и снова случайное блуждание... - страница 40
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Ага, Кент с демоном Максвелла в корешах, он ему переключает и из орлянки энергию качает.
А как же
Демон Максвелла живёт на границе жидкости и газа ... и отвечает там за движение энергии преимущественно в одну сторону
Нет такого, приведите хоть один пейпер с такими утверждениями, я тестил давно уже это с вероятностью 95% рандомные куски по 5-10к сэмплом минутных ретурнов, даже выровненные по волатильности с рынка и ГСЧ подогнанный по распределению к рыночному, легко различаются, конечно не на глаз
Согласен, просто не хотел ввязываться в бесплодную дискуссию.
Знаете ли поддерживать чужие иллюзии бесчестно, а разрушать жестоко.
А как же
Демон Максвелла живёт на границе жидкости и газа ... и отвечает там за движение энергии преимущественно в одну сторону
Ну вот как после последних хотя бы 3-4 страниц ваших ответов, и в частности этого, можно с вами о чём-то серьёзно говорить. Вас в дверь, вы в окно. Юморить только и остаётся.
Что именно нет? То есть теперь вы либо переходите к соглашению что говорить будем про рынок, либо никак? Почему бы не перейти на соглашение говорить про монетку? Так вот на монетке вероятность того что через 500 шагов от нулевой точки значение будет +500 такая же как и -500, такая же как и все варианты построения цепочки длинною в 500 шагов.
Ответ опять не на мой вопрос.
Вопрос состоит в том, кто даст зуб за то, что график СБ ВООБЩЕ достанет уровень +500 с вероятностью 100%
Тогда, придём к соглашению, что на СБ заработать НЕЛЬЗЯ никак, даже Мартином,..
Эт почему НИКАК нельзя? Оч даже можно. По крайней мере половина определенно заработает (см. графики выше по теме). А 1/4 заработает даже оч прилично.
А вот на рынке, по слухам, зарабатывает только 5%.)) Дык, СБ вообще золотое дно.)
Согласен, просто не хотел ввязываться в бесплодную дискуссию.
Знаете ли поддерживать чужие иллюзии бесчестно, а разрушать жестоко.
Воот, гуманность-то и приведёт наш мир к апокалипсису. Жить будем счастливо но недолго, наживаясь на иллюзиях других. Прям как реальная действительность.
Ну, либо Кент нас всех до распада доведёт, упорядочив хаос, он мля может.
Согласен, просто не хотел ввязываться в бесплодную дискуссию.
Знаете ли поддерживать чужие иллюзии бесчестно, а разрушать жестоко.
Доктор,.. ну что же у Вас всё так мрачно-то?..
Я так полагаю, что пацаны, которые договорились разделить бабло поровну по достижении "красной линии" уж как-нибудь разрулят ситуацию и с 200... и с 300 долларами прибыли от Мартина . Как-никак - "в одной лодке сидят"...