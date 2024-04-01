Разгадал "Тайну форекс". - страница 17
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Будем Вашими учениками! Ну а теперь, мессия трейдеров, можете подробно, точно, с картинками описать правила входа в рынок?
А так же когда закрывать ордера?
А по картинкам профит хороший! Но не может быть, что бы вход был нашару! Поэтому, если не трудно, опишите пожалуйста правила входа и выхода!
Заранее будем Вам благодарны!
haahahahah) рассмешил )
научу научу, это просто очень. .. мессия... когда это успел им стать...
Мессия это от слова "месить"?
Мессия это от слова "месить"?
ага, месить - значить работать для всех. Готовить выпечку всем.
главная тайна - это рынок меняется быстро и часто эти "уровни-пивоты-тренды-перекупленности-проданности" не играют роли.
Значит надо просто идти за ценой.
это давно известно многим, но просто создал тему такую ))
Смотреть лучше все таймфреймы (комбинировать сигналы с разных таймфреймов), не всегда есть запаздывания, есть и опережения, примеры ниже (последний месяц), первая картинка MT4, далее MT5 --- (EURUSDH4_4, EURUSDH4_5, NZDUSDH1, NZDUSDDaily).
Если можете, выложите пожалуйста индикатор, который в подвале или дайте ссылку.
Не так, вот так граали просить надо .
Оказывается цена идет - не к уровням и не от уровней отталкивается.
А ходит туда - куда идет сама.
такие громкие утверждения было бы хорошо дополнить стейтом или мониторингом...
Оказывается цена идет - не к уровням и не от уровней отталкивается.
А ходит туда - куда идет сама.
Т.е. не нужно много смотреть на D1, Н4.
Просто на них можно сделать ориентиры.
А движение начинается на таймах М5, М15, М30.
Т.е. не нужно строить какие то прямые каналы, сопротивления, поддежки и тд. Это всё мусор.
Это не правда.