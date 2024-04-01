Разгадал "Тайну форекс". - страница 15

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Уаа прет профит на паре евройене ))))))))))

 
 

Да придет Спаситель ! (терминатор-3)

 

уо уо ))))))) крутьяк.  

 
Vitaly Muzichenko:

Вот тут ну очень нудное видео аж на пол-часа, и в нём рассказано как извлечь профит, если жалко крыть убыток, а растить лося не в тему



один из немногих случаев когда можно не заморачиваться и рубить деньги на готовой стратегии

 
Alexander Ivanov:

уо уо ))))))) крутьяк.  


Что-то тихо... Как там профит прёт?

 
Евгений:


Что-то тихо... Как там профит прёт?


Привет!)

... ушиб плечо..... вот такие пироги.

Дуррак за пивом пошел и..... 

 
Alexander Ivanov:

Привет!)

... ушиб плечо..... вот такие пироги.

Дуррак за пивом пошел и..... 

...подскользнулся, упал, очнулся гипс.)

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