Майнер Биткоин - страница 50
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Как раз спрашивал в этой ветке на предмет доверия к ПО которое ресурсы юзает.
Там где большие бабки всегда будут крутиться всяческие махинаторы.
Не правильно поняли мой пост.
Существует Bitcoin Core и существует возможность майнить SOLO.
Если аппаратуры более чем один процессор делаем пул.
И тогда бабули будут всегда в своем кошельке и никто их не заберет.При этом срок окупаемости затрат на аппаратуру для майнинга уменьшается ровно в 10 раз.
Не хватает денег на оборудование - в этот же пул присоединяйтесь с тем что есть, к знакомым(!!!), в чем собственно и прелесть распределенных вычислений.
Только в этом случае биток будет жить, а не обогощать "дядю".
Удачи!
Как раз спрашивал в этой ветке на предмет доверия к ПО которое ресурсы юзает.
обычно оно все опенсорсное. опенсорс это стандарт для крипты, чтобы можно было посмотреть исходники и самому скомпилить.
Абсолютно точная официальная инфа из пресс релиза - сайт был взломан и содержимое общего кошелька украдено!
А биткоин прёт по курсу, и преодолел отметку в 13 000. Всё впереди, главное не останавливаться
Нужно быть ПОЛНЫМ идиотом, что бы своровать деньги у своих пользователей
Вот я ЛОХ, купил карточки для нового рига, а завтра всё обрушится!!!
Вот я ЛОХ, купил карточки для нового рига, а завтра всё обрушится!!!
крутые фишки.
обратитесь к знакомому программисту, он Вам сделает из каждой карточки отдельного воркера, соберет все в пул и нихай майнит в свой кошелек, для которого желательно 500Gb на перспективу и который будет на компе, дома, в целости и сохранности. Если мощи не хватит подключайте знакомых в пул, договаривайтесь о проценте и развивайтесь в том же духеНо ни в коем случае не концентрируйте все кошельки в одном месте. У каждого должен быть свой и на своем компе, а не на каком нибудь сервисе.
Что-то этот инцидент подрывает утверждения в надежности биткоина, хотя какого они хранили все во внутреннем кошельке вообще без выхода в блокчейн - тут можно подумать, что они сами и дернули эту сумму на пампе биткоина?!
По почте часто шлют спам всякие нигерийские принцы о своём желании разделить их богатство со мной. И всё что нужно - послать ему пару сотен долларов для решения некоторых проблем, и он уже завтра вышлет мне миллионы долларов. А потом оказывается что никакого нигерийского принца нету, и посланные ему деньги потеряны. Так что получается, во всём виноват доллар и он теперь обрушится? Нет. И с биткоином всё похоже - это всего лишь электронная валюта, и если кто-то занимается с её помощью скамом то сама электронная валюта тут не при чём.
Т.е. если у вас украли доллары виновата ФРС?