Майнер Биткоин - страница 65

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Мощность фермы увеличилась в 1,5 раза, стала 1,3 GH 

Всё работает нормально, пул исправно платит.

Есть небольшие трудности с переродом в рубли на бирже (слабая ликвидность

и очень большая волатильность)

27.12.2017 отпишусь о результатах за декабрь

Добавлено

А пока, состояние счёта


[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

При малой стоимости биткона, алгоритм менее сложен. Предположим, он рухнул к 1000 за биткоин, тогда в сутки можно майнить к примеру 1 биткоин, и продав его получить 1000. Если цена вырастет к 100 000, то в сутки будет майнится в 100 раз меньше, то есть 0.01 биткоин, и продав его получим ту-же 1000$. 

Так что немного не корректно сравнивать майнинг, и торговлю на графике с не понятными котировками.


Нет, тогда ваши 20000$ за биткоин будут как и моё эквити, ниже плинтуса.

А пока если вы и я сидим на этой "лошадке" и не снимаем то смысл одинаковый.


 

NiceHash is coming back tomorrow!

Dear miners:

Final checks are in progress and NiceHash.com platform will be back online and operational tomorrow, December 20, 2017 until 24.00 CET.

Правда, нужно ещё посчитать, что выгоднее 615 руб. за 1 VTC (в день 15,2) или 1 164 000 руб. за 1 BTC (ещё не понятно сколько будет)

Добавлено

Посмотрел выплаты на NiceHash, когда был 1 риг, получалось 0,0031318 BTC в день,

мощность рига была 560 MH/s , сейчас 1300 MH/s, сделовательно мощность возрасла 1300 / 560 = 2.32 раза

Тогда ( 0,0031318 * 2,32 * 1 164 000 ) / 58,7 = 202,99$ в день (но нужно проверить на реале)    

 
prostotrader:

NiceHash is coming back tomorrow!

Dear miners:

Final checks are in progress and NiceHash.com platform will be back online and operational tomorrow, December 20, 2017 until 24.00 CET.

Правда, нужно ещё посчитать, что выгоднее 615 руб. за 1 VTC (в день 15,2) или 1 164 000 руб. за 1 BTC (ещё не понятно сколько будет)

Добавлено

Посмотрел выплаты на NiceHash, когда был 1 риг, получалось 0,0031318 BTC в день,

мощность рига была 560 MH/s , сейчас 1300 MH/s, сделовательно мощность возрасла 1300 / 560 = 2.32 раза

Тогда ( 0,0031318 * 2,32 * 1 164 000 ) / 58,7 = 202,99$ в день (но нужно проверить на реале)    


Но где гарантия, что они второй раз не соскамятся?

 
Mesaoria:

Но где гарантия, что они второй раз не соскамятся?


Абсолютную гарантию Вы можете получить только в похоронном бюро!

 

Я тоже решил в майнинге поэксперементировать, только конечно размах поменьше. 1050Ti 2шт. и 1060 1 шт. 

Сейчас идет прибыль 350 руб. за 28 часов работы. Настроил выплаты так.

Я каждую выплату сразу через обменник провожу сразу в рубли и всё. 

С биржами пока не заморачивался, хоть там и курс обычно больше, но такие объемы на комиссиях сожрёт больше. 

 
Andy:
Nicehash заработал!

Сайт заработал, а майнинговые сервера - нет :(

 

YoBit повысил комиссию на вывод рублей.

Было 3% + 70 руб., теперь 5% + 70 руб.

Может кто знает биржу с меньшей комиссией на вывод рублей?

 
prostotrader:

Как часто деньга должна приходить, а то у меня уже час крутится а на балансе ноль...

 
Aleksey Vyazmikin:

Как часто деньга должна приходить, а то у меня уже час крутится а на балансе ноль...


У меня автоплатёж стоит "2" , Бывает, что по 4 часа монетки не подтверждаются.

Но всё работает правильно.

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