Майнер Биткоин - страница 51
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Ну чо вы трете, не будет этих денег.
Никто их обратно не отдаст и не для того старался их накопить и как следствие снять.
Просто не нужно повторять ошибки.
обычно оно все опенсорсное. опенсорс это стандарт для крипты, чтобы можно было посмотреть исходники и самому скомпилить.
Да, именно это иногда подводит. Рядовой пользователь говорит это же опенсорц, там за меня все проверили.
Да проверяют, ищут ошибки. Но когда цена ошибки нцать лямов баксов... Вобщем кто-то изучил код, нашел дырочку и вместо того чтобы пулл реквест сделать с исправлением решили через нее сломать и выкачать бабло.
Я предполагаю причина столь долгого простоя - они все еще даже не могут найти дыру через которую их хакнули.
...............
Хотя полная информация о том, что произошло, пока неизвестна, мы рекомендуем вам изменить ваши онлайн-пароли, в качестве меры предосторожности.
Мы искренне сожалеем за любые доставленные неудобства и делаем все возможное, чтобы решить проблему как можно скорее.
Зачем менять пароль от пустого кошелька?
Не стал бы я этого делать, дабы не попасть потом в ситуацию, когда в свой же кошелек не будет доступа, т.к. заполучишь сообщение - неправильный логин/пароль, даже если туда чего то уже вернут.Мне например кажется странным такое заявление
Пароль надо сменить, т.к. Точно неизвестно, что взломано и если личные кабинеты, то станут доступны персональные
А чо непонятного?
Кошельки все на одном серваке.
Соответственно есть база данных
Соответственно перезаписаны суммы на другой кошелек путем редактирования базыСумма зашкаливала минимальный порог вывода, вывели с одного конечного кошелька да и делов то
Читайте внимательнее.
Если только пароли, то при их смене есть шанс сохранить персональные данные.
Сменишь пароль - не найдешь концов.
Логи пусть роют на своих серваках и все найдут.
А я вот тут некоторое время назад задумался. Представим банкноту. Далее мошенники научились подделывать банкноты и получились фальшивые деньги. Что мешает разработать алгоритм по созданию фальшывых биткоинов. Тоесть тех которые уже добыли. Предположим лежат битки на какмнибуть кошельке. Мошенник не имея доступа к этому кошельку сделал копию этих самых битков и запустил их на блок чейн, обменяв скажем на доллары. Пользователь, который честным трудом намайнил себе битков и думать не думает что его битки подделали. Посути, насколько я понимаю, биткоин, это ОПРЕДЕЛЁННЫЙ набор символом очень большой длинны в соотвествующем порядке. Их можно распечатать на бумажке. Эту бумажку вывести зап границу и ввести в блок чей вручную, через какойнить кошелёк. Почемубы не сделать копию этой бумажки и на ввести их дважды. Хотя я полностью не понимаю всю суть технологии. Но если есть валюта, то может быть и подделка этой валюты. ИМХО!!!! Что скажете????
Кстати вопрос - как сменить онлайн пароль (по их совету в пресс релизе), если сайт недоступен?
И вообще не очень понятно - я читал ранее на их сайте, что внутренний кошелек не имеет выхода в блокчейн, почему?
Если кошелек локальный из соображений безопасности, то перевод с него мог сделать только инсайдер, имеющий доступ.
Сайт сделают доступным.
Не меняй пароль, ато станешь плюсои ко всему еще и самым последним из тех, которые там чо то делали.
Говорю же - потом концов не найдешь
А внутренние кошельки там - это просто цифра, которая показывает сумму, которую они должны за то, что ты сдавал в аренду мощности своей вычислительной техники
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Чо то меня внезапно озарило...
Раз они обнулили эти суммы, значит они обнулили свой долг, по сути ни у кого в кошельке битков и баксов нет и не было никогда
Там сумма долга ресурса, не более
То есть никто и ничего не украл, просто не хотят платить!
Запустил 2-ой риг, как и обещал, подробности:
Цена
Доходность пока трудно определить, но по сравнению с 1-м ригом, она на 25-30% ниже
Т.к мама не поддерживает 8 NVidia карт, установлено только 7 шт.
Пока "отдыхает" Найс, майню ZCash
Добавлено
Часа через 3-4 должна быть первая выплата по 2-м ригам
Добавлено
Если всё будет идти "по плану", то буду доставлять в первый риг 5 АМД карт (мама позволяет это сделать)
Renat Akhtyamov:
То есть никто и ничего не украл, просто не хотят платить!
Они зарабатывали больше чем украли. Какой смысл красть у себя? Может от сиюминутной выгоды крыша съезжает?