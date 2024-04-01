Разгадал "Тайну форекс". - страница 2
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Тренд, уровни есть токо в истории.
А в настоящем есть только - настоящее.
Значит, судя по Вашей формулировке, - и в настоящем присутствуют уровни и тренды.
история можно смотреть только в настоящем.
Настоящее станет в будущем историей.
Значит, судя по Вашей формулировке, - и в настоящем присутствуют уровни и тренды.
это похоже - "... один мальчик говорил друзьям - я в будущем стану президентом. И вы сейчас меня должны уважать и бояться."
история можно смотреть только в настоящем.
А согласно Вашей формулировке - "Тренд, уровни есть токо в истории." - 11 октября будет уже историей, и 11 октября будет иметь тренды и уровни.
Соответственно - сегодня 11 октября есть и тренды и уровни. Графики 11 октября ведь не поменяются.
)))
использую индикаторы AO, MFI, ATR в купе,
просто открываю туда -куда идет цена - закрываю - если не туда пошла, заново открываю -туда куда идет цена.
вот один из результатов типа....
использую индикаторы AO, MFI, ATR в купе,
просто открываю туда -куда идет цена - закрываю - если не туда пошла, заново открываю -туда куда идет цена.
все правильно, так и надо, не поспоришь...
это очередной, но уже тогой.
Раскусил "тайну форекс".
Ну не ходит он от уровней , и нет там пивота, и нет там тренда.
Тренд, уровни есть токо в истории.
А в настоящем есть только - настоящее. Нужно следовать за ценой и всё.
вот один из результатов типа....
Архикруто!
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