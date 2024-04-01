Разгадал "Тайну форекс". - страница 5
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левой мышки нажимаешь на индикатор и таскаешь на одно и тоже окно.
прёт профит ))) Вспомнил кино про Петера
может это временно, что то похоже на лохотрон опять.... обман какой то.
Нет никаких трендов, нет каналов, нет уровней, нет пивотов, нет накоплений, нет распроданности и перекупленности.
Это обман для лохов как мы ))))))))
Да, да, ты прав
Интересно, а знает ли он как реально работает маркетмейкер или это просто игра на публику?
Видишь зайца? Нет! А он есть!
Как это нет пивотов? Если они есть? Только они есть в будущем, поэтому рассчитывать их по прошлому не правильно, по логике.
Нет никаких трендов, нет каналов, нет уровней, нет пивотов, нет накоплений, нет распроданности и перекупленности.
Это обман для лохов как мы ))))))))
Конечно нет, более того и прошлого тоже нет для цены, цена могла придти любым способом к этой точке, но пришла таким. Но в отличии от случайного графика, у цены есть память. Следовать вместе с ценой это конечно круто идея хороша, но как это реализовать....?
результат с другого счета по этой системе.
Сначала пополнил с нетеллер , затем перекинул на киви.
а потом пошлаа торговля.
вчерашний счет,
добавили +10%