Разгадал "Тайну форекс". - страница 10
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Многие меня учат как жить и как торговать ))))
сейчас в покупках NZDUSD/
уже прет профит......
Куда ни кинь - профит......
я мессия для трейдеров, которые погибают в убытках.
да придет Спаситель (вспомнил кино про терминатора).
может много на себя беру.
но думаю , что на правильном пути.
Тут главное не в коем случае не сидеть в просадке...5% максимум 10% и все крыть без жалости... потом также быстро все должно восстановиться... мелкие потери быстро восстанавливаются...
Тут главное не в коем случае не сидеть в просадке...5% максимум 10% и все крыть без жалости... потом также быстро все должно восстановиться... мелкие потери быстро восстанавливаются...
вот вот это дело.
Если приходите с вопросами, всем помогу. Чем смогу.
вот вот это дело.
"Да прибудет с вами большая сила ума и духа..."
))) укройте своего мессию.