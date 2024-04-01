Разгадал "Тайну форекс". - страница 6
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Правила то входа есть или так, по-интуиции?
Открыл новые сделки, главное ждать и ждать. Наблюдая несколько валютных пар.
если не туда пойдет 15 пункт примерно и показания индикаторов стали против - то закрыть мгновенно. Не передумая.
Правила то входа есть или так, по-интуиции?
никакой интуиции , никакого шаманизма, и никаких постукиваний по бубну, звездам не гадать, погоду не смотреть.
индикаторы ATR , AO, MFI
индикаторы ATR , AO, MFI
какой именно MFI ?
какой именно MFI ?
на отделе Volumes есть.
Выше М30 смотреть не резон.
Все индикаторы опаздывают на ОДИН БАР.
Если буду смотреть Н4 то данные индикатора опоздали целых на 4-е часа.
Если буду смотреть D1 то данные индикатора опоздали на сутки.
А за эти упущенные часы рынок может меняться мгновенно.
Поэтому смотрю М1, М5, М15.
Сначала на демке попробуйте , забудьте про тренды , каналы, пивоты, поддежки-сопротивления, перекуленности-перепроданности.
Есть только настоящие цены. И никто не знает - когда будет резкое движение.
опять профит прет.....
До этого закрыл сделки на убытке- так как показания индикаторов поменялось.
прет, счет ECN
Сначала на демке попробуйте , забудьте про тренды , каналы, пивоты, поддежки-сопротивления, перекуленности-перепроданности.
Есть только настоящие цены. И никто не знает - когда будет резкое движение.
Мои мысли мои скакуны...
тыгыдык тыгыдык...
Чаго принимаем? ГАЛОПЕРИДОЛ? )))
Для того, чтобы так ГРОМКО ЗАЯВЛЯТЬ на суд почтенной публике, нужно знать совершенно другие темы и вещи касаемо рынка..
Меня даже на первых порах аж чуток взволновало не на шутку.. НО только до момента - где начались темы про индикаторы...
Тут я уже тихо сполз под стол... и рыдал от смеха...
Продолжайте и дальше жить в образе "СОБАКИ ПАВЛОВА"...