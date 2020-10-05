Индикатор MACD - лучший!
Какие фильтры используете для подтверждения сигналов этого индикатора?
Сам по себе MACD :-) Сигналы фильтровать по MACD старшего ТФ , нюансам текущего, положению цены относительно (всех!!) линий MACD и плюс к этому момент времени.
Скриншот уже неоднакратно показывал - это чистокровный MACD, только выведен в основной график. То есть Оранжевая линия - MACD, пунктирная - он-же сглаженый,
гистограмма построенна между быстрой/медленной EMA, цвет от схождение/расхождение.
подтверждать/проверять любыми другими индикаторами от средних бессмысленно - там и так две EMA и фактически всё включили.
возможно ещё уровни, фракталы или свечные фигуры . Но ничего от средних.
Индикатор MACD - лучший!
На чём основано это заявление? На том, то у вас что-то с ним получилось? А если получилось только с этим индикатором, то может не потому, что он так хорош, а потому что другие индикаторы неправильно проверяли? Каждый индикатор требует индивидуального подхода и может быть полезным в каких то определённых ситуациях.
Какие фильтры используете для подтверждения сигналов этого индикатора?
ещё учесть моменты "что все индикаторы от средних (и MACD тоже) лажают с периодичностью этих средних и обладают симметрией."
часть лажи можно отсеить посмотрев на прежние сигналы, пересечения линий и экстремумы цен. Например сигналам на дистанции FastEMA (SlowEMA) после явного экстремума придавать меньший вес.
ещё учесть моменты "что все индикаторы от средних (и MACD тоже) лажают с периодичностью этих средних и обладают симметрией."
часть лажи можно отсеить посмотрев на прежние сигналы, пересечения линий и экстремумы цен. Например сигналам на дистанции FastEMA (SlowEMA) после явного экстремума придавать меньший вес.
MACD опережающий индикатор
тогда вопрос темы не имеет смысла.
Подтвердить сигналы опережающего индикатора можно только из машины времени.
MACD опережающий индикатор
А как он опережает? Дивера типа загодя рисует?
Из всех индикаторов, самый правильный дивер показывается на OsMA
А меня не интересует, что обо мне думает какой-то нуб, который кроме MACD ничего усвоить пока не смог. )
Петрович, не нервничайте по пустякам :)
Петрович, не нервничайте по пустякам :)
Я спокоен, как удав.) Этот человек гадит всем во всех ветках. Если ему не давать адекватный ответ, то он распоясывается ещё больше, чувствуя себя героем.
Не существует « лучшего индикатора» , существует проблема успешного контроля позиции и своевременного выхода. А если б и был такой индикатор, то имя ему было бы «Вангулинг»
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