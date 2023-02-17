Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 6

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Vladimir Baskakov:
Кстати, никто не пробовал стратегию на пробитие круглых цен?

Стратегии отдельной не пробовал, но небольшая зависимость есть


Всплески матожидания в точках на расстоянии 20-30 пунктов(5-значных) от круглых уровней с шагом 250 с обеих сторон.

 

@  Sergey Lazarenko

Австралиец.

План на покупку

А вот тебе и муха твоя. Быстро спустились, поболтались, и так же быстро наверх ушли. На одинаковых скоростях... Значит внизу делать нечего... Идем наверх.

 

 

Но все мои планы могут рассыпаться в клочья, что обычно и бывает по понедельникам.

У меня швейцарец как индикатор. Он как-то заранее меняет направления, а потом все догоняют.

И что-то он начал замедляться в падении, и на мелких таймах закругляться... 


 
SVETLANA LOKSHINA:

Но все мои планы могут рассыпаться в клочья, что обычно и бывает по понедельникам.

У меня швейцарец как индикатор. Он как-то заранее меняет направления, а потом все догоняют.

И что-то он начал замедляться в падении, и на мелких таймах закругляться... 


Когда все поверили в тренд и входят на ретестах против бакса, надо покупать бакс)

 
Aleksei Stepanenko:

Стратегии отдельной не пробовал, но небольшая зависимость есть


Всплески матожидания в точках на расстоянии 20-30 пунктов(5-значных) от круглых уровней с шагом 250 с обеих сторон.

@Aleksei Stepanenko

вот именно, что небольшая, с нее мало что выжать удастся(ИМХО)

SVETLANA LOKSHINA:

@  Sergey Lazarenko

Австралиец.

План на покупку

А вот тебе и муха твоя. Быстро спустились, поболтались, и так же быстро наверх ушли. На одинаковых скоростях... Значит внизу делать нечего... Идем наверх.

 

@SVETLANA LOKSHINA

не моя эта муха, а Михалыча, тут где далеко есть уровень  0,74395, в далеком 2018, фишка в том, что к уровням присматриваются только трейдеры вроде нас, а рынок другим дышит, ими другое движет, экономическая целесообразность, потребность, ну я тебе говорил, ты менй услышала... По идее ситуация аналогичная фунту, Твх на пробой, но размеры всего миллипусенькие, на разгонишься.


 
@Aleksey Mavrin:

Когда все поверили в тренд и входят на ретестах против бакса, надо покупать бакс)

это кто все ? И что за тренд?

 
SVETLANA LOKSHINA:

Но все мои планы могут рассыпаться в клочья, что обычно и бывает по понедельникам.

У меня швейцарец как индикатор. Он как-то заранее меняет направления, а потом все догоняют.

И что-то он начал замедляться в падении, и на мелких таймах закругляться... 


вот тебе паранормальная свечка, не видишь что-ли?


 
Sergey Lazarenko:

вот тебе паранормальная свечка, не видишь что-ли?


да что ж такое))) когда мы идем вниз, и внизу пустота без уровней, за основу я беру первую остановку. А первая остановка на бар левее

 
SVETLANA LOKSHINA:

да что ж такое))) когда мы идем вниз, и внизу пустота без уровней, за основу я беру первую остановку. А первая остановка на бар левее

да откуда же мне знать такие тонкости? теперь знаю, зато такая свечка обладает громадной подъемной силой

 
Sergey Lazarenko:

да откуда же мне знать такие тонкости? теперь знаю, зато такая свечка обладает громадной подъемной силой

да?) я думала мы это обсуждали) Ну ладно))) 

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