Разгадал "Тайну форекс". - страница 14
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закрой убыток и начни жить свободно.
Тут много профессоров местных, особенно они с окрайны.
И начинают тут учить нас, а свою казну гривнами не могут пополнить.... От этого шоколадный папа ихний совсем исхудал хэхэхэ
закрой убыток и начни жить свободно.
Тут много профессоров местных, особенно они с окрайны.
И начинают тут учить нас, а свою казну гривнами не могут пополнить.... От этого шоколадный папа ихний совсем исхудал хэхэхэ
папа хороший...
папа хороший...
Все просто. Когда лось маленький его жалко резать. Думаешь что все образуется само собой. А потом идешь доливаешь, и еще. А потом уже жалко долитого и стараешся любыми способами выйти в ноль. А потом уже доходит что лучше бы тогда слился. Но уже поздно.
Вот тут ну очень нудное видео аж на пол-часа, и в нём рассказано как извлечь профит, если жалко крыть убыток, а растить лося не в тему
другой счет, только последние часы.
Если нажать вверху на Profit, то все прибыля крупные соберутся внизу...удобно их крыть потом...и хорошо видно какие большие убытки крыть - наверху...
Наконец хоть до одного дошло, что рынок случайный процесс. А вот если кто-то думает, что на случ процессе нельзя играть и выигрывать - эт его личное дело.
все математики так думают, ученые.
вы решили перевернуть мировую науку?)))
Уо Доброе утро гопода и дамы!
Прет профит !)))))
Спал ништяк, до 9:15 по пекинскому времени.
Уаааа , ээх, иих.... Надо подтягиваться на прекладине, что то совсем жилы закирели... ломят..
по евредолл прет профит