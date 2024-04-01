Разгадал "Тайну форекс". - страница 7

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Александр, вход когдна все 3 индикатора показывают одно направление? Выход когда? Можешь пару-тройку точек входа на графике отметить?

 
Andrey Alekseev:

Мои мысли мои скакуны...
тыгыдык тыгыдык...

Чаго принимаем? ГАЛОПЕРИДОЛ? )))

Для того, чтобы так ГРОМКО ЗАЯВЛЯТЬ на суд почтенной публике, нужно знать совершенно другие темы и вещи касаемо рынка..
Меня даже на первых порах аж чуток взволновало не на шутку.. НО только до момента - где начались темы про индикаторы...
Тут я уже тихо сполз под стол... и рыдал от смеха... 

Продолжайте и дальше жить в образе "СОБАКИ ПАВЛОВА"... 


 
Alexander Ivanov:

Молодец, правильно реагируешь, значит здоровая психика.)
 
Андрей:

Александр, вход когдна все 3 индикатора показывают одно направление? Выход когда? Можешь пару-тройку точек входа на графике отметить?



вот сейчас купил евродолл, на М15 М5  сигнал хорошо.

Но долго не держу.

Закрываю - если  показания индикаторов начинает меняться,

или когда получаю профит от 100-500-1000 единиц. 

 
?
 
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