Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 48
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Видимо у Вас свое понятие вероятности. Вообще это отношение количества к общему количеству уровней. И если количество экстремумов равно количеству уровней, то Вы правы)
Всё это выливается в личность. Сильная личность выживает. Он был заметен раньше. Условия дожимали его к выживанию. Большинство сдалось, а он выжил. Его могу уважать.
он короче так говорит, счас болезни его атакуют, нога отнимается, шея воспалена, так что не может долго перед монитором сидеть, вот нашел себе отдушину, обучает. его просто спрашивали(недоверчивые), коли у тебя Тс такая замечательная, то почему всех нахрне не пошлешь? И забери все деньги с биржи, у него такой ответ
он короче так говорит, счас болезни его атакуют, нога отнимается, шея воспалена, так что не может долго перед монитором сидеть, вот нашел себе отдушину, обучает. его просто спрашивали(недоверчивые), коли у тебя Тс такая замечательная, то почему всех нахрне не пошлешь? И забери все деньги с биржи, у него такой ответ
Так он же не ногой думает.) Он же не футболист.
самое интерсное знаешь что? ты инфу, которую я тебе давал, нигде не услышишь, у Герчика люди на фонде по 300% имеют с трейда, когда сумеют акцию хорошую на Америке найти, а что я слышу в ответ? Реклама, Герчикманы, еще всякая хрень.. Герчик просто с инета всех к себе затащил в чат, все кто в теме. тут я заплыл на форум, и меня в Бан. чтоб не показывал как торговать надо?
В бан за рекламу, это правильно
Ну ты орёЛ))
Натуральный газ, подбирается к сопротивлению
Японская йена, Глобальный Нисходящий тренд, цена в откате, на Зеркальном уровне 103.177, ТВх на ЛП
Михалыч отжигает
Михалыч отжигает
За такие писульки можно и бан давать. Не можешь успокоиться
тебе ж сказали -пошел вон отсюда