Майнер Биткоин - страница 53
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Мощность 1 рига (на 8 х 1080 Ti) - 2,25 квт/час (2 БП, 1300W + 1200W)
1200W работает "под самую завязку", лучше бы было на 1300W
2-го (на 7 х 1070 Ti) - 1.78 квт/час (2 БП, 1000W + 1200W) оба использкются не полностью, но так получилось.
Когда покупались блоки, не учёл потребление райзеров, а оно не маленькое. Может доходить (на некоторых картах)
до 60W на каждую карточку!
Добавлено
Сам компьютер (мама + память + SSD + проц), практически ничего не потребляет, у меня выходит ~50 - 60 Вт
а что если попробовать: первый риг от 3-х БП на 1200-1200-1000, второй от одного 1300, т.е. 2-ой:
10*60 = 600 ВтИ второй по окупаемости у Вас вроде как круче получился
а что если попробовать: первый риг от 3-х БП на 1200-1200-1000, второй от одного 1300, т.е. 2-ой:
10*60 = 600 ВтИ второй по окупаемости у Вас вроде как круче получился
Во втором риге 7 карточек.
Но окупаемось такая же, я уже считал, НО первоначальных вложений, конечно,
значительно меньше. Но, со временем, сложность увеличивается, и через год,
карточки 1080 Ti будут значительно выгоднее, нежели 1070 Ti.
Всё-таки удалось "подцепить" 8-ю карточку, доход стал "веселее"
Добавлено
Но, правда, и Биткоин подрос (около 9000 уже)
Как сейчас обстоят дела с доходом, сколько получается в день/неделю?
Вот уже почти сутки, моя ферма (2 рига) работает на полную мощность
Вот статистика на FLYPOOL:
Ферма начала работать на полную мощность 08.12.2017 23:55:31 (обведено синим), за это время была одна выплата (обведено зелёным).
Нетрудно посчитать производительность в день (ZEC) 0.10114 / 15.3 * 24 = 0,158650 , что составляет, при курсе 1 ZEC/USD = 300$, ~ 47.59$ в день,
при этом на Бирже YoBit, за 1 ZEC дают рублей значительно больше, нежели долларов (63,2 руб), поэтому эти 47.59$ будут ЧИСТОЙ прибылью
с учётом переводов и конвертаций :)
Вот уже почти сутки, моя фоерма работает на полную мощность
Вот статистика на FLYPOOL:
Ферма начала работать на полную мощность 08.12.2017 23:55:31 (обведено синим), за это время была одна выплата (обведено зелёным).
Нетрудно посчитать производительность в день (ZEC) 0.10114 / 13.5 * 24 = 0,158650 , что составляет, при курсе 1 ZEC/USD = 300$, ~ 47.59$ в день,
при этом на Бирже YoBit, за 1 ZEC дают рублей значительно больше, нежели долларов (63,2 руб), поэтому эти 47.59$ будут ЧИСТОЙ прибылью
с учётом переводов и конвертаций :)
Это какая ферма первая или вторая или все вместе?
Ещё такой вопрос, производительность видеокарты в единицах измерения мегахэши/соли/зеки/креки меняется со временем, или это константа с момента покупки?
Это какая ферма первая или вторая или все вместе?
Видно же из скринов, что 2 рига
Ещё такой вопрос, производительность видеокарты в единицах измерения мегахэши/соли/зеки/креки меняется со временем, или это константа с момента покупки?
Ещё такой вопрос, производительность видеокарты в единицах измерения мегахэши/соли/зеки/креки меняется со временем, или это константа с момента покупки?
Конечно будет уменьшаться со временем
Добалено
На обоих ригах карточки работают при заводских настройках (НЕТ НИКАКОГО РАЗГОНА)
Видно же из скринов, что 2 рига
Я в этом пока не разбираюсь....