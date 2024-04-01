Разгадал "Тайну форекс". - страница 14

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закрой убыток и начни жить свободно.

Тут много профессоров местных, особенно они с окрайны.

И начинают тут учить нас, а свою казну гривнами не могут пополнить....   От этого шоколадный папа ихний совсем исхудал хэхэхэ

 
Alexander Ivanov:

закрой убыток и начни жить свободно.

Тут много профессоров местных, особенно они с окрайны.

И начинают тут учить нас, а свою казну гривнами не могут пополнить....   От этого шоколадный папа ихний совсем исхудал хэхэхэ


папа хороший...

 
Denis Sartakov:

папа хороший...

Кабанчик будет нынче для сала?
 
Mickey Moose:
Все просто. Когда лось маленький его жалко резать. Думаешь что все образуется само собой. А потом идешь доливаешь, и еще. А потом уже жалко долитого и стараешся любыми способами выйти в ноль. А потом уже доходит что лучше бы тогда слился. Но уже поздно.

Вот тут ну очень нудное видео аж на пол-часа, и в нём рассказано как извлечь профит, если жалко крыть убыток, а растить лося не в тему


 
Alexander Ivanov:

другой счет, только последние часы.




Если нажать вверху на Profit, то все прибыля крупные соберутся внизу...удобно их крыть потом...и хорошо видно какие большие убытки крыть - наверху...

 
Yuriy Asaulenko:

Наконец хоть до одного дошло, что рынок случайный процесс. А вот если кто-то думает, что на случ процессе нельзя играть и выигрывать - эт его личное дело.


все математики так думают, ученые.

вы решили перевернуть мировую науку?)))

 
Нет никакой тайны форекс.

Просто убытки закрывать вовремя.

 

Уо Доброе утро гопода и дамы!


Прет профит !)))))

 

Спал ништяк, до 9:15  по пекинскому времени.


Уаааа , ээх, иих....  Надо подтягиваться  на прекладине, что то совсем жилы закирели... ломят..

 

по евредолл  прет профит




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