Разгадал "Тайну форекс". - страница 12

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Alexander Ivanov:

Нет ни тренда, нет канала, нет пивота, нет перепроданности, нет перекупленности,  нет накопления, не оттолкнения... итд.

Наконец хоть до одного дошло, что рынок случайный процесс. А вот если кто-то думает, что на случ процессе нельзя играть и выигрывать - эт его личное дело.

Доказательства? - ради бога.) В покере раздача карт случайна, каждая раздача уникальна и никак не зависит от истории, а вероятность выигрыша всего-то 1/9-1/6 и даже 2 туза на руках далеко не гарантия выигрыша, а какие-то 2 и 5 вполне могут выиграть. Тем не менее, хорошие игроки постоянно в выигрыше.

 

Уважаемый Александр, Вы одна из самых неординарных личностей на этом форуме. Как обычно принятно считать, у неординарных людей - неординарное мышление, поэтому я не удивлюсь, что у Вас действительно могут быть достаточно хорошие показатели.

Я человек, которого обычно могут убедить только факты, а не заявления, поэтому не сочтите за неуважение, не могли бы Вы предоставить хотя бы скрины либо из личного кабинета брокера, либо из панели "История счета" в МетаТрейдере?  Можно в ЛС,если Вы не хотите публиковать это на широкий круг зрителей.

Буду очень благодарен, если вы утолите голод моего любопытства.

 

Маркетмейкер




 
Ivan Butko:

Маркетмейкер





крутая картинка )))

 
HBT29:

Уважаемый Александр, Вы одна из самых неординарных личностей на этом форуме. Как обычно принятно считать, у неординарных людей - неординарное мышление, поэтому я не удивлюсь, что у Вас действительно могут быть достаточно хорошие показатели.

Я человек, которого обычно могут убедить только факты, а не заявления, поэтому не сочтите за неуважение, не могли бы Вы предоставить хотя бы скрины либо из личного кабинета брокера, либо из панели "История счета" в МетаТрейдере?  Можно в ЛС,если Вы не хотите публиковать это на широкий круг зрителей.

Буду очень благодарен, если вы утолите голод моего любопытства.


это за два-три  часа

а наверху много таких.


 

другой счет, только последние часы.



 

убытки долго не держу- закрываю. и потому в просадке не сижу. Жду другие моменты.

 

сколько не пишу....



каждый видит, то что хочет увидеть....


а кто освободит ум от  матрицы, тот сможет победить самого себя, потом и "агентов смит"...

Но это трудный путь..

 
Благодарю Вас!
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