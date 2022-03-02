Майнер Биткоин - страница 61
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Там нужна другая прога для копания (под AMD) - не смог сходу найти. Сейчас занят вопросом инвестирования в ферму - железки выбираю...
Когда запустите, напишите пожалуйста о рентабельности.
Не несите чепуху, рабочий вылетает в трубу, а руководитель остаётся с предприятием, которое сможет продать при любых раскладах.
эээ для начала советую погуглить перевод слова майнер.
а потом, если первое вам удастся, почитать биткоин вики про устройство биткоин экономики.
Когда запустите, напишите пожалуйста о рентабельности.
Хорошо.
...Видимо, пора заканчивать тему (модераторы начали удалять сообщения)
Во-о-т почему так "пёрло", я блок нашел :)
Тихушничество реально достает, даже непонятно что не так-то было
Наверное какой-то сбой был - пустые посты (давно такого не было).
Пустые посты поудаляли.
Наверное какой-то сбой был - пустые посты (давно такого не было).
Пустые посты поудаляли.
Cпасибо, понятно.
Вообщем три дня закончились: 40,46882725 VTC
Тихушничество реально достает, даже непонятно что не так-то было
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Vladimir Karputov, 2017.12.13 19:23
Наверное какой-то сбой был - пустые посты (давно такого не было).
когда я смотрел пост был нормальным.
насколько я помню кто-то писал что пост становится пустым когда на него отвечает кто-то