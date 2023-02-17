Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 47

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VVT:
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так пожалуйся

 
VVT:

и из этого можно сделать прогноз?

Про прогноз речи не шло. Утверждение что любая линия имеет равные шансы стать уровнем экстремума не верно.

 
Sergey Lazarenko:

это точно, народ кто по его теме торгует, на акциям реально бабло рубит, реально, ему за то, чтобы у него в телеге доступ иметь платят по 40 евро в месяц, 1900 подписчиков счас, и тут ты со своим стохастиком, на котором слило сто тыщ до тебя, ты сольешь, и после тебя сольют, и еще выебываешься, не буду я Герчика смотреть, буду стохастику смотреть. Вот те и Мда..

Герчек 10 лет назад был не более кем, чем мы с тобой сегодня. Нам есть куда расти, если совершенствоваться и находить свободные ниши. А их много. 

У  Герчека нет связника с будущем он живет сегодняшним днем.

 
VVT:
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самое интерсное знаешь что? ты инфу, которую я тебе давал, нигде не услышишь, у Герчика люди на фонде по 300% имеют с трейда, когда сумеют акцию хорошую на Америке найти, а что я слышу в ответ? Реклама, Герчикманы, еще всякая хрень.. Герчик просто с инета всех к себе затащил в чат, все кто в теме. тут я заплыл на форум, и меня в Бан. чтоб не показывал как торговать надо?

 
Sergey Lazarenko:

a

)

 
Uladzimir Izerski:

Герчек 10 лет назад был не более кем, чем мы с тобой сегодня. Нам есть куда расти, если совершенствоваться и находить свободные ниши. А их много. 

У  Герчека нет связника с будущем он живет сегодняшним днем.

черт его знает, я слышал его интервью, он короч в 1999 уехал в СШа(иммигрант), там работал такстстом, потом обучился, и работал в пропкомпании9на чужие деньги торговал), он по натуре Еврей, с большой буквы, за копечку удавится, и как то сумел выкрутится, за счет соблюдения рисков, только за счет них рассказывал, что у него в компании были выпускники Йеля, Гарварда, короч пипец ученые, и он, дуралей из Одессы, единственно за счет чего он выжил, контроль риска. говорит, что в Россию когда приехал, деньги уже были. Но это уж хрен проверишь, он говорит были, я читал что без штанов он был, когда в Финаме начинал работать. Каждый за свое топит

 
VVT:

)

не трать время, иди скорее Стохастику торгуй

 
Valeriy Yastremskiy:

Про прогноз речи не шло. Утверждение что любая линия имеет равные шансы стать уровнем экстремума не верно.

VVT:

Можно нарисовать любую линию на графике но шанс, что цена отскочит от этой линии 50/50, не линии движут цены)

 
Sergey Lazarenko:

черт его знает, я слышал его интервью, он короч в 1999 уехал в СШа(иммигрант), там работал такстстом, потом обучился, и работал в пропкомпании9на чужие деньги торговал), он по натуре Еврей, с большой буквы, за копечку удавится, и как то сумел выкрутится, за счет соблюдения рисков, только за счет них рассказывал, что у него в компании были выпускники Йеля, Гарварда, короч пипец ученые, и он, дуралей из Одессы, единственно за счет чего он выжил, контроль риска. говорит, что в Россию когда приехал, деньги уже были. Но это уж хрен проверишь, он говорит были, я читал что без штанов он был, когда в Финаме начинал работать. Каждый за свое топит

Всё это выливается в личность. Сильная личность выживает. Он был заметен раньше. Условия дожимали его к выживанию. Большинство сдалось, а он выжил. Его могу уважать. 

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