и снова случайное блуждание... - страница 42

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Gorg1983:

Вам курс теории вероятностей что ли обосновать? Книги обоснуют лучше меня.


Ответ принимается!

 
Gorg1983:


Стремится к 0 ещё как, потому как число орлов и решек на бесконечности равно.

Разве?

Gorg1983:

Вам курс теории вероятностей что ли обосновать? Книги обоснуют лучше меня.
Ни один курс ТВ это никогда не обосновывал. На бесконечности равно (и даже не равно, а стремится в пределе к..) не кол-во, а отношение No/(No+Np)=0.5. Разность |Nо-Np| м.б. хоть бесконечностью.
 
nowi:


и что?....то же самое будет....

кароче не понравилось народу....не любите вы сб... а ведь это наиболее совершенная модель рынка...не полностью точная но других более точных попросту нету...а нету модели -нету никакого научного(логического, рационального, достоверного ..любое слово выбирайте) обоснования трейдерским телодвижениям....и между игрой на удачу и делом ставится знак равенства..

именно поэтому опционы оцениваются именно основываясь на этой простой модели...были попытки учитывать кластеризацию волатильности типа GARCH моделей и все это с треском просралось и несмотря на эти попытки сделать нечто более точное в оценке опционов вернулись обратно к сб....

пс: ок не нравится эта модель, приведите альтернативную....их есть у вас господа трейдеры? хоть одна модель более точная чем теория эфф. рынка..


Нови, чтобы понять что вы написали, вы бы расшифровали что такое "сб..." ? Пожалуйста, имейте уважение к читающим. А по-поводу случайной функции(СФ), у каждой СФ есть её характеристики: среднее, дисперсия, автокорреляционная функция. Ими можно пользоваться для трейдинга. Например, если дисперсия СФ невелика, то можно попробовать при диапазонной торговле: от самого верха в середину. По тренду сложнее, так как непонятно, когда тренд кончится. 
 
danminin:
я посмотрел ваш профиль. вы с 2012 года на форуме эту чехню рассказываете! 5 лет! 5 божих лет морочите людям головы! нужно было меня сразу спросить - я бы вам все объяснил.
а 5 лет потратили бы на что-то ценное.


вот вот...

знал бы что этот баклан загадит тему, вообще не создавал бы эту ветку((

хотел с нормальными умными людьми обсудить интересный вопрос а этот имбецил и сюда влез со свои ДВИЖЕНИЕМ..........


 
Victor Ziborov:

Нови, чтобы понять что вы написали, вы бы расшифровали что такое "сб..." ? Пожалуйста, имейте уважение к читающим. А по-поводу случайной функции(СФ), у каждой СФ есть её характеристики: среднее, дисперсия, автокорреляционная функция. Ими можно пользоваться для трейдинга. Например, если дисперсия СФ невелика, то можно попробовать при диапазонной торговле: от самого верха в середину. По тренду сложнее, так как непонятно, когда тренд кончится. 


если бы вы внимательно читали , то увидели что я уже описывал это, что каждая случайность обладает набором уникальных параметров и характеристик...я это не оспариваю...это так...

но случайность от этого не становится менее случайной....хотя зная эти характеристики возможно предсказывать то что можно ожидать от тайм серии и чего нельзя ...

а вот распределение рыночных котировок сделано таким хитрым образом, чтобы всех засадить, по всем стратегиям...для тех кто по тренду прикалывается их стопят на пиле, а канальщиков выбивают тренды, мартингейлщиков стопят на участках сверхвысокой волатильности и безоткатных движений, консерваторам просто не дают заработать и тд и тому подобное...

пожалуй нет ни одного способа заработка денег более сложного чем трейдинг...из за совершенной конкуренции...

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Разве?

Ни один курс ТВ это никогда не обосновывал. На бесконечности равно (и даже не равно, а стремится в пределе к..) не кол-во, а отношение No/(No+Np)=0.5. Разность |Nо-Np| м.б. хоть бесконечностью.


Ну, No/(No+Np)=0.5, No=0.5No+0.5Np    No=Np

Я уже запутался кто о чём говорит.

 
nowi:

а вот распределение рыночных котировок сделано таким хитрым образом, чтобы всех засадить, по всем стратегиям...для тех кто по тренду прикалывается их стопят на пиле, а канальщиков выбивают тренды, мартингейлщиков стопят на участках сверхвысокой волатильности и безоткатных движений, консерваторам просто не дают заработать и тд и тому подобное...

Кем сделано? Имена, фамилии, явки?

Это просто случайный процесс. Все эти уровни, каналы, тренды и пр. к действительности не имеют никакого отношения. Поэтому все эти канальщики, трендщики и прочие в пролете, что совершенно естественно.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Кем сделано? Имена, фамилии, явки?

Это просто случайный процесс. Все эти уровни, каналы, тренды и пр. к действительности не имеют никакого отношения. Поэтому все эти канальщики, трендщики и прочие в пролете, что совершенно естественно.


Сами себе противоречите. У вас же статистика с положительным мо, сами говорили. Так вот если вы отделили случайную составляющую от неслучайной (в определённых пределах), пусть и сами этого не осознали, то почему бы на этой положительной статистике не работать и этим - каналам, трендам и прочему из ТА. ТА применяя ко всему подряд-естественно ничего не даст. Но на определённых данных почему бы ему не работать. В этом и выражается фраза-надо уметь его (ТА) готовить, проводить его на определённых данных, в контексте.
 
Gorg1983:


Ну, No/(No+Np)=0.5, No=0.5No+0.5Np    No=Np

Я уже запутался кто о чём говорит.

Еще раз
Gorg1983:


Стремится к 0 ещё как, потому как число орлов и решек на бесконечности равно.

Количество орлов и решек может различаться на любой число, в т.ч. бесконечность. Вероятность, что "число орлов и решек на бесконечности равно" вообще бесконечно мала.

Пусть Х=бесконечность. Np=X, No=X+10^60 -> Np/(No+Np)=0.5 и |Np-No|=10^60.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
Еще раз

Количество орлов и решек может различаться на любой число, в т.ч. бесконечность. Вероятность, что "число орлов и решек на бесконечности равно" вообще бесконечно мала.

Пусть Х=бесконечность. Np=X, No=X+10^60 -> Np/No=0.5 и |Np-No|=10^60.

Нижняя справа картинка. Сумма всех исходов к чему стремится?
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