и снова случайное блуждание... - страница 42
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Вам курс теории вероятностей что ли обосновать? Книги обоснуют лучше меня.
Ответ принимается!
Стремится к 0 ещё как, потому как число орлов и решек на бесконечности равно.
Разве?
Вам курс теории вероятностей что ли обосновать? Книги обоснуют лучше меня.
и что?....то же самое будет....
кароче не понравилось народу....не любите вы сб... а ведь это наиболее совершенная модель рынка...не полностью точная но других более точных попросту нету...а нету модели -нету никакого научного(логического, рационального, достоверного ..любое слово выбирайте) обоснования трейдерским телодвижениям....и между игрой на удачу и делом ставится знак равенства..
именно поэтому опционы оцениваются именно основываясь на этой простой модели...были попытки учитывать кластеризацию волатильности типа GARCH моделей и все это с треском просралось и несмотря на эти попытки сделать нечто более точное в оценке опционов вернулись обратно к сб....
пс: ок не нравится эта модель, приведите альтернативную....их есть у вас господа трейдеры? хоть одна модель более точная чем теория эфф. рынка..
Нови, чтобы понять что вы написали, вы бы расшифровали что такое "сб..." ? Пожалуйста, имейте уважение к читающим. А по-поводу случайной функции(СФ), у каждой СФ есть её характеристики: среднее, дисперсия, автокорреляционная функция. Ими можно пользоваться для трейдинга. Например, если дисперсия СФ невелика, то можно попробовать при диапазонной торговле: от самого верха в середину. По тренду сложнее, так как непонятно, когда тренд кончится.
я посмотрел ваш профиль. вы с 2012 года на форуме эту чехню рассказываете! 5 лет! 5 божих лет морочите людям головы! нужно было меня сразу спросить - я бы вам все объяснил.
а 5 лет потратили бы на что-то ценное.
вот вот...
знал бы что этот баклан загадит тему, вообще не создавал бы эту ветку((
хотел с нормальными умными людьми обсудить интересный вопрос а этот имбецил и сюда влез со свои ДВИЖЕНИЕМ..........
Нови, чтобы понять что вы написали, вы бы расшифровали что такое "сб..." ? Пожалуйста, имейте уважение к читающим. А по-поводу случайной функции(СФ), у каждой СФ есть её характеристики: среднее, дисперсия, автокорреляционная функция. Ими можно пользоваться для трейдинга. Например, если дисперсия СФ невелика, то можно попробовать при диапазонной торговле: от самого верха в середину. По тренду сложнее, так как непонятно, когда тренд кончится.
если бы вы внимательно читали , то увидели что я уже описывал это, что каждая случайность обладает набором уникальных параметров и характеристик...я это не оспариваю...это так...
но случайность от этого не становится менее случайной....хотя зная эти характеристики возможно предсказывать то что можно ожидать от тайм серии и чего нельзя ...
а вот распределение рыночных котировок сделано таким хитрым образом, чтобы всех засадить, по всем стратегиям...для тех кто по тренду прикалывается их стопят на пиле, а канальщиков выбивают тренды, мартингейлщиков стопят на участках сверхвысокой волатильности и безоткатных движений, консерваторам просто не дают заработать и тд и тому подобное...
пожалуй нет ни одного способа заработка денег более сложного чем трейдинг...из за совершенной конкуренции...
Разве?Ни один курс ТВ это никогда не обосновывал. На бесконечности равно (и даже не равно, а стремится в пределе к..) не кол-во, а отношение No/(No+Np)=0.5. Разность |Nо-Np| м.б. хоть бесконечностью.
Ну, No/(No+Np)=0.5, No=0.5No+0.5Np No=Np
Я уже запутался кто о чём говорит.
а вот распределение рыночных котировок сделано таким хитрым образом, чтобы всех засадить, по всем стратегиям...для тех кто по тренду прикалывается их стопят на пиле, а канальщиков выбивают тренды, мартингейлщиков стопят на участках сверхвысокой волатильности и безоткатных движений, консерваторам просто не дают заработать и тд и тому подобное...
Кем сделано? Имена, фамилии, явки?
Это просто случайный процесс. Все эти уровни, каналы, тренды и пр. к действительности не имеют никакого отношения. Поэтому все эти канальщики, трендщики и прочие в пролете, что совершенно естественно.
Кем сделано? Имена, фамилии, явки?
Это просто случайный процесс. Все эти уровни, каналы, тренды и пр. к действительности не имеют никакого отношения. Поэтому все эти канальщики, трендщики и прочие в пролете, что совершенно естественно.
Сами себе противоречите. У вас же статистика с положительным мо, сами говорили. Так вот если вы отделили случайную составляющую от неслучайной (в определённых пределах), пусть и сами этого не осознали, то почему бы на этой положительной статистике не работать и этим - каналам, трендам и прочему из ТА. ТА применяя ко всему подряд-естественно ничего не даст. Но на определённых данных почему бы ему не работать. В этом и выражается фраза-надо уметь его (ТА) готовить, проводить его на определённых данных, в контексте.
Ну, No/(No+Np)=0.5, No=0.5No+0.5Np No=Np
Я уже запутался кто о чём говорит.
Стремится к 0 ещё как, потому как число орлов и решек на бесконечности равно.
Количество орлов и решек может различаться на любой число, в т.ч. бесконечность. Вероятность, что "число орлов и решек на бесконечности равно" вообще бесконечно мала.
Пусть Х=бесконечность. Np=X, No=X+10^60 -> Np/(No+Np)=0.5 и |Np-No|=10^60.
Еще раз
Количество орлов и решек может различаться на любой число, в т.ч. бесконечность. Вероятность, что "число орлов и решек на бесконечности равно" вообще бесконечно мала.
Пусть Х=бесконечность. Np=X, No=X+10^60 -> Np/No=0.5 и |Np-No|=10^60.