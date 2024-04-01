Разгадал "Тайну форекс". - страница 16

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Alexander Ivanov:

Привет!)

... ушиб плечо..... вот такие пироги.


Ушиб кредитное плечо?
 
Evgeny Belyaev:
Ушиб кредитное плечо?

Наверное плечом ушиб депозит)

 

Давай уже открывай сигнал, да чтоб в топ влетел, как Сорос, чтоб сто % в месяц и желательно просадки небольшие. 

 
Ivan Butko:

Давай уже открывай сигнал, да чтоб в топ влетел, как Сорос, чтоб сто % в месяц и желательно просадки небольшие. 


для 100% в месяц и просадку нужно соответственно 100% в месяц

 
Mickey Moose:

для 100% в месяц и просадку нужно соответственно 100% в месяц

Интересный вариант ;)

 
Mickey Moose:

для 100% в месяц и просадку нужно соответственно 100% в месяц


Тогда лучше 99%, чтобы постоянно быть на плаву

 
Alexander Ivanov:

Выше М30 смотреть не резон. 

Все индикаторы опаздывают на ОДИН БАР.

Если буду смотреть Н4 то данные индикатора опоздали целых на 4-е часа.

Если буду смотреть D1 то данные индикатора опоздали на сутки.

А за эти упущенные  часы  рынок может меняться мгновенно.


Поэтому смотрю М1, М5, М15. 

Смотреть лучше все таймфреймы (комбинировать сигналы с разных таймфреймов), не всегда есть запаздывания, есть и опережения, примеры ниже  (последний месяц), первая картинка MT4, далее MT5 --- (EURUSDH4_4, EURUSDH4_5, NZDUSDH1, NZDUSDDaily).

  EURUSDH4_4


EURUSDH4_5

NZDUSDH1

NZDUSDDaily

 
Evgeny Belyaev:
Ушиб кредитное плечо?

да нее, скользко у нас, то снег то тепло и ночью гололед....


Чудеса короче..

 
SEM:

Смотреть лучше все таймфреймы (комбинировать сигналы с разных таймфреймов), не всегда есть запаздывания, есть и опережения, примеры ниже  (последний месяц), первая картинка MT4, далее MT5 --- (EURUSDH4_4, EURUSDH4_5, NZDUSDH1, NZDUSDDaily).

 




я так понял если белая линия пересечет красную то тогда вверх Или вниз. А может все таки вверх?

Если есть сомнения мы можем посмотреть на синюю линию. Ну да, красиво, осталось только узнать куда пойдет индикатор.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Разгадал "Тайну форекс".

Alexander Ivanov, 2017.10.12 17:04


тут надо следит на М1 и М5

как увидишь меняются  они- то надо прикрыть.

Если тут не понимаешь, то вам надо стать моим учеником навсегда.


я мессия трейдеров.


Будем Вашими учениками! Ну а теперь, мессия трейдеров, можете подробно, точно, с картинками описать правила входа в рынок?

А так же когда закрывать ордера?

А по картинкам профит хороший! Но не может быть, что бы вход был нашару! Поэтому, если не трудно, опишите пожалуйста правила входа и выхода!

Заранее будем Вам благодарны!

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