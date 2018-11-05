и снова случайное блуждание... - страница 41
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Ответ опять не на мой вопрос.
Вопрос состоит в том, кто даст зуб за то, что график СБ ВООБЩЕ достанет уровень +500 с вероятностью 100%
Я дам. А вы свой зуб дадите что нет?
Я дам. А вы свой зуб дадите что нет?
А вот у меня - не данных, позволяющих в такой ситуации что-либо утверждать с вероятностью 100%
График-то может НАВЕЧНО уйти вниз... и никогда к +500 не возвращаться
А вот у меня - не данных, позволяющих в такой ситуации что-либо утверждать с вероятностью 100%
График-то может НАВЕЧНО уйти вниз... и никогда к +500 не возвращаться
Зуб дадите нет? Впрочем всё равно как уж на сковороде будете петлять...
Ну так вот, в вопросе не были названы временные рамки. Так что я могу спокойно утверждать что на бесконечности монетка со 100% вероятностью может достигать любого уровня.
При этом весь спектр траекторий на бесконечности будет реализован, то есть шансы у всех траекторий равны.
"График-то может НАВЕЧНО уйти вниз... и никогда к +500 не возвращаться " на бесконечности он навечно вниз не уйдёт, так как стремится к 0.
Доктор,.. ну что же у Вас всё так мрачно-то?..
Я так полагаю, что пацаны, которые договорились разделить бабло поровну по достижении "красной линии" уж как-нибудь разрулят ситуацию и с 200... и с 300 долларами прибыли от Мартина . Как-никак - "в одной лодке сидят"...
какая нахрен прибыль? когда он зашел в плюс на 100 долларов - вы слили свой депозит, он продолжил играть по мартину, и ... "дошел до красной линии" ))))
а 5 лет потратили бы на что-то ценное.
я посмотрел ваш профиль. вы с 2012 года на форуме эту чехню рассказываете! 5 лет! 5 божих лет морочите людям головы! нужно было меня сразу спросить - я бы вам все объяснил.
а 5 лет потратили бы на что-то ценное.
Мож он вампир энергетический))). Под воробья косит, а сам птеродактиль.
)))
Зуб дадите нет? Впрочем всё равно как уж на сковороде будете петлять...
Ну так вот, в вопросе не были названы временные рамки. Так что я могу спокойно утверждать что на бесконечности монетка со 100% вероятностью может достигать любого уровня.
При этом весь спектр траекторий на бесконечности будет реализован, то есть шансы у всех траекторий равны.
"График-то может НАВЕЧНО уйти вниз... и никогда к +500 не возвращаться " на бесконечности он навечно вниз не уйдёт, так как стремится к 0.
Монетка... пойдёт не по всему спектру траекторий на бесконечности, А ПО ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ траектории. И далеко не факт, что именно эта её траектория хоть раз пересечётся с +500.
Мало того, график её движения НИКАК НЕ МОЖЕТ стремиться к нулю, по той самой банальной причине, что ОН НЕ ЗНАЕТ, где этот ноль находится
Кроме того, ни на одно из будущих движений монетки, история предыдущих движений НЕ ВЛИЯЕТ - каждый её следующий шаг будет СЛУЧАЙНЫМ.
Монетка... пойдёт не по всему спектру траекторий на бесконечности, А ПО ОДНОЙ ЕДИНСТВЕННОЙ траектории. И далеко не факт, что именно эта её траектория хоть раз пересечётся с +500.
Мало того, график её движения НИКАК НЕ МОЖЕТ стремиться к нулю, по той самой банальной причине, что ОН НЕ ЗНАЕТ, где этот ноль находится
Кроме того, ни на одно из будущих движений монетки, история предыдущих движений НЕ ВЛИЯЕТ - каждый её следующий шаг будет СЛУЧАЙНЫМ.
Каждая траектория равновероятна. Потому как даже у одной траектории нет предела на бесконечности, то достигнуты могут быть любые уровни и в минусах и в плюсах.
Стремится к 0 ещё как, потому как число орлов и решек на бесконечности равно.
Обоснуйте пожалуйста! Почему так.
Вам курс теории вероятностей что ли обосновать? Книги обоснуют лучше меня.