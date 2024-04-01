Разгадал "Тайну форекс". - страница 2

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Alexander Ivanov:

Тренд, уровни есть токо в истории.

А в настоящем есть только - настоящее.

Настоящее станет в будущем историей.
Значит, судя по Вашей формулировке, - и в настоящем присутствуют уровни и тренды.
 

история можно смотреть только в настоящем.

 
Вроде и заумно, а вроде и не одной мысли...
 
Andrei Fandeev:
Настоящее станет в будущем историей.
Значит, судя по Вашей формулировке, - и в настоящем присутствуют уровни и тренды.

это похоже   -   "... один мальчик говорил друзьям - я в будущем стану президентом. И вы сейчас меня должны уважать и бояться."

 
Alexander Ivanov:

история можно смотреть только в настоящем.

Завтра, 12 октября, вы будете смотреть на сегодняшний день 11 октября уже как на историю.
А согласно Вашей формулировке - "Тренд, уровни есть токо в истории." - 11 октября будет уже историей, и 11 октября будет иметь тренды и уровни.
Соответственно - сегодня 11 октября есть и тренды и уровни. Графики 11 октября ведь не поменяются.

)))
 

использую индикаторы AO, MFI, ATR в купе,

просто открываю туда -куда идет цена - закрываю - если не туда пошла, заново открываю -туда куда идет цена.

 

вот один из результатов типа....


 
Alexander Ivanov:

использую индикаторы AO, MFI, ATR в купе,

просто открываю туда -куда идет цена - закрываю - если не туда пошла, заново открываю -туда куда идет цена.


все правильно, так и надо, не поспоришь...

 
Alexander Ivanov:

это  очередной, но уже тогой.

Раскусил "тайну форекс".


Ну не ходит он от уровней , и нет там пивота, и нет там тренда.

Тренд, уровни есть токо в истории.

А в настоящем есть только - настоящее. Нужно следовать за ценой и всё.

Гениально!
 
Alexander Ivanov:

вот один из результатов типа....



Архикруто!

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