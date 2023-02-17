Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 51
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Есть некие свечные формации, такие как подход цены к уровню, ложные пробои, кстати хорошо видимые где будет ложный, а где истинный.
Так вот в данной ситуации цена делала несколько попыток пробоя, это видно на мелком тайме, свечи формировались явно не пробою - большой и размах, не было подкрадывания цены к уровню, а наглые попытки его взять, такое чаще всего безуспешно.
И как писал ранее, строй уровни не по теням, а по телам
+++
Было у меня одно видео, писал его инвестору, там было условие, что каждую сделку должен описывать, это ещё был один повод с ним расстаться. Видео к сожалению не нашёл.
Так вот там Я купил и одновременно продал пары с фунтом, можно было отторговать кросс, но в том случае было более безопасно войти по двум парам - могло сработать хеджирование, в случае не успешного входа.
Опять-же, система строилась именно на уровнях и свечных формациях на них.
Всё, трейд по GBPAUD закрыт.
К слову:
Открой наиболее торгуемые пары в терминале, чтобы видеть общую картину на рынке.
У меня так, ты можешь набрать по-другому. На индикаторы не смотри, они не участвуют при принятии решения вообще, то тестовые
Когда что-то растёт, а что-то падает, почти всегда можно видеть с чего и во что перетекают деньги, это дополняет общую картину что торговать в ближайшее время. Если есть движение, но не видно куда перетекают деньги, значит ищи на фонде, они могут уйти или туда, или оттуда.
Смотри новостной календарь на всю неделю, он подскажет, что наиболее выгодно торговать в эту неделю и куда
Я изучал уровни и поведение цены возле них статистически. Не берусь сказать, что это уже последняя инстанция, но выявил следующие особенности.
Да уровни существуют, в том смысле что цена запинается о них. Но дальнейшее движение больше зависит от тренда, чем от уровней. Цена может пересечь уровень и дальше не пойти, а может и пойти. Может сразу, а может с несколькими касаниями. Почти 50/50. Всё-таки есть некоторые закономерности, но они не на поверхности. И их так просто не получить. Такие вещие как пробой, ложный пробой, касание работают, а потом не работают. Сложно всё.
Есть ощущение (тоже из-за стат. исследований), что уровни играют меньшее значение, чем, например, пройденное ценой расстояние.
Всё, трейд по GBPAUD закрыт.
К слову:
Открой наиболее торгуемые пары в терминале, чтобы видеть общую картину на рынке.
У меня так, ты можешь набрать по-другому. На индикаторы не смотри, они не участвуют при принятии решения вообще, то тестовые
Когда что-то растёт, а что-то падает, почти всегда можно видеть с чего и во что перетекают деньги, это дополняет общую картину что торговать в ближайшее время. Если есть движение, но не видно куда перетекают деньги, значит ищи на фонде, они могут уйти или туда, или оттуда.
Смотри новостной календарь на всю неделю, он подскажет, что наиболее выгодно торговать в эту неделю и куда
Всё, трейд по GBPAUD закрыт.
К слову:
Открой наиболее торгуемые пары в терминале, чтобы видеть общую картину на рынке.
У меня так, ты можешь набрать по-другому. На индикаторы не смотри, они не участвуют при принятии решения вообще, то тестовые
Когда что-то растёт, а что-то падает, почти всегда можно видеть с чего и во что перетекают деньги, это дополняет общую картину что торговать в ближайшее время. Если есть движение, но не видно куда перетекают деньги, значит ищи на фонде, они могут уйти или туда, или оттуда.
Смотри новостной календарь на всю неделю, он подскажет, что наиболее выгодно торговать в эту неделю и куда
ты б тогда комменты давал, как все происходит, чтобы идея понятна была, вот щас что ожидается?
ты б тогда комменты давал, как все происходит, чтобы идея понятна была, вот щас что ожидается?
Пока ничего, пока рынок не утихомириться.
Ищи точку входа в лонг по золоту, чтобы не простаивать.P.S. Откроется америка, посмотри на бумаги, там могут быть интересные шорты
Пока ничего, пока рынок не утихомириться.
Ищи точку входа в лонг по золоту, чтобы не простаивать.
хм, а по чему лонг по Золоту? вчерашнее падение разве не остановило рост?
хм, а по чему лонг по Золоту? вчерашнее падение разве не остановило рост?
Нет.
---
Серёга, извини конечно, это с личной переписки - буду придерживаться в этом году. Не суеверный, но лучше перестраховаться.
Нет.
---
Серёга, извини конечно, это с личной переписки - буду придерживаться в этом году. Не суеверный, но лучше перестраховаться.
понятно