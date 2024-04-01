Разгадал "Тайну форекс". - страница 9

Новый комментарий
 
Rafil Nurmukhametov:

При таком подходе график должен быть такой: только цена и 3 индикатора, чтобы ничего не отвлекало



агась , так и есть у меня. Нет никаких секретных приспособлений брат.

 

просто хочу спасти многих....  от азарта. 

Когда торгуешь в настоящем времени - то не строишь никаких планов, нет будущего, нет прогнозов...

а есть только цена и куда она пойдет.

Часто азарт идет от- "многоумности" - которую сует нам матрица форекс. Типа перепкуплен рынок, и идет отскок от поддежки...... всё это обман для дурачка.

На форумах читаю ...... почти все посты "прогнозирующие".. (этим и сам болел).

А ведь цена идет туда - куда она идет.

 

уже профит  увеличился. Рад просто. Бог милует.


[Удален]  
Alexander Ivanov:

просто хочу спасти многих....  от азарта. 

Когда торгуешь в настоящем времени - то не строишь никаких планов, нет будущего, нет прогнозов...

а есть только цена и куда она пойдет.

Часто азарт идет от- "многоумности" - которую сует нам матрица форекс. Типа перепкуплен рынок, и идет отскок от поддежки...... всё это обман для дурачка.

На форумах читаю ...... почти все посты "прогнозирующие".. (этим и сам болел).

А ведь цена идет туда - куда она идет.


Так уж и быть... Подскажу чуток.
Настоящее уже запланировано на много месяцев вперед.
"Кукловоды" сам по себе, стригут более крупных Буратин.
Нас же, смертных, с грошами, стригут совершенно другие личности.
Они просто мотивируют свою деятельность методом Коммерческой секты, и имеют прибыль за счет статистической ошибки в выборе направления.
Начнете понимать всю эту галиматью - будете совершено по другому смотреть на "рынок индустрии форекс". 

Ищите ответ в действиях Кукловода. От понимания которого у Вас откроется возможность просто стричь капусту, не рискуя быть слитым.

Для информации:

Коммерческие секты

"Рассуждая на тему, какие секты существуют, сложно представить, что в коммерции есть место сектантству. Если провести анализ, то такую деятельность, как сетевой маркетинг, можно смело записывать в коммерческие культы. Весь сетевой маркетинг построен на пирамиде, которой может руководить только верхушка айсберга. Чем больше включено методов с использованием манипуляционных средств у какой-то одной определенной фирмы, тем ближе она к сектантству.

Чем успешнее фирма и чем больше она распространена, тем больше вероятность, что это секта. Основные признаки:

есть спасительная идея чудо-товара;

создан миф о его необычном появление;

покупателей убеждают, что купив, они станут элитой, избранными."


Файлы:
sekta_chto_eto.jpg  320 kb
 
Alexander Ivanov:

уже профит  увеличился. Рад просто. Бог милует.


Это ручная торговля  - мозг сильно выносит, долго не протянешь...вот похоже дошел до сопротивления...и не всегда такая правильная движуха...поначалу вроде в ритме танца, но потом почему-то всегда идет срыв...читал ли "Торговый хаос" там ттакие же мысли...))
 

Многие  меня учат как жить и как торговать ))))

 
Сергей Криушин:
Это ручная торговля  - мозг сильно выносит, долго не протянешь...вот похоже дошел до сопротивления...и не всегда такая правильная движуха...поначалу вроде в ритме танца, но потом почему-то всегда идет срыв...читал ли "Торговый хаос" там ттакие же мысли...))

многие так  пишут, как будто они уже там сидят. )hahahahahaahahahahah

 

может я мессия для трейдеров  98% которые  в убытке.

 

всё идет норм. 



 

скоро дам заявку на вывод и на боковую. 

12345678910111213141516...36
Новый комментарий