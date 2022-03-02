Майнер Биткоин - страница 53

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prostotrader:

Мощность 1 рига (на 8 х 1080 Ti) - 2,25 квт/час (2 БП,  1300W + 1200W)

1200W работает "под самую завязку", лучше бы было на 1300W

2-го (на 7 х 1070 Ti) - 1.78 квт/час (2 БП, 1000W + 1200W) оба использкются не полностью, но так получилось.

Когда покупались блоки, не учёл потребление райзеров, а оно не маленькое. Может доходить (на некоторых картах)

до 60W на каждую карточку!

Добавлено

Сам компьютер (мама + память + SSD + проц), практически ничего не потребляет, у меня выходит ~50 - 60 Вт

а что если попробовать: первый риг от 3-х БП на 1200-1200-1000, второй от одного 1300, т.е. 2-ой:

10*60 = 600 Вт

И второй по окупаемости у Вас вроде как круче получился
 
Renat Akhtyamov:

а что если попробовать: первый риг от 3-х БП на 1200-1200-1000, второй от одного 1300, т.е. 2-ой:

10*60 = 600 Вт

И второй по окупаемости у Вас вроде как круче получился

Во втором риге 7 карточек.

Но окупаемось такая же, я уже считал, НО первоначальных вложений, конечно,

значительно меньше. Но, со временем, сложность увеличивается, и через год,

карточки 1080 Ti будут значительно выгоднее, нежели 1070 Ti.

 
prostotrader:

Всё-таки удалось "подцепить" 8-ю карточку, доход стал "веселее"

Добавлено

Но, правда, и Биткоин подрос (около 9000 уже)



Как сейчас обстоят дела с доходом, сколько получается в день/неделю?

 

Вот уже почти сутки, моя ферма (2 рига) работает на полную мощность

Вот статистика на FLYPOOL:

Ферма начала работать на полную мощность 08.12.2017 23:55:31 (обведено синим), за это время была одна выплата (обведено зелёным).


Нетрудно посчитать производительность в день (ZEC) 0.10114 / 15.3 * 24 = 0,158650 , что составляет, при курсе 1 ZEC/USD = 300$, ~ 47.59$ в день,

при этом на Бирже YoBit, за 1 ZEC дают рублей значительно больше, нежели долларов (63,2 руб), поэтому эти 47.59$ будут ЧИСТОЙ прибылью

с учётом переводов и конвертаций :)

 
prostotrader:

Вот уже почти сутки, моя фоерма работает на полную мощность

Вот статистика на FLYPOOL:

Ферма начала работать на полную мощность 08.12.2017 23:55:31 (обведено синим), за это время была одна выплата (обведено зелёным).


Нетрудно посчитать производительность в день (ZEC) 0.10114 / 13.5 * 24 = 0,158650 , что составляет, при курсе 1 ZEC/USD = 300$, ~ 47.59$ в день,

при этом на Бирже YoBit, за 1 ZEC дают рублей значительно больше, нежели долларов (63,2 руб), поэтому эти 47.59$ будут ЧИСТОЙ прибылью

с учётом переводов и конвертаций :)


Это какая ферма первая или вторая или все вместе?

 

Ещё такой вопрос, производительность видеокарты в единицах измерения мегахэши/соли/зеки/креки меняется со временем, или это константа с момента покупки?

 
Aleksey Vyazmikin:

Это какая ферма первая или вторая или все вместе?


Видно же из скринов, что 2 рига

 
Aleksey Vyazmikin:

Ещё такой вопрос, производительность видеокарты в единицах измерения мегахэши/соли/зеки/креки меняется со временем, или это константа с момента покупки?

он же график выше показал
 
Aleksey Vyazmikin:

Ещё такой вопрос, производительность видеокарты в единицах измерения мегахэши/соли/зеки/креки меняется со временем, или это константа с момента покупки?


Конечно будет уменьшаться со временем

Добалено

На обоих ригах карточки работают при заводских настройках (НЕТ НИКАКОГО РАЗГОНА)

 
prostotrader:

Видно же из скринов, что 2 рига


Я в этом пока не разбираюсь....

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