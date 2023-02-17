Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 6
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Кстати, никто не пробовал стратегию на пробитие круглых цен?
Стратегии отдельной не пробовал, но небольшая зависимость есть
Всплески матожидания в точках на расстоянии 20-30 пунктов(5-значных) от круглых уровней с шагом 250 с обеих сторон.
@ Sergey Lazarenko
Австралиец.
План на покупку
А вот тебе и муха твоя. Быстро спустились, поболтались, и так же быстро наверх ушли. На одинаковых скоростях... Значит внизу делать нечего... Идем наверх.
Но все мои планы могут рассыпаться в клочья, что обычно и бывает по понедельникам.
У меня швейцарец как индикатор. Он как-то заранее меняет направления, а потом все догоняют.
И что-то он начал замедляться в падении, и на мелких таймах закругляться...
Но все мои планы могут рассыпаться в клочья, что обычно и бывает по понедельникам.
У меня швейцарец как индикатор. Он как-то заранее меняет направления, а потом все догоняют.
И что-то он начал замедляться в падении, и на мелких таймах закругляться...
Когда все поверили в тренд и входят на ретестах против бакса, надо покупать бакс)
Стратегии отдельной не пробовал, но небольшая зависимость есть
Всплески матожидания в точках на расстоянии 20-30 пунктов(5-значных) от круглых уровней с шагом 250 с обеих сторон.
вот именно, что небольшая, с нее мало что выжать удастся(ИМХО)
@ Sergey Lazarenko
Австралиец.
План на покупку
А вот тебе и муха твоя. Быстро спустились, поболтались, и так же быстро наверх ушли. На одинаковых скоростях... Значит внизу делать нечего... Идем наверх.
@SVETLANA LOKSHINA
не моя эта муха, а Михалыча, тут где далеко есть уровень 0,74395, в далеком 2018, фишка в том, что к уровням присматриваются только трейдеры вроде нас, а рынок другим дышит, ими другое движет, экономическая целесообразность, потребность, ну я тебе говорил, ты менй услышала... По идее ситуация аналогичная фунту, Твх на пробой, но размеры всего миллипусенькие, на разгонишься.
Когда все поверили в тренд и входят на ретестах против бакса, надо покупать бакс)
это кто все ? И что за тренд?
Но все мои планы могут рассыпаться в клочья, что обычно и бывает по понедельникам.
У меня швейцарец как индикатор. Он как-то заранее меняет направления, а потом все догоняют.
И что-то он начал замедляться в падении, и на мелких таймах закругляться...
вот тебе паранормальная свечка, не видишь что-ли?
вот тебе паранормальная свечка, не видишь что-ли?
да что ж такое))) когда мы идем вниз, и внизу пустота без уровней, за основу я беру первую остановку. А первая остановка на бар левее
да что ж такое))) когда мы идем вниз, и внизу пустота без уровней, за основу я беру первую остановку. А первая остановка на бар левее
да откуда же мне знать такие тонкости? теперь знаю, зато такая свечка обладает громадной подъемной силой
да откуда же мне знать такие тонкости? теперь знаю, зато такая свечка обладает громадной подъемной силой
да?) я думала мы это обсуждали) Ну ладно)))