Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 49
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тебе ж сказали -пошел вон отсюда
Тебе тоже сказали, создавай ветку Как я люблю Михалыча и пости там, если модераторы пропустят.
Свали нахрен с этого ресурса, флудер галимый!
Ты какой внёс вклад в этот ресурс, чтобы петушится?Гадишь в каждой теме!
Свали нахрен с этого ресурса, флудер галимый!
Ты какой внёс вклад в этот ресурс, чтобы петушится?Гадишь в каждой теме!
Кабель/ауди, Глобальный Нисходящий тренд, уровень поддержки 1.74261, началась атака на уровень
Кабель/ауди, Глобальный Нисходящий тренд, уровень поддержки 1.74261, началась атака на уровень
Купил уже?
Купил уже?
пипец, просрал позу, на мгновенье отвлекся, и улетело, теперь только если на откате
пипец, просрал позу, на мгновенье отвлекся, и улетело, теперь только если на откате
Я купил, более склонен к отбою в этой ситуации, нежели к пробою и дальнейшему паданию
P.S. Статистически, у меня ~70% трейдов идёт на пробой. Сейчас тот случай, когда более склонен к отбою
Я купил, более склонен к отбою в этой ситуации, нежели к пробою и дальнейшему паданию
хм, посмотрим чем вся эта история закончится
снесло стоп
снесло стоп
Я перевёл SL в маленький плюс? TP убрал - буду тралить