Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 2
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Я сам применяю уровни поддержки и сопротивления очень давно пересмотрел много видео, в том числе Герчика полный арсенал видео и пробои и отбои, но результаты так себе делитесь опытом у кого как получается торговать.
я торгую, только пока не знаю, чем все это дело закончиться, причем по уровням Герчика(по его алгоритму), и по его технике, вот книжка с оглавлением, самые можно сказать свежие данные https://yadi.sk/i/3V-OmG92gcFMZw, скачивай на комп, после в браузере открывай, оглавление справа вверху
я торгую, только пока не знаю, чем все это дело закончиться, причем по уровням Герчика(по его алгоритму), и по его технике, вот книжка с оглавлением, самые можно сказать свежие данные https://yadi.sk/i/3V-OmG92gcFMZw, скачивай на комп, после в браузере открывай, оглавление справа вверху
Достали уже эти герчикоадепты
бывает, но спешу заметить, я уже второй раз с тобой сталкиваюсь, и оба раза ты все чем то не доволен, тут только одно решение, болеешь, иди на свежий воздух, побегай, разомнись, авось мир по другому после будет выглядеть
Нефть(WTI), котировка с CME, смотри, Н4 взял потому что не было ничего другого, за что-то надо привязаться(к чему то), поэтому внутрь-дня зашел, счас вот имхо расстановка, начал уровни смотреть с MN, потому что последний раз плел и заплел, нужно чтоб просто было, коли уровень, чем с большего тайма, тем сильнее, то и идти надо оттуда, с больших таймов на меньшие. И сразу у сопротивлению на Д1, от которого ЛП в пятницу пошло, по идее нужно значение, от которого пошел ход, походу это 46,08. Так что 46,08, что имеем? Восходящий тренд, и что-то типа ЛП, Клоуз на уровне, короч на понедельник ничего тут нету, что происходит на уровне неопнятно, по идее бодро вверх пошли, и Лп не глубокий, можно рассмотреть на Пробой, но завтра понедельник, мутный день, короч я пас по нефти на завтра.
Натуральный газ, о пятнице, уровень 2.505, уровень, от которого был значительный импульс, с обновлением предыдущего Хай восходящего тренда, в четверг значимое падение, и остановка прям под уровнем, то если длинная свеча и остановилась, на ЛП тянет ситуация?
Пятница, внутри-дня, первый Лп - стоп за Лоу разворота, после ушли далеко, и вновь ТВх, теперь уже удачнее, но закрылся на завершении сессии, пятница, активность падает, не стал всякие б/у выставлять. Теперь на понедельник, имеем мощное падение, ЛП не очень далеко дал ход, так что походу на пробой надо пробовать, но отягощено все встречным уровнем 2.429, при его достижении на б/у выставлять, может отскочить, что скажешь?
Нефть(WTI), котировка с CME, смотри, Н4 взял потому что не было ничего другого, за что-то надо привязаться(к чему то), поэтому внутрь-дня зашел, счас вот имхо расстановка, начал уровни смотреть с MN, потому что последний раз плел и заплел, нужно чтоб просто было, коли уровень, чем с большего тайма, тем сильнее, то и идти надо оттуда, с больших таймов на меньшие. И сразу у сопротивлению на Д1, от которого ЛП в пятницу пошло, по идее нужно значение, от которого пошел ход, походу это 46,08. Так что 46,08, что имеем? Восходящий тренд, и что-то типа ЛП, Клоуз на уровне, короч на понедельник ничего тут нету, что происходит на уровне неопнятно, по идее бодро вверх пошли, и Лп не глубокий, можно рассмотреть на Пробой, но завтра понедельник, мутный день, короч я пас по нефти на завтра.
Уровни, зоны перекупленности, волны это фантазии для обывателей, или начинающих, вообщем вроде тебя
понял, ну какой как говорится есть, другого нету
Уровни, зоны перекупленности, волны это фантазии для обывателей, или начинающих, вообщем вроде тебя.
вот интервью бабы одной, она купила курс годового обучения, он стоит 18 000 евро, она жена и совладелица ресторанного бизнеса, кто есть кто, ты со своим мнением Она которая отдала 18000 штук евро и счас на российском рынке торгует с плюсом, или Герчик, который ей что то впарил и сидит довольный? Или я, который тебе это видео подпихивает?
Кстати, никто не пробовал стратегию на пробитие круглых цен?
есть такое мнение, визуально достигнутое, и предположенное, что круглый уровень - это уровень, которые обладает притяжение только для любителей красивых цифр, а таких не очень много, поэтому такие уровни не очень большой энергией обладают, их практически не учитывают, так, для красного словца