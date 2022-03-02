Майнер Биткоин - страница 25

Новый комментарий
 
prostotrader:

Если купите Vega 64, то дайте знать, маленькая просьба к Вам будет...

Ок
 

Чуть меньше суток до первой (рабочей выплаты)


 
Andy:

Может мне тоже взять Вегу (это же АМД), а где их лучше покупать?


А где Вы живёте?

 
Andy:

Омск


Я про Москву только могу сказать...

Дело в том, что маленькие магазины торгуют, но как правило, гарантию дают, а когда она наступает,

то под разными предлогами пытаются откреститься.

Попробуйте написать в Pleer и Regard, может быть они высылают по Росии посылки.

А какую карту выбрать - виднее Вам, но я бы начал с NVidia (что и сделал).

И с драйверами хлопот нет и в случае чего, продать её гораздо быстрее, нежели AMD

[Удален]  

Какая лучше? Эта? Дайте список топовых карт для майнинга.



 
Andy:

Ясно, а в Никсе есть тоже НВИДИА, только от Гигабайт - она чем отличается от вашей?


А Вы посмотрите на картинки видео карт - на EVGA, вентиляторы обрамляет силумин, а на остальных дешёвая пластмасса.

 
AyoTrade:

Какая лучше? Эта? Дайте список топовых карт для майнинга.




Извините, но я не специалист по видеокартам, просто когда я выбирал для себя,

то это была только EVGA, другие я даже не рассматривал.

Что касается Vega 64, то лучший проиводитель сам АМD, затем Sapphire (ПО МОЕМУ МНЕНИЮ)


 

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые форумчане!

Всё, что Вы будете делать, после общения в этом топике, будет происходить на Ваш страх и риск!

Я лишь высказываю свою точку зрения, которая не должна Вас к чему-то обязывать или призывать!

То, что делаю я, воовсе не означает, что я прав. Я действую ТОЛЬКО по своему усмотрению! 

[Удален]  
prostotrader:

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые форумчане!

Всё, что Вы будете делать, после общения в этом топике, будет происходить на Ваш страх и риск!

Я лишь высказываю свою точку зрения, которая не должна Вас к чему-то обязывать или призывать!

То, что делаю я, воовсе не означает, что я прав. Я действую ТОЛЬКО по своему усмотрению! 

LoL
[Удален]  
Я просто хочу продать здесь много графических карт ) Итак, люди, делайте много ферм и покупайте графику у меня )
1...181920212223242526272829303132...161
Новый комментарий