Майнер Биткоин - страница 52
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Они зарабатывали больше чем украли. Какой смысл красть у себя? Может от сиюминутной выгоды крыша съезжает?
Если у них комисия за день 61 лям, то каков оборот. Ярд????
Они зарабатывали больше чем украли. Какой смысл красть у себя? Может от сиюминутной выгоды крыша съезжает?
Поэтому дело темное по сути
Восстановить кошельки за свой счет им не трудно было бы, учитывая предыдущую прибыль
Поэтому дело темное по сути
Причем тут кошельки?
Майнеры народ не терпеливый, один день простоя и все ушли на другой пул.
Кто захочет обратно возвращаться?
Причем тут кошельки?
Майнеры народ не терпеливый, один день простоя и все ушли на другой пул.
Кто захочет обратно возвращаться?
И я об этом же.
Пустили шумиху вместо того чтобы по тихому решить проблему, теперь потеряют клиентов.
ИМХО не было там никакой кражи. Обычный скам.
Биткоин $16000
или 14,5?
)
Новости с фермы.
После остановки сервиса Найс перешкл на пул flypool, но пинг до него составлял ~60мс
и скорость ригов была токой же, как показывал Экскаватор
Погуглив немного, нашел Московский пул Dwarfpool, пинг к которому оказался такой
При этом, сам пул определяет скорость моих ригов так:
А это топ 20 на этом пуле по ZCash
Чуть-чуть не хватило, чтобы войти в топ :)
Россея.... как всегда, что-то не так!
Не платит Dwarfpool, вернулся на flypool...
Добавлено
Dwarfpool всё же заплатил, но с огромной задержкой и непонятно
все ли ZECки
Спасибо за информацию.
Михаил, а что по энергопотреблению? Какова потребляемая мощность Ваших двух ригов?
Спасибо за информацию.
Михаил, а что по энергопотреблению? Какова потребляемая мощность Ваших двух ригов?
Мощность 1 рига (на 8 х 1080 Ti) - 2,25 квт/час (2 БП, 1300W + 1200W)
1200W работает "под самую завязку", лучше бы было на 1300W
2-го (на 7 х 1070 Ti) - 1.78 квт/час (2 БП, 1000W + 1200W) оба использкются не полностью, но так получилось.
Когда покупались блоки, не учёл потребление райзеров, а оно не маленькое. Может доходить (на некоторых картах)
до 60W на каждую карточку!
Добавлено
Сам компьютер (мама + память + SSD + проц), практически ничего не потребляет, у меня выходит ~50 - 60 Вт