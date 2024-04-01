Разгадал "Тайну форекс". - страница 6

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Правила то входа есть или так, по-интуиции?

 

Открыл новые сделки, главное ждать и ждать. Наблюдая несколько валютных пар.

если не туда пойдет 15 пункт примерно и показания индикаторов  стали против - то закрыть мгновенно. Не передумая.

 
khorosh:

Правила то входа есть или так, по-интуиции?


никакой интуиции , никакого шаманизма, и никаких постукиваний по бубну, звездам не гадать, погоду не смотреть.


индикаторы ATR , AO, MFI

 
Alexander Ivanov:
индикаторы ATR , AO, MFI

какой именно MFI ?

 
o_o:

какой именно MFI ?


на отделе Volumes есть.

 

Выше М30 смотреть не резон. 

Все индикаторы опаздывают на ОДИН БАР.

Если буду смотреть Н4 то данные индикатора опоздали целых на 4-е часа.

Если буду смотреть D1 то данные индикатора опоздали на сутки.

А за эти упущенные  часы  рынок может меняться мгновенно.


Поэтому смотрю М1, М5, М15. 

 

Сначала на демке попробуйте , забудьте  про тренды , каналы, пивоты, поддежки-сопротивления, перекуленности-перепроданности.

Есть только настоящие цены. И никто не знает - когда будет резкое движение.

 

опять профит прет.....

До этого закрыл сделки на убытке- так как  показания индикаторов поменялось.

 

прет, счет ECN



[Удален]  
Alexander Ivanov:

Сначала на демке попробуйте , забудьте  про тренды , каналы, пивоты, поддежки-сопротивления, перекуленности-перепроданности.

Есть только настоящие цены. И никто не знает - когда будет резкое движение.


Мои мысли мои скакуны...
тыгыдык тыгыдык...

Чаго принимаем? ГАЛОПЕРИДОЛ? )))

Для того, чтобы так ГРОМКО ЗАЯВЛЯТЬ на суд почтенной публике, нужно знать совершенно другие темы и вещи касаемо рынка..
Меня даже на первых порах аж чуток взволновало не на шутку.. НО только до момента - где начались темы про индикаторы...
Тут я уже тихо сполз под стол... и рыдал от смеха... 

Продолжайте и дальше жить в образе "СОБАКИ ПАВЛОВА"... 

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