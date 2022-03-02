Майнер Биткоин - страница 58
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Пока майните, на перехай сходили) что важнее битки или $$$
На ферме выращивают биток , в этом случае биток твой.
Если тупо торгуешь то биток не твой.
Зачем мне "биток", за него молоко и хлеб купиш ?
Пока майните, на перехай сходили) что важнее битки или $$$
Послушайте!
Искателям Грааля в самый первый раздел (без обид).
Послушайте!
Искателям Грааля в самый первый раздел (без обид).
Я не "Искатель", пока вы майните на нем прекрасно работает теханализ и я отбираю чью то деньгу, это гуд )))
Я не "Искатель", пока вы майните на нем прекрасно работает теханализ и я отбираю чью то деньгу, это гуд )))
Пока Вы "отбираете" непонятно что (и получите ли неизвестно), я кладу ЖИВЫЕ деньги на карту
Пока Вы "отбираете" неаонятно что (и получите ли неизвестно), я кладу ЖИВЫЕ деньги на карту
Майните дальше, мне нравится откусывать ваш кусок
Майните дальше, мне нравится откусывать ваш кусок
Мой кусок - при мне, а у Вас только графики непонятные
Вот за сегодня мой кусок (и ещё прибудет до закрытия дня 02:00 )
Мой кусок - при мне, а у Вас только графики непонятные
Вот за сегодня мой кусок (и ещё прибудет до закрытия дня 02:00 )
Деньги все условные, это эквивалент картошки с селедкой, ни чего вы за BTC и я за USD не сделаю.
Нашел прогу, которая показывает загрузку памяти https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb896653#top GPU - буду исследовать, какие валюты сколько памяти требуют.
Потом выложите пожалуйста результаты.
Что за бред несет, со своим демо счетом.
Торгуя на форе крипту можно легко все деньги слить, там и психология и так далее, ни какой стабильности.
Человек в месяц с ферм поднимает около 1.5 к долларов. Даже если майнинг прекратится, он сможет продать все оборудование, с учетом что он уже на нем отложил заработанные и будет в профите при любых раскладах.
Почему решили что это один счет либо основной счет ?