Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 49

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Sergey Lazarenko:

тебе ж сказали -пошел вон отсюда

Тебе тоже сказали, создавай ветку Как я люблю Михалыча и пости там, если модераторы пропустят.
 
Vladimir Baskakov:
Тебе тоже сказали, создавай ветку Как я люблю Михалыча и пости там, если модераторы пропустят.

Свали нахрен с этого ресурса, флудер галимый!

Ты какой внёс вклад в этот ресурс, чтобы петушится? 

Гадишь в каждой теме!
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Vitaly Muzichenko:

Свали нахрен с этого ресурса, флудер галимый!

Ты какой внёс вклад в этот ресурс, чтобы петушится? 

Гадишь в каждой теме!
Я не с тобой общался, гуляй
 

Кабель/ауди, Глобальный Нисходящий тренд, уровень поддержки 1.74261, началась атака на уровень


 
Sergey Lazarenko:

Кабель/ауди, Глобальный Нисходящий тренд, уровень поддержки 1.74261, началась атака на уровень

Купил уже?

 
Vitaly Muzichenko:

Купил уже?

пипец, просрал позу, на мгновенье отвлекся, и улетело, теперь только если на откате


 
Sergey Lazarenko:

пипец, просрал позу, на мгновенье отвлекся, и улетело, теперь только если на откате


Я купил, более склонен к отбою в этой ситуации, нежели к пробою и дальнейшему паданию


P.S. Статистически, у меня ~70% трейдов идёт на пробой. Сейчас тот случай, когда более склонен к отбою

 
Vitaly Muzichenko:

Я купил, более склонен к отбою в этой ситуации, нежели к пробою и дальнейшему паданию


хм, посмотрим чем вся эта история закончится 

 

снесло стоп


 
Sergey Lazarenko:

снесло стоп

Я перевёл SL в маленький плюс? TP убрал - буду тралить

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