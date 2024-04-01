Разгадал "Тайну форекс". - страница 8
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Вы конечно не обижайтесь пожалуйста, но иногда вас физически тяжело читать.
Хотя и забавно всегда.))
Почему например "йа", а не "я"? :)
"Это он так проявляет свою индивидуальность.)
)) милоу каждого свой почерк. И надо прснуться от матрицы - которую нам суют под нос. Вот видите - удалили много моих учений. Значит матрица боится )))))
я мессия для многих трейдеров . Их около 98% .
и я научи их торговать с прибылью, хоть на 1 рубль, но не слить депозит.
я мессия для многих трейдеров . Их около 98% .
Да, ты для них как бог Кузя. Надо создать секту не успешных трейдеров и проводить с ними тренинги, разумеется не бесплатно.)
Приходите ко мне все утружденные и побитые рынком, я научу вас спокойной торговле, без азарта, без чудачества.
про кузю знаю. Это русский бог какой то сказали мне.
Мошенник типа.
я не беру деньги, а учу как их наторговать.
разница большая.