Разгадал "Тайну форекс". - страница 11
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Если приходите с вопросами, всем помогу. Чем смогу.
Ну так правила входа по 3 индикаторам сформулируйте, раз вы такой добрый. Достаточно в бай, селл и так будет понятно, симметрично. Многие спасибо скажут.
Войти можно где угодно, и как угодно, но чтоб не потерять депозит, нужно правильно выйти.
Тогда возникает вопрос, где выйти с позиции?
Войти можно где угодно, и как угодно, но чтоб не потерять депозит, нужно правильно выйти.
Тогда возникает вопрос, где выйти с позиции?
Войти можно где угодно, и как угодно, но чтоб не потерять депозит, нужно правильно выйти.
Тогда возникает вопрос, где выйти с позиции?
тут надо следит на М1 и М5
как увидишь меняются они- то надо прикрыть.
Если тут не понимаешь, то вам надо стать моим учеником навсегда.
я мессия трейдеров.
Нет ни тренда, нет канала, нет пивота, нет перепроданности, нет перекупленности, нет накопления, не оттолкнения... итд.
Это всё обман для спящих.
Пробудитесь и откройте глаза. Везде вас обманывают, везде грабят вас ( и я тоже продавал мартингейлы по цене 1000 доллар..... капец.... было дело...)...
За день + 30%
Нормально так.
Главное спокойно. не спеша. не суетясь, не умничая.... Просто- иду за ценой.
скоро будете смотреть так ))))))))) Там смотрите .. стоят маркетмейкеры...
скоро будете смотреть так ))))))))) Там смотрите .. стоят маркетмейкеры...
Нео, мне нужна твоя помощь
Нео, мне нужна твоя помощь
Помогу чем смогу. Скажи слово.
Нет никаких трендов, нет каналов, нет уровней, нет пивотов, нет накоплений, нет распроданности и перекупленности.
Это обман для лохов как мы ))))))))