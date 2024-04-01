Разгадал "Тайну форекс". - страница 12
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Наконец хоть до одного дошло, что рынок случайный процесс. А вот если кто-то думает, что на случ процессе нельзя играть и выигрывать - эт его личное дело.
Доказательства? - ради бога.) В покере раздача карт случайна, каждая раздача уникальна и никак не зависит от истории, а вероятность выигрыша всего-то 1/9-1/6 и даже 2 туза на руках далеко не гарантия выигрыша, а какие-то 2 и 5 вполне могут выиграть. Тем не менее, хорошие игроки постоянно в выигрыше.
Уважаемый Александр, Вы одна из самых неординарных личностей на этом форуме. Как обычно принятно считать, у неординарных людей - неординарное мышление, поэтому я не удивлюсь, что у Вас действительно могут быть достаточно хорошие показатели.
Я человек, которого обычно могут убедить только факты, а не заявления, поэтому не сочтите за неуважение, не могли бы Вы предоставить хотя бы скрины либо из личного кабинета брокера, либо из панели "История счета" в МетаТрейдере? Можно в ЛС,если Вы не хотите публиковать это на широкий круг зрителей.
Буду очень благодарен, если вы утолите голод моего любопытства.
Маркетмейкер
Маркетмейкер
крутая картинка )))
Уважаемый Александр, Вы одна из самых неординарных личностей на этом форуме. Как обычно принятно считать, у неординарных людей - неординарное мышление, поэтому я не удивлюсь, что у Вас действительно могут быть достаточно хорошие показатели.
Я человек, которого обычно могут убедить только факты, а не заявления, поэтому не сочтите за неуважение, не могли бы Вы предоставить хотя бы скрины либо из личного кабинета брокера, либо из панели "История счета" в МетаТрейдере? Можно в ЛС,если Вы не хотите публиковать это на широкий круг зрителей.
Буду очень благодарен, если вы утолите голод моего любопытства.
это за два-три часа
а наверху много таких.
другой счет, только последние часы.
убытки долго не держу- закрываю. и потому в просадке не сижу. Жду другие моменты.
сколько не пишу....
каждый видит, то что хочет увидеть....
а кто освободит ум от матрицы, тот сможет победить самого себя, потом и "агентов смит"...
Но это трудный путь..