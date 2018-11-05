и снова случайное блуждание... - страница 53
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Если бы на бесконечности было такое чередование, то это была бы уже не монетка. Трындец, и картинку вставлял уже. Сумарые траектории, облако.
Ничего подобного.
Каждый следующий результат броска монетки НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ.
То есть, орёл или решка НА КАЖДОМ броске имеют вероятность выпасть 50 на 50.
А это автоматом означает, что у траектории "2 вниз, 1 вверх в бесконечном цикле" права на жизнь ни на долю процента не меньше, чем у любой другой траектории из Вашего облака.
Отсюда, на бесконечности, существует бесконечное множество полноправных траекторий, которые никогда не вернутся к нулю.
Любое утверждение обратного возможно только при допущении НЕРАВНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ исхода каждого броска.
Разве не так?..
...
Отсюда, на бесконечности, существует бесконечное множество полноправных траекторий, которые никогда не вернутся к нулю.
...
А в сумме они 0.
А в сумме они 0.
О какой сумме может идти речь, когда вопрос стоИт конкретный: сто процентов график достигнет нуля, если я начну торговать на СБ по монетке, или НЕ сто процентов?..
То есть, существует ли хоть одна равноправная траектория, которая, начав движение вниз, никогда не вернётся к нулю? (ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ равноправная траектория)
О какой сумме может идти речь, когда вопрос стоИт конкретный: сто процентов график достигнет нуля, если я начну торговать на СБ по монетке, или НЕ сто процентов?..
То есть, существует ли хоть одна равноправная траектория, которая, начав движение вниз, никогда не вернётся к нулю? (ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ равноправная траектория)
Если будете торговать бесконечно, то вернется к нулю 100%.
Траектория вообще всего одна.
Если будете торговать бесконечно, то вернется к нулю 100%.
Траектория вообще всего одна.
А график с "облаком" показывает иное
График с "облаком" показывает, что, начав торговать одновременно, мой и Ваш графики пойдут ПО РАЗНЫМ траекториям...
И среди возможных есть те, которые не намерены возвращаться к нулю...
Посмотрите внимательней
Ничего подобного.
Каждый следующий результат броска монетки НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРЕДЫДУЩИХ.
То есть, орёл или решка НА КАЖДОМ броске имеют вероятность выпасть 50 на 50.
А это автоматом означает, что у траектории "2 вниз, 1 вверх в бесконечном цикле" права на жизнь ни на долю процента не меньше, чем у любой другой траектории из Вашего облака.
Отсюда, на бесконечности, существует бесконечное множество полноправных траекторий, которые никогда не вернутся к нулю.
Любое утверждение обратного возможно только при допущении НЕРАВНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ исхода каждого броска.
Разве не так?..
не так.... вы видели кривую гаусса?
чем больше бросков тем больше она принимает идеально ровную форму распределения т.е если бросить 10 раз то может быть по случайности большой перекос в одну из сторон, но чем больше делать бросков тем меньше будет становится перекос и тем более уравновешенной и плавной она(кривая распределения) будет...
как может иметь право на жизнь траектория 2 вниз и 1 вверх если вероятность 50 : 50? при равной вероятности в бесконечном цикле траектория будет всегда стремится к этому соотношению(50:50) а значит к нолю
А график с "облаком" показывает иное
График с "облаком" показывает, что, начав торговать одновременно, мой и Ваш графики пойдут ПО РАЗНЫМ траекториям...
И среди возможных есть те, которые не намерены возвращаться к нулю...
Посмотрите внимательней
не так.... вы видели кривую гаусса?
чем больше бросков тем больше она принимает идеально ровную форму распределения т.е если бросить 10 раз то может быть по случайности большой перекос в одну из сторон, но чем больше делать бросков тем меньше будет становится перекос и тем более уравновешенной и плавной она(кривая распределения) будет...
как может иметь право на жизнь траектория 2 вниз и 1 вверх если вероятность 50 : 50? при равной вероятности в бесконечном цикле траектория будет всегда стремится к этому соотношению(50:50) а значит к нолю
Равновероятно ли 001001 и 101010 , да проверено всем кому не лень
Равновероятно ли 001001001....001 и 01010101...0101 одинаковый длины? видимо да , а если нет то это грааль получается
А график с "облаком" показывает иное
График с "облаком" показывает, что, начав торговать одновременно, мой и Ваш графики пойдут ПО РАЗНЫМ траекториям...
И среди возможных есть те, которые не намерены возвращаться к нулю...
Посмотрите внимательней
Какой график с каким облаком? И причем тут мой и ваш? Вы выполнили бесконечное количество бросков?
не так.... вы видели кривую гаусса?
чем больше бросков тем больше она принимает идеально ровную форму распределения т.е если бросить 10 раз то может быть по случайности большой перекос в одну из сторон, но чем больше делать бросков тем меньше будет становится перекос и тем более уравновешенной и плавной она(кривая распределения) будет...
как может иметь право на жизнь траектория 2 вниз и 1 вверх если вероятность 50 : 50? при равной вероятности в бесконечном цикле траектория будет всегда стремится к этому соотношению(50:50) а значит к нолю
Ваши слова недвусмысленно означают, что (!) вероятность выпадения решки на 101-м броске БОЛЬШЕ, чем 50%, если в предыдущей сотне бросков орлов было 60, а решек 40 (например).
А ведь это расходится с общепринятой точкой зрения, что НА ЛЮБОМ БРОСКЕ СЕРИИ (!) выпадение орла и решки РАВНОВЕРОЯТНО, так как результаты предыдущих бросков не влияют ни на один последующий