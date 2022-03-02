Майнер Биткоин - страница 61

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Aleksey Vyazmikin:

Там нужна другая прога для копания (под AMD) - не смог сходу найти. Сейчас занят вопросом инвестирования в ферму - железки выбираю...

Когда запустите, напишите пожалуйста о рентабельности. 

 
Vitaly Muzichenko:

Не несите чепуху, рабочий вылетает в трубу, а руководитель остаётся с предприятием, которое сможет продать при любых раскладах.

эээ для начала советую погуглить перевод слова майнер.

а потом, если первое вам удастся, почитать биткоин вики про устройство биткоин экономики.

 
Vitaly Muzichenko:

Когда запустите, напишите пожалуйста о рентабельности. 


Хорошо.

 

...Видимо, пора заканчивать тему (модераторы начали удалять сообщения)

 
Тихушничество реально достает, даже непонятно что не так-то было
 

Во-о-т почему так "пёрло", я блок нашел :)


 
Комбинатор:
Тихушничество реально достает, даже непонятно что не так-то было

Наверное какой-то сбой был - пустые посты (давно такого не было).
Пустые посты поудаляли.

 
Sergey Golubev:

Наверное какой-то сбой был - пустые посты (давно такого не было).
Пустые посты поудаляли.


Cпасибо, понятно.

Вообщем три дня закончились: 40,46882725 VTC


 
Комбинатор:
Тихушничество реально достает, даже непонятно что не так-то было

 
Sergey Golubev:

Наверное какой-то сбой был - пустые посты (давно такого не было).

когда я смотрел пост был нормальным.

насколько я помню кто-то писал что пост становится пустым когда на него отвечает кто-то

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