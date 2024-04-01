Разгадал "Тайну форекс". - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вот один из результатов типа....
Ваш график или статистика, это полный обман. Вначале графика, видимо баланс был 3000 и пошел вниз, наверно до 0, или около 0.
A "Relative Drawdown" всего 0.92%. Так НЕ бывает. :)
Гениально!
ahhahahaahahah))
Ваш график или статистика, это полный обман. Вначале графика, видимо баланс был 3000 и пошел вниз, наверно до 0, или около 0.
A "Relative Drawdown" всего 0.92%. Так НЕ бывает. :)
Тэто мт4 стейтмент врет, там просадка 30% была )))
в начале были ввод и вывод денег с баланса была.
але оп. )
скальпинг почти, сделки держу несколько минут.
надо быстро перепроверять таймы М1-М5-М15 (М30)
Цена естественно идёт туда, куда идёт. Только пока вам удаётся идти с ней рядом, может случится так, что дороги разойдутся в разные стороны.
Этот метод дает токмо профит. Вот сейчас уже в профите на паре NZDUSD.
Могу закрыть, могу безубытки ставить.
Т.е. нет в настоящее время нет тренда- нет уровней, пивотов и разной мутоты.
В настоящее время есть только настоящие цены.
Этот метод дает токмо профит. Вот сейчас уже в профите на паре NZDUSD.
Могу закрыть, могу безубытки ставить.
Т.е. нет в настоящее время нет тренда- нет уровней, пивотов и разной мутоты.
В настоящее время есть только настоящие цены.
да, да, все правильно, друг...
"есть только миг между прошлым и будущим,
именно он называется жизнь..."
Земля Санникова.
Цена естественно идёт туда, куда идёт. Только пока вам удаётся идти с ней рядом, может случится так, что дороги разойдутся в разные стороны.
может, но тогда надо закрыть сделку. И идти за ценой.
Но цена это не график. А невидимое от глаз большинства.
Об этом очень хорошо пишет Юсуф.
да, да, все правильно, друг...
"есть только миг между прошлым и будущим,
именно он называется жизнь..."
Земля Санникова.
..есть только мигГ... за него и держиииисьь. ....
хорошая песня.
А ведь так оно и есть.