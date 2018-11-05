и снова случайное блуждание... - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А... Это - да...
Так проще.
Как я понимаю вход в обе стороны начинается не одновременно?
Не ежесекундно же умные вещи думать, иногда и отдыхать надо. Плюс гуманизьм, будь он не ладен, приходится оберегать людей от думания всяких глупостей.
Аааа! А может вы специально кричите, что это бред, чтобы люди не думали и не стали копать в этом направлении.
Аааа! А может вы специально кричите, что это бред, чтобы люди не думали и не стали копать в этом направлении.
Заработать на движении - можно, как и проиграть! Без движения не заработать не проиграть.)))
Аааа! А может вы специально кричите, что это бред, чтобы люди не думали и не стали копать в этом направлении.
А может анунахи всё же существуют.
Молю, поведайте про "три всем хорошо известных математических эффекта". Жилы стынут по клавишам пальцАми постучать.
Язык не поворачивается
Ну не могу я вот так ррраз - и лишить людей радости творчества и открытия
Вспомните агента Смита в Матрице: https://www.youtube.com/watch?v=CCA20updOAI
"... человечество не приемлет реальность без мучений... и нищеты..."
Язык не поворачивается
Ну не могу я вот так ррраз - и лишить людей радости творчества и открытия
Вспомните агента Смита в Матрице: https://www.youtube.com/watch?v=CCA20updOAI
"... человечество не приемлет реальность без мучений... и нищеты..."
Да ладно, не мучайтесь ношей тайны, эффекты эти ведь всем известные, сами же писали. Смит одобрит, мы на него Рената натравим.
А... Это - да...
Так проще.
Когда то давно делал нечто похожее. Было два варианта:
1)на каждом уровне сетки размещалось 2 противоположных ордера с одинаковым лотом. Стопов не было, а ТП был равен шагу сетки. Компенсаторов не было. После срабатывания ТП закрывшийся ордер восстанавливался на прежнем месте. Иногда на длинном малооткатном тренде система сливала.
2)строилась сетка усредняюшего мартина в одном направлении. Когда просадка превышала некоторую величину, ставился компенсирующий ордер, который наполовину уменьшал совокупный лот. Тоже на длинной истории иногда сливал.
Ваш вариант, конечно отличается. Можно попробовать.
Да ладно, не мучайтесь ношей тайны, эффекты эти ведь всем известные, сами же писали. Смит одобрит.
А радость творчества?..
А радость открытия, наконец?!.
Уж Вы-то конечно представляете мои осчусчения, когда я, после 6-ти лет топтания в одной точке логической цепи, вдруг получил свыше намёк на решение...
Я просто охренел от его неожиданности.
Разве я могу лишить такого события других людей?..
А радость творчества?..
А радость открытия, наконец?!.
Уж Вы-то конечно представляете мои осчусчения, когда я, после 6-ти лет топтания в одной точке логической цепи, вдруг получил свыше намёк на решение...
Я просто охренел от его неожиданности.
Разве я могу лишить такого события других людей?..
угадать дату когда это произошло?
Когда то давно делал нечто похожее. Было два варианта:
1)на каждом уровне сетки размещалось 2 противоположных ордера с одинаковым лотом. Стопов не было, а ТП был равен шагу сетки. Компенсаторов не было. После срабатывания ТП закрывшийся ордер восстанавливался на прежнем месте. Иногда на длинном малооткатном тренде система сливала.
2)строилась сетка усредняюшего мартина в одном направлении. Когда просадка превышала некоторую величину, ставился компенсирующий ордер, который наполовину уменьшал совокупный лот. Тоже на длинной истории иногда сливал.
Ваш вариант, конечно отличается. Можно попробовать.
У Вас не хватит производительности по прибыли при использовании только одного её источника в компенсаторе.
Конечно же, я не претендую на последнюю истину, но мне понадобилось "выдоить" прибыль из движения аж тремя способами сразу, чтобы её стало хватать на спокойную торговлю во время обратного хода цены.
Я могу только пожелать Вам открыть способ более хороший, чем достался мне. А иначе - компенсатору обратный ход не потянуть