Разгадал "Тайну форекс". - страница 17

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Vadim Kazakevich:

Будем Вашими учениками! Ну а теперь, мессия трейдеров, можете подробно, точно, с картинками описать правила входа в рынок?

А так же когда закрывать ордера?

А по картинкам профит хороший! Но не может быть, что бы вход был нашару! Поэтому, если не трудно, опишите пожалуйста правила входа и выхода!

Заранее будем Вам благодарны!


haahahahah)  рассмешил )

научу научу,  это просто очень.  ..  мессия... когда это успел им стать...

 

Мессия это от слова "месить"?

 
Mickey Moose:

Мессия это от слова "месить"?


ага,  месить - значить работать для всех. Готовить выпечку всем.

 

главная тайна - это рынок меняется быстро и часто эти "уровни-пивоты-тренды-перекупленности-проданности" не играют роли. 

Значит надо  просто идти за ценой. 

 

это давно известно многим, но просто создал тему такую ))

 
SEM:

Смотреть лучше все таймфреймы (комбинировать сигналы с разных таймфреймов), не всегда есть запаздывания, есть и опережения, примеры ниже  (последний месяц), первая картинка MT4, далее MT5 --- (EURUSDH4_4, EURUSDH4_5, NZDUSDH1, NZDUSDDaily).

 



Если можете, выложите пожалуйста индикатор, который в подвале или дайте ссылку.
[Удален]  
khorosh:
Если можете, выложите пожалуйста индикатор, который в подвале или дайте ссылку.

Не так, вот так граали просить надо .


 
Alexander Ivanov:

Оказывается цена идет - не к уровням и не от уровней отталкивается.

А ходит туда - куда идет сама.

такие громкие утверждения было бы хорошо дополнить стейтом или мониторингом...

 
khorosh:   Если можете, выложите пожалуйста индикатор, который в подвале или дайте ссылку.
Так автор сказал же - АО, MFI, ATR
 
Alexander Ivanov:

Оказывается цена идет - не к уровням и не от уровней отталкивается.

А ходит туда - куда идет сама.

Т.е. не нужно много смотреть на D1, Н4.

Просто на них можно сделать ориентиры.

А движение начинается на таймах  М5, М15, М30.

Т.е. не нужно строить какие то прямые каналы, сопротивления, поддежки и тд. Это всё мусор.

Это не правда.

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