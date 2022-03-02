Майнер Биткоин - страница 66
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А все сделали как они писали?
Да, читал, сегодня заработало, попробовал.
НО, к сожалению, прибыль меньше, чем на Верткоине...
Добавлено
Сегодня, YoBit прекратил выплаты на пластиковые карты
У меня автоплатёж стоит "2" , Бывает, что по 4 часа монетки не подтверждаются.
Но всё работает правильно.
Спасибо. У меня ещё не наскреблось и монетки пока....
Судя по всему, сейчас самым выгодным стало добывать KMD/ZEN/ZEC - на 30% выгодней судя по данным http://whattomine.com/ !
Вот только для них, наверное уже нужен пул... вот и не знаю какой выбрать.
Спасибо. У меня ещё не наскреблось и монетки пока....
Судя по всему, сейчас самым выгодным стало добывать KMD/ZEN/ZEC - на 30% выгодней судя по данным http://whattomine.com/ !
Вот только для них, наверное уже нужен пул... вот и не знаю какой выбрать.
Я уже переходил на ZEC снова, но получилось не больше, чем на VTC,
при этом ToBit меняет VTC на рубль по 62,4 (если приводить к доллару)
Добавлено
Просто потерял деньги, пробуя на NiceHash и ZEC
Я уже переходил на ZEC снова, но получилось не больше, чем на VTC,
при этом ToBit меняет VTC на рубль по 62,4 (если приводить к доллару)
Добавлено
Просто потерял деньги, пробуя на NiceHash и ZEC
Значит калькулятор получается врет.... или может все зависит от пула?
Значит калькулятор получается врет.... или может все зависит от пула?
Не знаю врёт или нет, но я проверял, не больше прибыли.
От пула очень многое зависит, т.к все пулы выплачивают по СРЕДНЕЙ
принятой скорости.
Добавлено
YoBit вернул вывод на Visa
Но уже по грабительскому проценту, на Yandex дешевле (с Yobit 2% + Yandex 45руб. + 3%), но
на Yandex предоставляешь паспортные данные.
Как лучше поступить?
Разрешите вопрос: Господа?
Не знаю врёт или нет, но я проверял, не больше прибыли.
От пула очень многое зависит, т.к все пулы выплачивают по СРЕДНЕЙ
принятой скорости.
Добавлено
YoBit вернул вывод на Visa
Но уже по грабительскому проценту, на Yandex дешевле (с Yobit 2% + Yandex 45руб. + 3%), но
на Yandex предоставляешь паспортные данные.
Как лучше поступить?
А через другие биржи смотрели, какие комиссии?
Капнул первый золотой VTC :)
Разрешите вопрос: Господа?
Бывало, что запрещали?
Капнул первый золотой VTC :)
Сколько времени затрачено, и чем добывали?