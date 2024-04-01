Разгадал "Тайну форекс". - страница 11

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Alexander Ivanov:

Если приходите с вопросами, всем помогу. Чем смогу.

Ну так правила входа по 3 индикаторам сформулируйте, раз вы такой добрый. Достаточно в бай, селл и так будет понятно, симметрично. Многие спасибо скажут.
 
khorosh:
Ну так правила входа по 3 индикаторам сформулируйте, раз вы такой добрый. Достаточно в бай, селл и так будет понятно, симметрично. Многие спасибо скажут.

Войти можно где угодно, и как угодно, но чтоб не потерять депозит, нужно правильно выйти.

Тогда возникает вопрос, где выйти с позиции?

 
Vitaly Muzichenko:

Войти можно где угодно, и как угодно, но чтоб не потерять депозит, нужно правильно выйти.

Тогда возникает вопрос, где выйти с позиции?

Ну для начала вход, а дальше посмотрим на его реакцию. А то всё сразу попросишь, вдруг испугается.)
 
Vitaly Muzichenko:

Войти можно где угодно, и как угодно, но чтоб не потерять депозит, нужно правильно выйти.

Тогда возникает вопрос, где выйти с позиции?


тут надо следит на М1 и М5

как увидишь меняются  они- то надо прикрыть.

Если тут не понимаешь, то вам надо стать моим учеником навсегда.


я мессия трейдеров.

 

Нет ни тренда, нет канала, нет пивота, нет перепроданности, нет перекупленности,  нет накопления, не оттолкнения... итд.


Это всё обман для спящих.

Пробудитесь и откройте глаза.  Везде вас обманывают, везде грабят вас ( и я тоже продавал мартингейлы по цене 1000 доллар..... капец.... было дело...)...

 

За день + 30%  

Нормально так.

Главное спокойно. не спеша. не суетясь, не умничая.... Просто- иду за ценой.

 



скоро будете смотреть так ))))))))) Там смотрите .. стоят маркетмейкеры...

 
Alexander Ivanov:



скоро будете смотреть так ))))))))) Там смотрите .. стоят маркетмейкеры...


Нео, мне нужна твоя помощь

 
Ivan Butko:

Нео, мне нужна твоя помощь


Помогу чем смогу. Скажи слово.

 
Alexander Ivanov:

Нет никаких трендов, нет каналов, нет уровней, нет пивотов, нет накоплений, нет распроданности и перекупленности.

Это обман  для лохов как мы ))))))))

Ма, а правда форекс существует?  
Да сынок, это фантастика.. )
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