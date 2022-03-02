Майнер Биткоин - страница 58

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Пока майните, на перехай сходили) что важнее битки или $$$


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Evgeny Belyaev:

На ферме выращивают биток , в этом случае биток твой.

Если тупо торгуешь то биток не твой.


Зачем мне "биток", за него молоко и хлеб купиш ?

 
Vladimir Zubov:

Пока майните, на перехай сходили) что важнее битки или $$$



Послушайте!

Искателям Грааля в самый первый раздел (без обид).

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prostotrader:

Послушайте!

Искателям Грааля в самый первый раздел (без обид).


Я не "Искатель", пока вы майните на нем прекрасно работает теханализ и я отбираю чью то деньгу, это гуд )))

 
Vladimir Zubov:

Я не "Искатель", пока вы майните на нем прекрасно работает теханализ и я отбираю чью то деньгу, это гуд )))


Пока Вы "отбираете" непонятно что (и получите ли неизвестно), я кладу ЖИВЫЕ деньги на карту


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prostotrader:

Пока Вы "отбираете" неаонятно что (и получите ли неизвестно), я кладу ЖИВЫЕ деньги на карту



Майните дальше, мне нравится откусывать ваш кусок

 
Vladimir Zubov:

Майните дальше, мне нравится откусывать ваш кусок


Мой кусок - при мне, а у Вас только графики непонятные

Вот за сегодня мой кусок (и ещё прибудет до закрытия дня 02:00 )


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prostotrader:

Мой кусок - при мне, а у Вас только графики непонятные

Вот за сегодня мой кусок (и ещё прибудет до закрытия дня 02:00 )



Деньги все условные, это эквивалент картошки с селедкой, ни чего вы за BTC и я за USD не сделаю.

 
Aleksey Vyazmikin:

Нашел прогу, которая показывает загрузку памяти https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896653#top GPU - буду исследовать, какие валюты сколько памяти требуют.

Потом выложите пожалуйста результаты.

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Anatolij Anufriev:

Что за бред несет, со своим демо счетом.

Торгуя на форе крипту можно легко все деньги слить, там и психология и так далее, ни какой стабильности.

Человек в месяц с ферм поднимает около 1.5 к долларов. Даже если майнинг прекратится, он сможет продать все оборудование, с учетом что он уже на нем отложил заработанные и будет в профите при любых раскладах.


Почему решили что это один счет либо основной счет ? 

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