Майнер Биткоин - страница 49
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14000 TH/s - это 1000 Асиков что ли (один дает 14 ТН/с)? С потреблением Мегаватт (4000 руб/час)?
угу
Доказательства в студию, иначе это чистой воды пи****шь.
Доказательства в студию, иначе это чистой воды пи****шь.
Ну... цена вопроса от $3млн. В них входит собственно майнеры ($2.5млн), здание с промышленной розеткой способной держать 1.5МВт, инфраструктура (в т.ч. оч. качественный инет) и прочая.
Может он миллионер ))
И кстати даже в случае реальности объединения этого в свой пул, этот пул будет майнить приблизительно один блок в неделю, т.е. с учетом вариабельности может оставаться без дохода в худшем случае в течение месяца и больше. Это раз.
С учетом новостей по асикам, вероятность выхода в прибыль (!, т.е. даже не быстро окупиться а просто заработать) очень скромная. Это два.
Я бы ни за что не рискнул 3 лямами с вероятностью прогореть ну скажем 80%
_____________
Организация пула без мощностей -- тот еще гемор. Так что это вариант тоже отпадает.
Так что да, скорее всего именно чистой воды )
Хоть это и неправда (такое количество), но если (чисто гипотетически) подключить все эти асики к Найсхеш в виде фермы, то будет неплохо - один Асик S9 сейчас там копает $30/час. Но и воет он прилично https://www.youtube.com/watch?v=dWzPrpGrbF4 Можно еще подключить их на родной Antpool (около 1 битка в год с асика).
Калькулятора ж нету у них, вот и вкатывают по 14к... в то что стоит в 5 раз меньше
Ну и плюс
зависть - это ноль
не 3 млн а в 2 раза меньше - это четыре
и я не миллионер, а подсобник
просто мои расчеты человеку понравились вот и все
)
Ну чо там, прибыль капает?
//nicehash касаемо
нету же, не дышит..., накрылся пул
https://2bitcoins.ru/nicehash-kinul-vseh-servis-ne-rabotaet-kto-vyvel-2000-btc/
и кто там выше и чо говорил про собственный пул? .... понятно теперь зачем он нужен?
и надеюсь все тут знают про режим SOLO?
Поэтому говорю - биток все равно рухнет, рано или поздно, т.к. ненадежность уже на лицо.
Едут два ковбоя по прерии. Вдруг один ковбой видит — лежит куча дерьма.
Он (К1) и говорит второму ковбою (К2):
К1: — Джо, видишь, куча навоза, если ты ее съешь, я тебе 100 долларов дам!
Второй ковбой мялся, мялся, но в конце концов жадность победила, и он
съедает навоз и получает баксы. Едут дальше. К2 обидно, что он наелся
навоза, а К1 жалко 100 баксов. Вдруг видят — лежит еще одна куча навоза.
И К2 радостно говорит К1:
К2: — Билл, если ТЫ съешь эту кучу навоза, то я тоже дам тебе 100 долларов.
Жадный Билл радостно исполняет желание друга, и, натурально, получает 100
баксов. Едут дальше.
Через некоторое время мрачный Билл говорит Джо: — Слушай, а тебе не кажется,
что мы с тобой бесплатно дерьма наелись?
Модеры, вы просто великолепны.
Мало того что оставили откровенное глумление над ТС, так этот индивид мне еще теперь и в личку матами срет. А ТС между прочим деньги потерял, как и многие другие.
Заодно -- как в чате забанить кого-то?
Ну чо там, прибыль капает?
//nicehash касаемо
нету же, не дышит..., накрылся пул
https://2bitcoins.ru/nicehash-kinul-vseh-servis-ne-rabotaet-kto-vyvel-2000-btc/
и кто там выше и чо говорил про собственный пул? .... понятно теперь зачем он нужен?
и надеюсь все тут знают про режим SOLO?
Поэтому говорю - биток все равно рухнет, рано или поздно, т.к. ненадежность уже на лицо.
Глупо смеятся и злорадствовать!
Просто чаще нужно выводить средства и делать системы слежения.
Как только Найс "отвалился", мой вотчер сразу переключился на ZCash
Модеры, вы просто великолепны.
Мало того что оставили откровенное глумление над ТС, так этот индивид мне еще теперь и в личку матами срет. А он между прочим деньги потерял, как и многие другие.
Заодно -- как в чате забанить кого-то?
Вряд-ли потерял, он их выводил с Nicehash, теперь нужно найти другой сервис для майнинга. Потерял скорее всего пару дней времени.P.S. пока писал, получен ответ.
Ситуация конечно неприятная, но это может случиться в любой работе.
Вряд-ли потерял, он их выводил с Nicehash
Вряд ли много, но какая-то сумма точно висела
Вряд ли много, но какая-то сумма точно висела
Висело 0,0029027 BTC :)
Нужно быть ПОЛНЫМ идиотом, что бы своровать деньги у своих пользователей
Найс на процентах получал более 100000$ В ДЕНЬ!
Только сумашедший прикроет такой бизнес!!!
Я думаю, что через день-два всё будет работать.
Просто накрылся главный сервак. Последнюю неделю у них были
проблемы со всеми серверами, я несколько раз писал к ним ТП
Нужно быть ПОЛНЫМ идиотом, что бы своровать деньги у своих пользователей
могли взломать