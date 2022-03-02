Майнер Биткоин - страница 112

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Speculator:

Доброго Дня Господа Трейдеры!

Предполагаю вот такое вот развитие...

 

И как это связано с майнингом?

Зачем вы это здесь выкладываете???

 
Vitaly Muzichenko:

И как это связано с майнингом?

Зачем вы это здесь выкладываете???

Странный вопрос! 

Ответ: На прямую связано с майнингом. 

 
Vitaly Muzichenko:

И как это связано с майнингом?

Зачем вы это здесь выкладываете???

Согласен, майнинг на этом форуме вообще не в тему

А Спекуль кажет скрины с платформы, и вроде как на том форуме, на котором эта платформа сделана

Так что .....

 
Renat Akhtyamov:

Согласен, майнинг на этом форуме вообще не в тему

А Спекуль кажет скрины с платформы, и вроде как на том форуме, на котором эта платформа сделана

Так что .....

1. ... сюда .

2. Странный вопрос! 

Ответ: На прямую связано с майнингом.  

-----------------------

А там по фигу - чуть вверх, чуть вниз... подход один - да - профит разный при мЕньшей цене, по факту - ну и чего?


----------------------

 
Roman Shiredchenko:

1. ... сюда .

2. Странный вопрос! 

Ответ: На прямую связано с майнингом.  

-----------------------

А там по фигу - чуть вверх, чуть вниз... подход один - да - профит разный при мЕньшей цене, по факту - ну и чего?


----------------------

По вашему 700 биткойнов за доллар, это так себе, нечего?

 
Speculator:

По вашему 700 биткойнов за доллар, это так себе, нечего?

Да. НЕчего. Двадцать есть чего - сути и подхода ЭТО не меняет... Лыжи смазаны и заряжены - человек уже в гонке и ему ИМХО по фигу сколько по факту и благодаря кому ЭТО чудо будет стОить.

двадцать

 
Roman Shiredchenko:

Да. НЕчего. Двадцать есть чего - сути и подхода ЭТО не меняет... Лыжи смазаны и заряжены - человек уже в гонке и ему ИМХО по фигу сколько по факту и благодаря кому ЭТО чудо будет стОить.

до 14600 - максимум
 
Speculator:

Странный вопрос! 

Ответ: На прямую связано с майнингом. 

Ваша картинка никаким боком не связана с майнингом. Вообще никаким!

Вы вообще знаете что такое майнинг?

 
Renat Akhtyamov:
до 14600 - максимум

Ренат - рад читать тебя! 

Тож по фигу... :-)

 
Roman Shiredchenko:

Да. НЕчего. Двадцать есть чего - сути и подхода ЭТО не меняет... Лыжи смазаны и заряжены - человек уже в гонке и ему ИМХО по фигу сколько по факту и благодаря кому ЭТО чудо будет стОить.


Я не давно тоже так думал, но передумал. 

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