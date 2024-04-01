Разгадал "Тайну форекс". - страница 16
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Привет!)
... ушиб плечо..... вот такие пироги.
Ушиб кредитное плечо?
Наверное плечом ушиб депозит)
Давай уже открывай сигнал, да чтоб в топ влетел, как Сорос, чтоб сто % в месяц и желательно просадки небольшие.
Давай уже открывай сигнал, да чтоб в топ влетел, как Сорос, чтоб сто % в месяц и желательно просадки небольшие.
для 100% в месяц и просадку нужно соответственно 100% в месяц
для 100% в месяц и просадку нужно соответственно 100% в месяц
Интересный вариант ;)
для 100% в месяц и просадку нужно соответственно 100% в месяц
Тогда лучше 99%, чтобы постоянно быть на плаву
Выше М30 смотреть не резон.
Все индикаторы опаздывают на ОДИН БАР.
Если буду смотреть Н4 то данные индикатора опоздали целых на 4-е часа.
Если буду смотреть D1 то данные индикатора опоздали на сутки.
А за эти упущенные часы рынок может меняться мгновенно.
Поэтому смотрю М1, М5, М15.
Смотреть лучше все таймфреймы (комбинировать сигналы с разных таймфреймов), не всегда есть запаздывания, есть и опережения, примеры ниже (последний месяц), первая картинка MT4, далее MT5 --- (EURUSDH4_4, EURUSDH4_5, NZDUSDH1, NZDUSDDaily).
Ушиб кредитное плечо?
да нее, скользко у нас, то снег то тепло и ночью гололед....
Чудеса короче..
Смотреть лучше все таймфреймы (комбинировать сигналы с разных таймфреймов), не всегда есть запаздывания, есть и опережения, примеры ниже (последний месяц), первая картинка MT4, далее MT5 --- (EURUSDH4_4, EURUSDH4_5, NZDUSDH1, NZDUSDDaily).
я так понял если белая линия пересечет красную то тогда вверх Или вниз. А может все таки вверх?
Если есть сомнения мы можем посмотреть на синюю линию. Ну да, красиво, осталось только узнать куда пойдет индикатор.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Разгадал "Тайну форекс".
Alexander Ivanov, 2017.10.12 17:04
тут надо следит на М1 и М5
как увидишь меняются они- то надо прикрыть.
Если тут не понимаешь, то вам надо стать моим учеником навсегда.
я мессия трейдеров.
Будем Вашими учениками! Ну а теперь, мессия трейдеров, можете подробно, точно, с картинками описать правила входа в рынок?
А так же когда закрывать ордера?
А по картинкам профит хороший! Но не может быть, что бы вход был нашару! Поэтому, если не трудно, опишите пожалуйста правила входа и выхода!
Заранее будем Вам благодарны!