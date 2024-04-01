Разгадал "Тайну форекс". - страница 13
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каждый должен определиться ,
в некоторых моментах надо уметь выбрать либо депозит либо мнимая прибыль.
Вот тогда легче сохранить депозит.
В просадке более 30-50 пункт сидеть это безумие.
всем советую смотреть кино "Матрица" первую часть... тогда немного поймете меня.
мне надо спасти многих.......
Скорее всего, нужно отказаться от применения запретных веществ)
вы , агент матрицы. И воюете против трейдеров.
Но мы победим вас. так как правда у нас.
Якши? или йох?
Ժամանակը դատելու է
Профит идет спокойно.
Пора и честь знать. Скоро на боковую. А там как Бог укажет...
закрою и спать... ))
каждый должен определиться ,
в некоторых моментах надо уметь выбрать либо депозит либо мнимая прибыль.
Вот тогда легче сохранить депозит.
В просадке более 30-50 пункт сидеть это безумие.
Не, держу, это когда в плюсе, но не закрываете. А так они сами держаться =)
Не, держу, это когда в плюсе, но не закрываете. А так они сами держаться =)
а вы садомазохист однака......
можно конечно, если это не давит на депозит....
жмоты сейчас все стали.... лишний рубль им жалко для болеющих детей.