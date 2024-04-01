Разгадал "Тайну форекс". - страница 3

Новый комментарий
 
Alexander Ivanov:

вот один из результатов типа....



Ваш график или статистика, это полный обман. Вначале графика, видимо баланс был 3000 и пошел вниз, наверно до 0, или около 0.

A "Relative Drawdown" всего 0.92%. Так НЕ бывает.  :)

 
Maxim Romanov:
Гениально!

   ahhahahaahahah))
 
Petros Shatakhtsyan:

Ваш график или статистика, это полный обман. Вначале графика, видимо баланс был 3000 и пошел вниз, наверно до 0, или около 0.

A "Relative Drawdown" всего 0.92%. Так НЕ бывает.  :)


Тэто мт4 стейтмент врет,  там просадка 30% была )))

в начале были ввод  и вывод денег с баланса была.  

 

але оп. )

скальпинг почти, сделки держу несколько минут.


 

надо  быстро перепроверять таймы М1-М5-М15 (М30)

 

Цена естественно идёт туда, куда идёт.  Только пока вам удаётся идти с ней рядом, может случится так, что дороги разойдутся в разные стороны.

 

Этот метод дает токмо профит. Вот сейчас уже в профите на паре NZDUSD

Могу закрыть, могу безубытки ставить.

Т.е. нет в настоящее время нет тренда- нет уровней, пивотов и разной мутоты.

В настоящее время есть только  настоящие цены. 

 
Alexander Ivanov:

Этот метод дает токмо профит. Вот сейчас уже в профите на паре NZDUSD. 

Могу закрыть, могу безубытки ставить.

Т.е. нет в настоящее время нет тренда- нет уровней, пивотов и разной мутоты.

В настоящее время есть только  настоящие цены. 


да, да, все правильно, друг...

"есть только миг между прошлым и будущим, 

именно он называется жизнь..."

Земля Санникова.

 
Евгений:

Цена естественно идёт туда, куда идёт.  Только пока вам удаётся идти с ней рядом, может случится так, что дороги разойдутся в разные стороны.


может, но тогда надо закрыть сделку. И идти за ценой.

Но цена  это не график. А невидимое от глаз большинства. 

Об этом очень хорошо пишет Юсуф.

 
Denis Sartakov:

да, да, все правильно, друг...

"есть только миг между прошлым и будущим, 

именно он называется жизнь..."

Земля Санникова.


..есть только мигГ... за него и держиииисьь. ....


хорошая песня.

А ведь так оно  и есть.

12345678910...36
Новый комментарий