед стартом на 10К но уже 19К итого 100%+ а как там фермы то окупаются ?
Каким лотом?
а как там любители ферм ? 0.01 это демка у меня в профиле и все это знают. А так покупка с безумных 9444 перед стартом на 10К но уже 19К итого 100%+ а как там фермы то окупаются ?
При малой стоимости биткона, алгоритм менее сложен. Предположим, он рухнул к 1000 за биткоин, тогда в сутки можно майнить к примеру 1 биткоин, и продав его получить 1000. Если цена вырастет к 100 000, то в сутки будет майнится в 100 раз меньше, то есть 0.01 биткоин, и продав его получим ту-же 1000$.
Так что немного не корректно сравнивать майнинг, и торговлю на графике с не понятными котировками.
Блин, я предполагал нашествие дремучих в темы про крипту на волне популяризации.
Но честное слово, даже близко не предполагал, что дремучесть может достигать таких масштабов, причем без малейшего желания обогатить знания по теме.
Блин, я предполагал нашествие дремучих в темы про крипту на волне популяризации.
Но честное слово, даже близко не предполагал, что дремучесть может достигать таких масштабов, причем без малейшего желания обогатить знания по теме.
Мы не дремучие, мы отслежуем какая подпитка идет трем компаниям) И скупаем их акции, у нас бумаги у вас железо)
Каким лотом?
0.5 а что ?
20К возьмем сегодня ?