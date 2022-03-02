Майнер Биткоин - страница 65
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Мощность фермы увеличилась в 1,5 раза, стала 1,3 GH
Всё работает нормально, пул исправно платит.
Есть небольшие трудности с переродом в рубли на бирже (слабая ликвидность
и очень большая волатильность)
27.12.2017 отпишусь о результатах за декабрь
Добавлено
А пока, состояние счёта
При малой стоимости биткона, алгоритм менее сложен. Предположим, он рухнул к 1000 за биткоин, тогда в сутки можно майнить к примеру 1 биткоин, и продав его получить 1000. Если цена вырастет к 100 000, то в сутки будет майнится в 100 раз меньше, то есть 0.01 биткоин, и продав его получим ту-же 1000$.
Так что немного не корректно сравнивать майнинг, и торговлю на графике с не понятными котировками.
Нет, тогда ваши 20000$ за биткоин будут как и моё эквити, ниже плинтуса.
А пока если вы и я сидим на этой "лошадке" и не снимаем то смысл одинаковый.
NiceHash is coming back tomorrow!
Dear miners:
Final checks are in progress and NiceHash.com platform will be back online and operational tomorrow, December 20, 2017 until 24.00 CET.
Правда, нужно ещё посчитать, что выгоднее 615 руб. за 1 VTC (в день 15,2) или 1 164 000 руб. за 1 BTC (ещё не понятно сколько будет)
Добавлено
Посмотрел выплаты на NiceHash, когда был 1 риг, получалось 0,0031318 BTC в день,
мощность рига была 560 MH/s , сейчас 1300 MH/s, сделовательно мощность возрасла 1300 / 560 = 2.32 раза
Тогда ( 0,0031318 * 2,32 * 1 164 000 ) / 58,7 = 202,99$ в день (но нужно проверить на реале)
NiceHash is coming back tomorrow!
Dear miners:
Final checks are in progress and NiceHash.com platform will be back online and operational tomorrow, December 20, 2017 until 24.00 CET.
Правда, нужно ещё посчитать, что выгоднее 615 руб. за 1 VTC (в день 15,2) или 1 164 000 руб. за 1 BTC (ещё не понятно сколько будет)
Добавлено
Посмотрел выплаты на NiceHash, когда был 1 риг, получалось 0,0031318 BTC в день,
мощность рига была 560 MH/s , сейчас 1300 MH/s, сделовательно мощность возрасла 1300 / 560 = 2.32 раза
Тогда ( 0,0031318 * 2,32 * 1 164 000 ) / 58,7 = 202,99$ в день (но нужно проверить на реале)
Но где гарантия, что они второй раз не соскамятся?
Но где гарантия, что они второй раз не соскамятся?
Абсолютную гарантию Вы можете получить только в похоронном бюро!
Я тоже решил в майнинге поэксперементировать, только конечно размах поменьше. 1050Ti 2шт. и 1060 1 шт.
Сейчас идет прибыль 350 руб. за 28 часов работы. Настроил выплаты так.
Я каждую выплату сразу через обменник провожу сразу в рубли и всё.
С биржами пока не заморачивался, хоть там и курс обычно больше, но такие объемы на комиссиях сожрёт больше.
Nicehash заработал!
Сайт заработал, а майнинговые сервера - нет :(
YoBit повысил комиссию на вывод рублей.
Было 3% + 70 руб., теперь 5% + 70 руб.
Может кто знает биржу с меньшей комиссией на вывод рублей?
Как часто деньга должна приходить, а то у меня уже час крутится а на балансе ноль...
Как часто деньга должна приходить, а то у меня уже час крутится а на балансе ноль...
У меня автоплатёж стоит "2" , Бывает, что по 4 часа монетки не подтверждаются.
Но всё работает правильно.