Разгадал "Тайну форекс". - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я спрашивал у SEM, а он не автор и у него на скрине не АО, MFI, ATR. Дошло или всё ещё нет?)))
Извините, наверное, дошло до всех, а до меня - нет. У Александра на скриншоте три индикатора: AO(Awesome Oscillator Билла Вильямса), ATR(показывает волатильность рынка) и индикатор MFI(Money Flow Index=скорость движения цены). Последний индикатор MFI можно перепутать с индикатором Билла Вильямса BW MFI = Market Facilitation Index = BW MFI - у него внешний вид не тот. То есть на скринах Александра именно эти три индикатора.
Извините, наверное, дошло до всех, а до меня - нет. У Александра на скриншоте три индикатора: AO(Awesome Oscillator Билла Вильямса), ATR(показывает волатильность рынка) и индикатор MFI(Money Flow Index=скорость движения цены). Последний индикатор MFI можно перепутать с индикатором Билла Вильямса BW MFI = Market Facilitation Index = BW MFI - у него внешний вид не тот. То есть на скринах Александра именно эти три индикатора.
Как Александр пользуется этими тремя индикаторами ? - Я не понимаю. Могу лишь на вскидку предположить, что Александр ждёт пересечения ATR и MFI, при этом смотрит направление столбиков диаграммы AO. Но толком я не знаю.
Извините, наверное, дошло до всех, а до меня - нет. ...
Я спрашивал у SEM про этот индикатор:
А STARIJ почему то решил, что я обращаюсь к автору темы, я ему объяснил его ошибку. Поэтому и спросил его дошло или не дошло.
Если можете, выложите пожалуйста индикатор, который в подвале или дайте ссылку.
Добрый день! Выложить или дать ссылку (я его не скачивал) не могу, еще тестирую и дописываю его (самописный индикатор), т.е. он не готов полностью. Этот индикатор просто объединение нескольких стандартных индикаторов.
У меня в полуавтоматической ТС один из индикаторов чем то похож на ваш:
Поэтому я и заинтересовался вашим.
Если вы разбираетесь с индикаторами, то может глянете один вроде неплохой индикатор - красилка баров. Один цвет красится нормально, а второй зёлёный почему-то не красит. Индикатор прилагаю.
Так автор сказал же - АО, MFI, ATR
я так понял если белая линия пересечет красную то тогда вверх Или вниз. А может все таки вверх?
Если есть сомнения мы можем посмотреть на синюю линию. Ну да, красиво, осталось только узнать куда пойдет индикатор.
"STARIJ" - По характеру движения похож на АО, но не он, к тому же я не автор поста, для сравнения пример сравнения с АО.
"Mickey Moose" - Принцип определения точки входа стрелками показал, основной принцип торговли полосы Боллинджера верхнего и нижнего графика, увеличение тренда показывается тремя МА.
АО - добавил для сравнения.
Скрин МТ5.
У меня в полуавтоматической ТС один из индикаторов чем то похож на ваш:
Поэтому я и заинтересовался вашим.
Если вы разбираетесь с индикаторами, то может глянете один вроде неплохой индикатор - красилка баров. Один цвет красится нормально, а второй зёлёный почему-то не красит. Индикатор прилагаю.
Я так понял выглядеть должен во так график?
Нужно в конце текста программы (последнее условие), взять присвоение значений нескольких буферов в скобки
{ несколько действий };
если после условия if одно действие скобки необязательны, если несколько обязательно. Старое значение закомментировано.
//if (wrkBuffer[r][1] == 1) upBuffer[i] = High[i]; dnBuffer[i] = Low[i];
//if (wrkBuffer[r][1] == -1) dnBuffer[i] = High[i]; upBuffer[i] = Low[i];
if (wrkBuffer[r][1] == 1)
{
upBuffer[i] = High[i];
dnBuffer[i] = Low[i];
};
if (wrkBuffer[r][1] == -1)
{
dnBuffer[i] = High[i];
upBuffer[i] = Low[i];
};
Тут Вы совершенно правы: кто умеет - работает, кому слабо - учит работать. А если и это слабо - учит как учить работе
Привет всем адептам "тайны" )
Купил AUDUSD сигнал есть на М1, на М5 М15 только сигнал созревает.
MFI достиг уровня 80 - значит обьемы хорошие.