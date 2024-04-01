Разгадал "Тайну форекс". - страница 4
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всё, пора на боковую.
Хватит чужие деньги изымать с рынка так много :))
Нужно иметь меру во всем.
Без меры человек становится скотом.
всё, пора на боковую.
Хватит чужие деньги изымать с рынка так много :))
Нужно иметь меру во всем.
Без меры человек становится скотом.
золотой ты человек ! александр иванов...
спокойной ночи, дорогой.
золотой ты человек ! александр иванов...
спокойной ночи, дорогой.
Спасибо ))
Уже Доброе утро!)) 7 часов 24 минуты. Пора вставать.
пора закрыть эти сделки. Ночью оставил.
Аа теперь... нашел сигнальчик на USDCAD.
немного купил.
Пипсовка 10-20 пункт. (4-х знак)
Аа теперь... нашел сигнальчик на USDCAD.
немного купил.
Пипсовка 10-20 пункт. (4-х знак)
а что это за индикатор?
а что это за индикатор?
это три обычные - ATR, MFI, AO - стандартные в мт4 есть.
это три обычные - ATR, MFI, AO - стандартные в мт4 есть.
а реально это всё собрать в один индикатор?
а реально это всё собрать в один индикатор?
Ага, ну нажимаешь мышкой и таскаешь в одно окно
дурачком не прикидывайся - ты понял что я спросил...
так ручками и ежу понятно - как кастом собрать такой же?