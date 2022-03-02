Майнер Биткоин - страница 52

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Sergey Chalyshev:

Они зарабатывали больше чем украли. Какой смысл красть у себя? Может от сиюминутной выгоды крыша съезжает?


Если у них комисия за день 61 лям, то каков оборот. Ярд????

 
Sergey Chalyshev:

Они зарабатывали больше чем украли. Какой смысл красть у себя? Может от сиюминутной выгоды крыша съезжает?

Восстановить кошельки за свой счет им не трудно было бы, учитывая предыдущую прибыль

Поэтому дело темное по сути

 
Renat Akhtyamov:
Восстановить кошельки за свой счет им не трудно было бы, учитывая предыдущую прибыль

Поэтому дело темное по сути


Причем тут кошельки? 

Майнеры народ не терпеливый, один день простоя и все ушли на другой пул. 

Кто захочет обратно возвращаться?

 
Sergey Chalyshev:

Причем тут кошельки? 

Майнеры народ не терпеливый, один день простоя и все ушли на другой пул. 

Кто захочет обратно возвращаться?

И я об этом же.

Пустили шумиху вместо того чтобы по тихому решить проблему, теперь потеряют клиентов.

 

ИМХО не было там никакой кражи. Обычный скам.

 
Andy:
Биткоин $16000

или 14,5?

)

 

Новости с фермы.

После остановки сервиса Найс перешкл на пул flypool, но пинг до него составлял ~60мс

и скорость ригов была токой же, как показывал Экскаватор

Погуглив немного, нашел Московский пул Dwarfpool, пинг к которому оказался такой

При этом, сам пул определяет скорость моих ригов так:

А это топ 20 на этом пуле по ZCash

Чуть-чуть не хватило, чтобы войти в топ :)

 

Россея.... как всегда, что-то не так!

Не платит Dwarfpool, вернулся на flypool...

Добавлено

Dwarfpool всё же заплатил, но с огромной задержкой и непонятно

все ли ZECки

 

Спасибо за информацию.

Михаил, а что по энергопотреблению? Какова потребляемая мощность Ваших двух ригов?

 
Vasiliy Sokolov:

Спасибо за информацию.

Михаил, а что по энергопотреблению? Какова потребляемая мощность Ваших двух ригов?


Мощность 1 рига (на 8 х 1080 Ti) - 2,25 квт/час (2 БП,  1300W + 1200W)

1200W работает "под самую завязку", лучше бы было на 1300W

2-го (на 7 х 1070 Ti) - 1.78 квт/час (2 БП, 1000W + 1200W) оба использкются не полностью, но так получилось.

Когда покупались блоки, не учёл потребление райзеров, а оно не маленькое. Может доходить (на некоторых картах)

до 60W на каждую карточку!

Добавлено

Сам компьютер (мама + память + SSD + проц), практически ничего не потребляет, у меня выходит ~50 - 60 Вт

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