Майнер Биткоин - страница 25
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Если купите Vega 64, то дайте знать, маленькая просьба к Вам будет...
Чуть меньше суток до первой (рабочей выплаты)
Может мне тоже взять Вегу (это же АМД), а где их лучше покупать?
А где Вы живёте?
Омск
Я про Москву только могу сказать...
Дело в том, что маленькие магазины торгуют, но как правило, гарантию дают, а когда она наступает,
то под разными предлогами пытаются откреститься.
Попробуйте написать в Pleer и Regard, может быть они высылают по Росии посылки.
А какую карту выбрать - виднее Вам, но я бы начал с NVidia (что и сделал).
И с драйверами хлопот нет и в случае чего, продать её гораздо быстрее, нежели AMD
Какая лучше? Эта? Дайте список топовых карт для майнинга.
Ясно, а в Никсе есть тоже НВИДИА, только от Гигабайт - она чем отличается от вашей?
А Вы посмотрите на картинки видео карт - на EVGA, вентиляторы обрамляет силумин, а на остальных дешёвая пластмасса.
Какая лучше? Эта? Дайте список топовых карт для майнинга.
Извините, но я не специалист по видеокартам, просто когда я выбирал для себя,
то это была только EVGA, другие я даже не рассматривал.
Что касается Vega 64, то лучший проиводитель сам АМD, затем Sapphire (ПО МОЕМУ МНЕНИЮ)
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Всё, что Вы будете делать, после общения в этом топике, будет происходить на Ваш страх и риск!
Я лишь высказываю свою точку зрения, которая не должна Вас к чему-то обязывать или призывать!
То, что делаю я, воовсе не означает, что я прав. Я действую ТОЛЬКО по своему усмотрению!
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые форумчане!
Всё, что Вы будете делать, после общения в этом топике, будет происходить на Ваш страх и риск!
Я лишь высказываю свою точку зрения, которая не должна Вас к чему-то обязывать или призывать!
То, что делаю я, воовсе не означает, что я прав. Я действую ТОЛЬКО по своему усмотрению!