Индикатор MACD - лучший!

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Какие фильтры используете для подтверждения сигналов этого индикатора?
 
Vladimir Baskakov:
Какие фильтры используете для подтверждения сигналов этого индикатора?

Сам по себе MACD :-) Сигналы фильтровать по MACD старшего ТФ ,  нюансам текущего, положению цены относительно (всех!!) линий MACD и плюс к этому момент времени. 

Скриншот уже неоднакратно показывал - это чистокровный MACD, только выведен в основной график. То есть Оранжевая линия - MACD, пунктирная - он-же сглаженый,
гистограмма построенна между быстрой/медленной EMA, цвет от схождение/расхождение.


подтверждать/проверять любыми другими индикаторами от средних бессмысленно - там и так две EMA и фактически всё включили. 

возможно ещё уровни, фракталы или свечные фигуры . Но ничего от средних.

 
Vladimir Baskakov:

Индикатор MACD - лучший!

На чём основано это заявление? На том, то у вас что-то с ним получилось? А если получилось только с этим индикатором, то может не потому, что он так хорош, а потому что другие индикаторы неправильно проверяли? Каждый индикатор требует индивидуального подхода и может быть полезным в каких то определённых ситуациях.

 
Vladimir Baskakov:
Какие фильтры используете для подтверждения сигналов этого индикатора?

ещё учесть моменты "что все индикаторы от средних (и MACD тоже) лажают с периодичностью этих средних и обладают симметрией."

часть лажи можно отсеить посмотрев на прежние сигналы, пересечения линий и экстремумы цен. Например сигналам на дистанции FastEMA (SlowEMA) после явного экстремума придавать меньший вес.

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Maxim Kuznetsov:

ещё учесть моменты "что все индикаторы от средних (и MACD тоже) лажают с периодичностью этих средних и обладают симметрией."

часть лажи можно отсеить посмотрев на прежние сигналы, пересечения линий и экстремумы цен. Например сигналам на дистанции FastEMA (SlowEMA) после явного экстремума придавать меньший вес.

MACD опережающий индикатор
 
Vladimir Baskakov:
MACD опережающий индикатор

тогда вопрос темы не имеет смысла.

Подтвердить сигналы опережающего индикатора можно только из машины времени. 

 
Vladimir Baskakov:
MACD опережающий индикатор
 А как он опережает? Дивера типа загодя рисует? 
 
vladavd:
 А как он опережает? Дивера типа загодя рисует? 

Из всех индикаторов, самый правильный дивер показывается на OsMA

 
khorosh:

А меня не интересует, что обо мне думает какой-то нуб, который кроме MACD ничего усвоить пока не смог. )

Петрович, не нервничайте по пустякам :)

 
Vitaly Muzichenko:

Петрович, не нервничайте по пустякам :)

 Я спокоен, как удав.) Этот человек гадит всем во всех ветках. Если ему не давать адекватный ответ, то он распоясывается ещё больше, чувствуя себя героем.

 

Не существует « лучшего индикатора» , существует проблема успешного контроля позиции и своевременного выхода. А если б и был такой индикатор, то имя ему было бы «Вангулинг»

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