Разгадал "Тайну форекс". - страница 4

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всё, пора на боковую.

Хватит  чужие деньги изымать с рынка так много :))

Нужно иметь меру во всем.

Без меры человек становится скотом.

 
Alexander Ivanov:

всё, пора на боковую.

Хватит  чужие деньги изымать с рынка так много :))

Нужно иметь меру во всем.

Без меры человек становится скотом.


золотой ты человек ! александр иванов...

спокойной ночи, дорогой.

 
Denis Sartakov:

золотой ты человек ! александр иванов...

спокойной ночи, дорогой.


Спасибо  ))

Уже Доброе утро!))  7 часов 24 минуты. Пора вставать.

 




пора закрыть эти сделки. Ночью оставил. 

 

Аа теперь... нашел сигнальчик на USDCAD.

немного купил.

Пипсовка 10-20 пункт. (4-х знак)



 
Alexander Ivanov:

Аа теперь... нашел сигнальчик на USDCAD.

немного купил.

Пипсовка 10-20 пункт. (4-х знак)




а что это за индикатор?

 
elmucon:

а что это за индикатор?


это три обычные - ATR, MFI, AO - стандартные в мт4 есть.

 
Alexander Ivanov:

это три обычные - ATR, MFI, AO - стандартные в мт4 есть.


а реально это всё собрать в один индикатор?

 
elmucon:

а реально это всё собрать в один индикатор?

Ага, ну нажимаешь мышкой и таскаешь в одно окно
 
Alexander Ivanov:
Ага, ну нажимаешь мышкой и таскаешь в одно окно

дурачком не прикидывайся - ты понял что я спросил...

так ручками и ежу понятно - как кастом собрать такой же?

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