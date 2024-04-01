Разгадал "Тайну форекс". - страница 9
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При таком подходе график должен быть такой: только цена и 3 индикатора, чтобы ничего не отвлекало
агась , так и есть у меня. Нет никаких секретных приспособлений брат.
просто хочу спасти многих.... от азарта.
Когда торгуешь в настоящем времени - то не строишь никаких планов, нет будущего, нет прогнозов...
а есть только цена и куда она пойдет.
Часто азарт идет от- "многоумности" - которую сует нам матрица форекс. Типа перепкуплен рынок, и идет отскок от поддежки...... всё это обман для дурачка.
На форумах читаю ...... почти все посты "прогнозирующие".. (этим и сам болел).
А ведь цена идет туда - куда она идет.
уже профит увеличился. Рад просто. Бог милует.
просто хочу спасти многих.... от азарта.
Когда торгуешь в настоящем времени - то не строишь никаких планов, нет будущего, нет прогнозов...
а есть только цена и куда она пойдет.
Часто азарт идет от- "многоумности" - которую сует нам матрица форекс. Типа перепкуплен рынок, и идет отскок от поддежки...... всё это обман для дурачка.
На форумах читаю ...... почти все посты "прогнозирующие".. (этим и сам болел).
А ведь цена идет туда - куда она идет.
Так уж и быть... Подскажу чуток.
Настоящее уже запланировано на много месяцев вперед.
"Кукловоды" сам по себе, стригут более крупных Буратин.
Нас же, смертных, с грошами, стригут совершенно другие личности.
Они просто мотивируют свою деятельность методом Коммерческой секты, и имеют прибыль за счет статистической ошибки в выборе направления.
Начнете понимать всю эту галиматью - будете совершено по другому смотреть на "рынок индустрии форекс".
Ищите ответ в действиях Кукловода. От понимания которого у Вас откроется возможность просто стричь капусту, не рискуя быть слитым.
Для информации:
Коммерческие секты
"Рассуждая на тему, какие секты существуют, сложно представить, что в коммерции есть место сектантству. Если провести анализ, то такую деятельность, как сетевой маркетинг, можно смело записывать в коммерческие культы. Весь сетевой маркетинг построен на пирамиде, которой может руководить только верхушка айсберга. Чем больше включено методов с использованием манипуляционных средств у какой-то одной определенной фирмы, тем ближе она к сектантству.
Чем успешнее фирма и чем больше она распространена, тем больше вероятность, что это секта. Основные признаки:
есть спасительная идея чудо-товара;
создан миф о его необычном появление;
покупателей убеждают, что купив, они станут элитой, избранными."
уже профит увеличился. Рад просто. Бог милует.
Многие меня учат как жить и как торговать ))))
Это ручная торговля - мозг сильно выносит, долго не протянешь...вот похоже дошел до сопротивления...и не всегда такая правильная движуха...поначалу вроде в ритме танца, но потом почему-то всегда идет срыв...читал ли "Торговый хаос" там ттакие же мысли...))
многие так пишут, как будто они уже там сидят. )hahahahahaahahahahah
может я мессия для трейдеров 98% которые в убытке.
всё идет норм.
скоро дам заявку на вывод и на боковую.