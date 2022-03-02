Майнер Биткоин - страница 49

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Andy:

14000 TH/s - это 1000 Асиков что ли (один дает 14 ТН/с)? С потреблением Мегаватт (4000 руб/час)?

Renat Akhtyamov:
угу

Доказательства в студию, иначе это чистой воды пи****шь.

 
Vasiliy Sokolov:

Доказательства в студию, иначе это чистой воды пи****шь.

Ну... цена вопроса от $3млн. В них входит собственно майнеры ($2.5млн), здание с промышленной розеткой способной держать 1.5МВт, инфраструктура (в т.ч. оч. качественный инет) и прочая.

Может он миллионер ))

И кстати даже в случае реальности объединения этого в свой пул, этот пул будет майнить приблизительно один блок в неделю, т.е. с учетом вариабельности может оставаться без дохода в худшем случае в течение месяца и больше. Это раз.

С учетом новостей по асикам, вероятность выхода в прибыль (!, т.е. даже не быстро окупиться а просто заработать) очень скромная. Это два.

Я бы ни за что не рискнул 3 лямами с вероятностью прогореть ну скажем 80%

_____________

Организация пула без мощностей -- тот еще гемор. Так что это вариант тоже отпадает.

Так что да, скорее всего именно чистой воды )

 
Andy:

Хоть это и неправда (такое количество), но если (чисто гипотетически) подключить все эти асики к Найсхеш в виде фермы, то будет неплохо - один Асик S9 сейчас там копает $30/час. Но и воет он прилично https://www.youtube.com/watch?v=dWzPrpGrbF4 Можно еще подключить их на родной Antpool (около 1 битка в год с асика).

Калькулятора ж нету у них, вот и вкатывают по 14к... в то что стоит в 5 раз меньше

Ну и плюс

зависть - это ноль

не 3 млн а в 2 раза меньше - это четыре

и я не миллионер, а подсобник

просто мои расчеты человеку понравились вот и все

)

 

Ну чо там, прибыль капает?

//nicehash касаемо

нету же, не дышит..., накрылся пул

https://2bitcoins.ru/nicehash-kinul-vseh-servis-ne-rabotaet-kto-vyvel-2000-btc/


и кто там выше и чо говорил про собственный пул? .... понятно теперь зачем он нужен?

и надеюсь все тут знают про режим SOLO?

Поэтому говорю - биток все равно рухнет, рано или поздно, т.к. ненадежность уже на лицо.


Едут два ковбоя по прерии. Вдруг один ковбой видит — лежит куча дерьма.
Он (К1) и говорит второму ковбою (К2):
К1: — Джо, видишь, куча навоза, если ты ее съешь, я тебе 100 долларов дам!
Второй ковбой мялся, мялся, но в конце концов жадность победила, и он
съедает навоз и получает баксы. Едут дальше. К2 обидно, что он наелся
навоза, а К1 жалко 100 баксов. Вдруг видят — лежит еще одна куча навоза.
И К2 радостно говорит К1:
К2: — Билл, если ТЫ съешь эту кучу навоза, то я тоже дам тебе 100 долларов.
Жадный Билл радостно исполняет желание друга, и, натурально, получает 100
баксов. Едут дальше.
Через некоторое время мрачный Билл говорит Джо: — Слушай, а тебе не кажется,
что мы с тобой бесплатно дерьма наелись?

Nicehash кинул всех?! Сервис не работает. Кто вывел 2000 BTC?
Nicehash кинул всех?! Сервис не работает. Кто вывел 2000 BTC?
  • 2017.12.06
  • 2bitcoinsru
  • 2bitcoins.ru
Nicehash — один из самых популярных сервисов для майнеров в мире. Он предлагает пользователям сдавать в аренду свои майнинг-мощности: фермы на видеокартах или ASIC-устройства, а также арендовать мощности у других. Мы рассказывали о минусах Nicehash ранее. Преимущество Nicehash в том, что он платит вознаграждение майнерам в биткоинах, не...
 

Модеры, вы просто великолепны.

Мало того что оставили откровенное глумление над ТС, так этот индивид мне еще теперь и в личку матами срет. А ТС между прочим деньги потерял, как и многие другие.

Заодно -- как в чате забанить кого-то?

 
Renat Akhtyamov:

Ну чо там, прибыль капает?

//nicehash касаемо

нету же, не дышит..., накрылся пул

https://2bitcoins.ru/nicehash-kinul-vseh-servis-ne-rabotaet-kto-vyvel-2000-btc/


и кто там выше и чо говорил про собственный пул? .... понятно теперь зачем он нужен?

и надеюсь все тут знают про режим SOLO?

Поэтому говорю - биток все равно рухнет, рано или поздно, т.к. ненадежность уже на лицо.


Глупо смеятся и злорадствовать!

Просто чаще нужно выводить средства и делать системы слежения.

Как только Найс "отвалился", мой вотчер сразу переключился на ZCash


 
Комбинатор:

Модеры, вы просто великолепны.

Мало того что оставили откровенное глумление над ТС, так этот индивид мне еще теперь и в личку матами срет. А он между прочим деньги потерял, как и многие другие.

Заодно -- как в чате забанить кого-то?

Вряд-ли потерял, он их выводил с Nicehash, теперь нужно найти другой сервис для майнинга. Потерял скорее всего пару дней времени.
Ситуация конечно неприятная, но это может случиться в любой работе.

P.S. пока писал, получен ответ.
 
Vitaly Muzichenko:

Вряд-ли потерял, он их выводил с Nicehash

Вряд ли много, но какая-то сумма точно висела

 
Комбинатор:

Вряд ли много, но какая-то сумма точно висела


Висело 0,0029027 BTC :)

Нужно быть ПОЛНЫМ идиотом, что бы своровать деньги у своих пользователей

Найс на процентах получал более 100000$ В ДЕНЬ!

Только сумашедший прикроет такой бизнес!!!

Я думаю, что через день-два всё будет работать.

Просто накрылся главный сервак. Последнюю неделю у них были

проблемы со всеми серверами, я несколько раз писал к ним ТП

 
prostotrader:

Нужно быть ПОЛНЫМ идиотом, что бы своровать деньги у своих пользователей

могли взломать

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