Разгадал "Тайну форекс". - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уаа прет профит на паре евройене ))))))))))
Да придет Спаситель ! (терминатор-3)
уо уо ))))))) крутьяк.
Вот тут ну очень нудное видео аж на пол-часа, и в нём рассказано как извлечь профит, если жалко крыть убыток, а растить лося не в тему
один из немногих случаев когда можно не заморачиваться и рубить деньги на готовой стратегии
уо уо ))))))) крутьяк.
Что-то тихо... Как там профит прёт?
Что-то тихо... Как там профит прёт?
Привет!)
... ушиб плечо..... вот такие пироги.
Дуррак за пивом пошел и.....
Привет!)
... ушиб плечо..... вот такие пироги.
Дуррак за пивом пошел и.....
...подскользнулся, упал, очнулся гипс.)