Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 47
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Реклама и флуд на этом сайте запрещены
так пожалуйся
и из этого можно сделать прогноз?
Про прогноз речи не шло. Утверждение что любая линия имеет равные шансы стать уровнем экстремума не верно.
это точно, народ кто по его теме торгует, на акциям реально бабло рубит, реально, ему за то, чтобы у него в телеге доступ иметь платят по 40 евро в месяц, 1900 подписчиков счас, и тут ты со своим стохастиком, на котором слило сто тыщ до тебя, ты сольешь, и после тебя сольют, и еще выебываешься, не буду я Герчика смотреть, буду стохастику смотреть. Вот те и Мда..
Герчек 10 лет назад был не более кем, чем мы с тобой сегодня. Нам есть куда расти, если совершенствоваться и находить свободные ниши. А их много.
У Герчека нет связника с будущем он живет сегодняшним днем.
Реклама и флуд на этом сайте запрещены
самое интерсное знаешь что? ты инфу, которую я тебе давал, нигде не услышишь, у Герчика люди на фонде по 300% имеют с трейда, когда сумеют акцию хорошую на Америке найти, а что я слышу в ответ? Реклама, Герчикманы, еще всякая хрень.. Герчик просто с инета всех к себе затащил в чат, все кто в теме. тут я заплыл на форум, и меня в Бан. чтоб не показывал как торговать надо?
)
Герчек 10 лет назад был не более кем, чем мы с тобой сегодня. Нам есть куда расти, если совершенствоваться и находить свободные ниши. А их много.
У Герчека нет связника с будущем он живет сегодняшним днем.
черт его знает, я слышал его интервью, он короч в 1999 уехал в СШа(иммигрант), там работал такстстом, потом обучился, и работал в пропкомпании9на чужие деньги торговал), он по натуре Еврей, с большой буквы, за копечку удавится, и как то сумел выкрутится, за счет соблюдения рисков, только за счет них рассказывал, что у него в компании были выпускники Йеля, Гарварда, короч пипец ученые, и он, дуралей из Одессы, единственно за счет чего он выжил, контроль риска. говорит, что в Россию когда приехал, деньги уже были. Но это уж хрен проверишь, он говорит были, я читал что без штанов он был, когда в Финаме начинал работать. Каждый за свое топит
)
не трать время, иди скорее Стохастику торгуй
Про прогноз речи не шло. Утверждение что любая линия имеет равные шансы стать уровнем экстремума не верно.
Можно нарисовать любую линию на графике но шанс, что цена отскочит от этой линии 50/50, не линии движут цены)
черт его знает, я слышал его интервью, он короч в 1999 уехал в СШа(иммигрант), там работал такстстом, потом обучился, и работал в пропкомпании9на чужие деньги торговал), он по натуре Еврей, с большой буквы, за копечку удавится, и как то сумел выкрутится, за счет соблюдения рисков, только за счет них рассказывал, что у него в компании были выпускники Йеля, Гарварда, короч пипец ученые, и он, дуралей из Одессы, единственно за счет чего он выжил, контроль риска. говорит, что в Россию когда приехал, деньги уже были. Но это уж хрен проверишь, он говорит были, я читал что без штанов он был, когда в Финаме начинал работать. Каждый за свое топит
Всё это выливается в личность. Сильная личность выживает. Он был заметен раньше. Условия дожимали его к выживанию. Большинство сдалось, а он выжил. Его могу уважать.