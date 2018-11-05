и снова случайное блуждание... - страница 15

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prikolnyjkent:


А... Это - да...

Так проще.


Как я понимаю вход в обе стороны начинается не одновременно?  

 
Gorg1983:

Не ежесекундно же умные вещи думать, иногда и отдыхать надо. Плюс гуманизьм, будь он не ладен, приходится оберегать людей от думания всяких глупостей.


Аааа!  А может вы специально кричите, что это бред, чтобы люди не думали и не стали копать в этом направлении. 

 
Евгений:


Аааа!  А может вы специально кричите, что это бред, чтобы люди не думали и не стали копать в этом направлении. 


Заработать на движении - можно, как и проиграть! Без движения не заработать не проиграть.)))

[Удален]  
Евгений:


Аааа!  А может вы специально кричите, что это бред, чтобы люди не думали и не стали копать в этом направлении. 


А может анунахи всё же существуют.
 
Gorg1983:

Молю, поведайте про "три всем хорошо известных математических эффекта". Жилы стынут по клавишам пальцАми постучать.


Язык не поворачивается 

Ну не могу я вот так ррраз - и лишить людей радости творчества и открытия 

Вспомните агента Смита в Матрице: https://www.youtube.com/watch?v=CCA20updOAI

"... человечество не приемлет реальность без мучений... и нищеты..." 


Матрица - монолог агента Смита
Матрица - монолог агента Смита
  • 2012.07.08
  • www.youtube.com
Философия агента Смита
[Удален]  
prikolnyjkent:


Язык не поворачивается 

Ну не могу я вот так ррраз - и лишить людей радости творчества и открытия 

Вспомните агента Смита в Матрице: https://www.youtube.com/watch?v=CCA20updOAI

"... человечество не приемлет реальность без мучений... и нищеты..." 



Да ладно, не мучайтесь ношей тайны, эффекты эти ведь всем известные, сами же писали. Смит одобрит, мы на него Рената натравим.
 
prikolnyjkent:


А... Это - да...

Так проще.

Когда то давно делал нечто похожее. Было два варианта:

1)на каждом уровне сетки размещалось 2 противоположных ордера с одинаковым лотом. Стопов не было, а ТП был равен шагу сетки. Компенсаторов не было. После срабатывания ТП закрывшийся ордер восстанавливался на прежнем месте. Иногда на длинном малооткатном тренде система сливала.

2)строилась сетка  усредняюшего мартина в одном направлении. Когда просадка превышала некоторую величину, ставился компенсирующий ордер, который наполовину уменьшал совокупный лот. Тоже на длинной истории иногда сливал.

Ваш вариант, конечно отличается. Можно попробовать.

 
Gorg1983:

Да ладно, не мучайтесь ношей тайны, эффекты эти ведь всем известные, сами же писали. Смит одобрит. 


А радость творчества?.. 

А радость открытия, наконец?!.

Уж Вы-то конечно представляете мои осчусчения, когда я, после 6-ти лет топтания в одной точке логической цепи, вдруг получил свыше  намёк на решение...

Я просто охренел от его неожиданности.

Разве я могу лишить такого события других людей?.. 


[Удален]  
prikolnyjkent:


А радость творчества?.. 

А радость открытия, наконец?!.

Уж Вы-то конечно представляете мои осчусчения, когда я, после 6-ти лет топтания в одной точке логической цепи, вдруг получил свыше  намёк на решение...

Я просто охренел от его неожиданности.

Разве я могу лишить такого события других людей?.. 



угадать дату когда это произошло?
 
khorosh:

Когда то давно делал нечто похожее. Было два варианта:

1)на каждом уровне сетки размещалось 2 противоположных ордера с одинаковым лотом. Стопов не было, а ТП был равен шагу сетки. Компенсаторов не было. После срабатывания ТП закрывшийся ордер восстанавливался на прежнем месте. Иногда на длинном малооткатном тренде система сливала.

2)строилась сетка  усредняюшего мартина в одном направлении. Когда просадка превышала некоторую величину, ставился компенсирующий ордер, который наполовину уменьшал совокупный лот. Тоже на длинной истории иногда сливал.

Ваш вариант, конечно отличается. Можно попробовать.


У Вас не хватит производительности по прибыли при использовании только одного её источника в компенсаторе.

Конечно же, я не претендую на последнюю истину, но мне понадобилось "выдоить" прибыль из движения аж тремя способами сразу, чтобы её стало хватать на спокойную торговлю во время обратного хода цены.

Я могу только пожелать Вам открыть способ более хороший, чем достался мне. А иначе - компенсатору обратный ход не потянуть 


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