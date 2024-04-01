Разгадал "Тайну форекс". - страница 8

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Реter Konow:

Вы конечно не обижайтесь  пожалуйста, но иногда вас физически тяжело читать.

Хотя и забавно всегда.))

Почему например "йа", а не "я"? :)

Это он так проявляет свою индивидуальность.) Хочется же быть оригинальным. А средств при заочном общении не так уж много. Вот и приходится, что-нибудь придумывать, ну хотя бы таким образом.)
 
khorosh:
"Это он так проявляет свою индивидуальность.)

)) мило

у каждого свой почерк. И надо прснуться от матрицы - которую нам суют под нос. Вот видите - удалили много моих учений. Значит матрица боится )))))
 

я мессия для многих трейдеров .  Их около 98% .

 

и я научи их торговать с прибылью, хоть на 1 рубль, но не слить депозит.

 
Alexander Ivanov:

я мессия для многих трейдеров .  Их около 98% .

Да, ты для них как бог Кузя. Надо создать секту не успешных трейдеров и проводить с ними тренинги, разумеется не бесплатно.)


 

Приходите ко мне все утружденные и побитые рынком, я научу вас спокойной торговле, без азарта, без чудачества.

 

про кузю знаю. Это русский бог какой то сказали мне.

Мошенник типа. 

 

я не беру деньги, а учу как их наторговать. 

разница большая.

 
 
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