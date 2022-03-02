Майнер Биткоин - страница 112
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Доброго Дня Господа Трейдеры!
Предполагаю вот такое вот развитие...
И как это связано с майнингом?
Зачем вы это здесь выкладываете???
И как это связано с майнингом?
Зачем вы это здесь выкладываете???
Странный вопрос!
Ответ: На прямую связано с майнингом.
И как это связано с майнингом?
Зачем вы это здесь выкладываете???
Согласен, майнинг на этом форуме вообще не в тему
А Спекуль кажет скрины с платформы, и вроде как на том форуме, на котором эта платформа сделана
Так что .....
Согласен, майнинг на этом форуме вообще не в тему
А Спекуль кажет скрины с платформы, и вроде как на том форуме, на котором эта платформа сделана
Так что .....
1. ... сюда .
2. Странный вопрос!
Ответ: На прямую связано с майнингом.
-----------------------
А там по фигу - чуть вверх, чуть вниз... подход один - да - профит разный при мЕньшей цене, по факту - ну и чего?
----------------------
1. ... сюда .
2. Странный вопрос!
Ответ: На прямую связано с майнингом.
-----------------------
А там по фигу - чуть вверх, чуть вниз... подход один - да - профит разный при мЕньшей цене, по факту - ну и чего?
----------------------
По вашему 700 биткойнов за доллар, это так себе, нечего?
По вашему 700 биткойнов за доллар, это так себе, нечего?
Да. НЕчего. Двадцать есть чего - сути и подхода ЭТО не меняет... Лыжи смазаны и заряжены - человек уже в гонке и ему ИМХО по фигу сколько по факту и благодаря кому ЭТО чудо будет стОить.
Да. НЕчего. Двадцать есть чего - сути и подхода ЭТО не меняет... Лыжи смазаны и заряжены - человек уже в гонке и ему ИМХО по фигу сколько по факту и благодаря кому ЭТО чудо будет стОить.
Странный вопрос!
Ответ: На прямую связано с майнингом.
Ваша картинка никаким боком не связана с майнингом. Вообще никаким!
Вы вообще знаете что такое майнинг?
до 14600 - максимум
Ренат - рад читать тебя!
Тож по фигу... :-)
Да. НЕчего. Двадцать есть чего - сути и подхода ЭТО не меняет... Лыжи смазаны и заряжены - человек уже в гонке и ему ИМХО по фигу сколько по факту и благодаря кому ЭТО чудо будет стОить.
Я не давно тоже так думал, но передумал.