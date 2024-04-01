Разгадал "Тайну форекс". - страница 19

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khorosh:
Я спрашивал у SEM, а он не автор и у него на скрине не АО, MFI, ATR. Дошло или всё ещё нет?)))

Извините, наверное, дошло до всех, а до меня - нет. У Александра на скриншоте три индикатора: AO(Awesome Oscillator Билла Вильямса), ATR(показывает волатильность рынка) и индикатор MFI(Money Flow Index=скорость движения цены). Последний индикатор MFI можно перепутать с индикатором Билла Вильямса BW MFI = Market Facilitation Index = BW MFI - у него внешний вид не тот. То есть на скринах Александра именно эти три индикатора.

 
Victor Ziborov:

Извините, наверное, дошло до всех, а до меня - нет. У Александра на скриншоте три индикатора: AO(Awesome Oscillator Билла Вильямса), ATR(показывает волатильность рынка) и индикатор MFI(Money Flow Index=скорость движения цены). Последний индикатор MFI можно перепутать с индикатором Билла Вильямса BW MFI = Market Facilitation Index = BW MFI - у него внешний вид не тот. То есть на скринах Александра именно эти три индикатора.

Как Александр пользуется этими тремя индикаторами ? - Я не понимаю. Могу лишь на вскидку предположить, что Александр ждёт пересечения ATR и MFI, при этом смотрит направление столбиков диаграммы AO. Но толком я не знаю.

 
Victor Ziborov:

Извините, наверное, дошло до всех, а до меня - нет. ...

Я спрашивал у SEM про этот индикатор:


А STARIJ почему то решил, что я обращаюсь к автору темы, я ему объяснил его ошибку. Поэтому и спросил его дошло или не дошло.
 
khorosh:
Если можете, выложите пожалуйста индикатор, который в подвале или дайте ссылку.
Добрый день! Выложить или дать ссылку (я его не скачивал) не могу, еще тестирую и дописываю его (самописный индикатор), т.е. он не готов полностью. Этот индикатор просто объединение нескольких стандартных индикаторов.
 
SEM:
Добрый день! Выложить или дать ссылку (я его не скачивал) не могу, еще тестирую и дописываю его (самописный индикатор), т.е. он не готов полностью. Этот индикатор просто объединение нескольких стандартных индикаторов.

У меня в полуавтоматической ТС один из индикаторов чем то похож на ваш:


Поэтому я и заинтересовался вашим. 

Если вы разбираетесь с индикаторами, то может глянете один вроде неплохой индикатор - красилка баров. Один цвет красится нормально, а второй зёлёный почему-то не красит. Индикатор прилагаю.

Файлы:
Precision_Trend.mq4  4 kb
 
STARIJ:
Так автор сказал же - АО, MFI, ATR
Mickey Moose:

я так понял если белая линия пересечет красную то тогда вверх Или вниз. А может все таки вверх?

Если есть сомнения мы можем посмотреть на синюю линию. Ну да, красиво, осталось только узнать куда пойдет индикатор.

"STARIJ"  -  По характеру движения похож на АО, но не он, к тому же я не автор поста, для сравнения пример сравнения с АО.

"Mickey Moose" - Принцип определения точки входа стрелками показал, основной принцип торговли полосы Боллинджера верхнего и нижнего графика, увеличение тренда показывается тремя МА.

АО - добавил для сравнения.

Скрин МТ5.


 
khorosh:

У меня в полуавтоматической ТС один из индикаторов чем то похож на ваш:


Поэтому я и заинтересовался вашим. 

Если вы разбираетесь с индикаторами, то может глянете один вроде неплохой индикатор - красилка баров. Один цвет красится нормально, а второй зёлёный почему-то не красит. Индикатор прилагаю.

Я так понял выглядеть должен во так график?


Нужно в конце текста программы (последнее условие), взять присвоение значений нескольких буферов в скобки
{ несколько действий };
если после условия if одно действие скобки необязательны, если несколько обязательно. Старое значение закомментировано.

         //if (wrkBuffer[r][1] == 1)  upBuffer[i] = High[i]; dnBuffer[i] = Low[i];
         //if (wrkBuffer[r][1] == -1) dnBuffer[i] = High[i]; upBuffer[i] = Low[i];
         if (wrkBuffer[r][1] == 1)
         {
         upBuffer[i] = High[i];
         dnBuffer[i] = Low[i];
         };
         if (wrkBuffer[r][1] == -1)
         {
         dnBuffer[i] = High[i];
         upBuffer[i] = Low[i];
         };

 
SEM:


Большое спасибо. Дело мастера боится.)
 
STARIJ:

Тут Вы совершенно правы: кто умеет - работает, кому слабо - учит работать. А если и это слабо - учит как учить работе

+100%
 

Привет всем адептам "тайны" )


Купил AUDUSD  сигнал есть на М1, на М5 М15  только сигнал созревает.

MFI достиг уровня 80 - значит обьемы хорошие.



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