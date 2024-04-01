Разгадал "Тайну форекс". - страница 10

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Alexander Ivanov:

Многие  меня учат как жить и как торговать ))))

Нет все правильно, так и должно быть...дай бог, дай бог, чтоб это озарение не покидало вас как можно дольше... так бывает после долгого перерыва или от якобы полного отрешения от вникания в процесс... 
 

сейчас в покупках NZDUSD/


уже прет профит......


Куда ни кинь - профит......

 
 

я мессия для трейдеров, которые погибают в убытках.

да придет Спаситель (вспомнил кино про терминатора).

 

может много на себя беру.

но думаю , что на правильном пути.

 

Тут главное не в коем случае не сидеть в просадке...5% максимум 10% и все крыть без жалости... потом также быстро все должно восстановиться... мелкие потери быстро восстанавливаются...

 
Сергей Криушин:

Тут главное не в коем случае не сидеть в просадке...5% максимум 10% и все крыть без жалости... потом также быстро все должно восстановиться... мелкие потери быстро восстанавливаются...


вот вот  это дело.

 

Если приходите с вопросами, всем помогу. Чем смогу.

 
Alexander Ivanov:

вот вот  это дело.

"Да прибудет с вами большая сила ума и духа..."


 

)))  укройте  своего мессию.

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