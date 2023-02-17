Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 77

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Oleg Besedin:

У каждой валютной пары свой согласованный коридор движений (эшелон). Расстояние между верхней и нижней границей эшелона – 2250 пипс.

Понятно. Я наблюдаю немного другие цифры. Если на тиковом графике провести линии кратно 50 пунктам пятизнака (0.70000, 0.70050, 0.70100), то видно что цена реагирует на каждую из линий. Максимальная реакция на линии кратные 250 пунктам (0.70000, 0.70250, 0.70500). Реакция - это спотыкание, быстрое перемещение или ещё одно частое явление - замусоливание уровня.

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Dmitry Fedoseev:
Все Пиковую Даму перечитали?
Зачем? Старье
 
Aleksei Stepanenko:

Понятно. Я наблюдаю немного другие цифры. Если на тиковом графике провести линии кратно 50 пунктам пятизнака (0.70000, 0.70050, 0.70100), то видно что цена реагирует на каждую из линий. Максимальная реакция на линии кратные 250 пунктам (0.70000, 0.70250, 0.70500). Реакция - это спотыкание, быстрое перемещение или ещё одно частое явление - замусоливание уровня.

Интересный подход к поиску точек входа .....    

 
Dmitry Fedoseev:
Все Пиковую Даму перечитали?

Похоже, что надо бы перечитать :)

 
Oleg Besedin:


Пока могу сказать (ещё в начале исследований), что это точно взаимосвязанные и не случайно выбранные цифры:

У каждой валютной пары свой согласованный коридор движений (эшелон). Расстояние между верхней и нижней границей эшелона – 2250 пипс.
Эшелон делится на 10 частей по 225 пипс (которые делятся ещё на  различные части:  37.5, 75, 112.5, 150, 187.5). 

2250 пипс - глобальная цифра движения
225 - внутридневная
Внутричасовые  (225 делится на части на 2, на 3, на 4 и т.д.):
187,5
150
112,5
75
37,5

P.S. Есть  даже замкнутость цифр друг на друга, например, внутричасовую цифру 37,5 умножить на 60 минут (1 час) = 2250

Интересные наблюдения. Если на график набросить сетку (Ctrl+G), то можно тоже увидеть некоторые закономерности движения цены по квадратам. И замерив высоту квадрата в пунктах можно увидеть, что некоторые части вышеупомянутого вами Олег числового ряда там присутствуют (в некотором приближении).

 
Aleksandr Milyayev:

Интересные наблюдения. Если на график набросить сетку (Ctrl+G), то можно тоже увидеть некоторые закономерности движения цены по квадратам. И замерив высоту квадрата в пунктах можно увидеть, что некоторые части вышеупомянутого вами Олег числового ряда там присутствуют (в некотором приближении).

Только смотрите мажорные валюты  (EURUSD, GBPUSD  и т.п.)

Если правильно найти уровни для каждой, то очень много интересного можно увидеть.  Я сейчас занимаюсь этим исследованием фулл-тайм.
Есть погрешности - у каждого свой брокер и котировки отличаются. Могут быть расхождения, но ради интереса попробуйте следующие уровни (от них нанести уровни на графике):

GBPUSD  1.36330
EURUSD  1.18093
EURGBP  0.86189
NZDUSD  0.69423

Сначала нанесите по 225 пипс, а потом уже можно поделить на указанные выше в постах цифры помельче. 

 
Aleksei Stepanenko #:

Олег, почему 225, что за число?

250(225) , 500, 1000 ...  это круглые уровни. Точнее шаг между круглых уровней, теоретически это идеальное точка для входа, но на практике чаще всего точка входа формируется в близи круглых уровней.  

 
Sergey Lazarenko #:

Биткоин, попытка присоединится к Импульсу вверх пока под вопросом, стоп выставленный за Лоу свечи пробоя на М5 дала бы стоп, а если стоп ставить 10% от АТр за 5 дней, еще держит позицию, но вообщем можно сказать, рынок Импульс не подержал


Сергей уровни сами строите или это индикатор.

 
Sergey Gubenko #:

Сергей уровни сами строите или это индикатор.

чтоб идентифицировать ключевой уровень - нужно учесть много факторов, поэтому индикатором не получиться, только вручную

 
Байки про поддержку,сопротевление и многие вещи придуманы лишь из наблюдений и закономерностей в данной ситуации, которая не будет работать уже через 5 минут. Многие пытаются торговать по непонятным системам , но результат мы уже знаем слив или прирост нулевой, а значит это не работает . Рынок имеет совсем другие рычаги движений и формаций, они не как не совместимы с тем что сегодня пытаются показать или обучить .
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