Разгадал "Тайну форекс". - страница 13

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каждый должен определиться ,

в некоторых  моментах надо уметь выбрать либо депозит либо мнимая прибыль.

Вот тогда легче сохранить депозит.


В просадке более 30-50 пункт сидеть это безумие.

 

всем советую смотреть кино "Матрица" первую часть... тогда немного поймете меня.

 
Alexander Ivanov:
мне надо спасти многих.......

Скорее всего, нужно отказаться от применения запретных веществ)

 
Alexander Ivanov:

вы ,  агент матрицы. И воюете против трейдеров. 

Но мы победим вас. так как правда у нас.

Якши? или йох? 

Ժամանակը դատելու է

 

Профит идет спокойно. 

Пора и честь знать. Скоро на боковую. А там как Бог укажет...

 

закрою и спать... )) 



 
Alexander Ivanov:

каждый должен определиться ,

в некоторых  моментах надо уметь выбрать либо депозит либо мнимая прибыль.

Вот тогда легче сохранить депозит.


В просадке более 30-50 пункт сидеть это безумие.



С 1.35 держу покупки  евродоллара на своем первом счете
 
Mickey Moose:


С 1.35 держу покупки  евродоллара на своем первом счете

Не, держу, это когда в плюсе, но не закрываете. А так они сами держаться =)

 
Vitaly Muzichenko:

Не, держу, это когда в плюсе, но не закрываете. А так они сами держаться =)

Ну как бы там все в плюсе... Повар мог уже на эти деньги за границу съездить
 
Alexander Ivanov:

 а вы садомазохист однака......

можно конечно, если это не давит на депозит....

жмоты сейчас все  стали.... лишний рубль им жалко для болеющих детей. 

Все просто. Когда лось маленький его жалко резать. Думаешь что все образуется само собой. А потом идешь доливаешь, и еще. А потом уже жалко долитого и стараешся любыми способами выйти в ноль. А потом уже доходит что лучше бы тогда слился. Но уже поздно.
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