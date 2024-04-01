Разгадал "Тайну форекс". - страница 7
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Александр, вход когдна все 3 индикатора показывают одно направление? Выход когда? Можешь пару-тройку точек входа на графике отметить?
Мои мысли мои скакуны...
тыгыдык тыгыдык...
Чаго принимаем? ГАЛОПЕРИДОЛ? )))
Для того, чтобы так ГРОМКО ЗАЯВЛЯТЬ на суд почтенной публике, нужно знать совершенно другие темы и вещи касаемо рынка..
Меня даже на первых порах аж чуток взволновало не на шутку.. НО только до момента - где начались темы про индикаторы...
Тут я уже тихо сполз под стол... и рыдал от смеха...
Продолжайте и дальше жить в образе "СОБАКИ ПАВЛОВА"...
Александр, вход когдна все 3 индикатора показывают одно направление? Выход когда? Можешь пару-тройку точек входа на графике отметить?
вот сейчас купил евродолл, на М15 М5 сигнал хорошо.
Но долго не держу.
Закрываю - если показания индикаторов начинает меняться,
или когда получаю профит от 100-500-1000 единиц.