и снова случайное блуждание... - страница 7
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Что вы мучаетесь, проведите уже эксперимент.
1-один онлайн выкладывает сб+1-1, а оппонент делает на них сделки.
2-один онлайн выкладывает +1-1 но не сб, а с учётом того как делает сделки второй.
Судя по заявлениям что заработать можно на всём, было бы движение, то Кент должен победить в обоих случаях, даже когда играют против него специально.
Если конечно желание есть.А то так то я тоже Папа римский.
Расскажите тогда, как не используя никаких закономерностей, заработать на движении. Что же нужно сделать для этого?..
Рассказываю,.. уже который раз (правда, раньше всё было сказано разрознено, а теперь скомпоную "в одном файле")
ЕДИНСТВЕННЫЙ существующий источник дохода по результата СЕРИИ сделок - это положительная разность двух произведений: AvP * NP - AvL * NL
где AvP - среднее значение профита на сделку серии (в валюте);
NP - количество профитных сделок в серии;
AvL и NL - то же самое, соответственно, для лосей...
Когда NP != NL - тут всё ясно.
Но, мы обсуждаем СБ, которому предписывается исход 50 на 50 (то есть, обобщённо - NP = NL)
Тогда, источником заработка остаётся ситуация, когда AvP > AvL, причём, их значения ЦЕЛИКОМ ПОДВЛАСТНЫ НАШЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ (полагаю, никому не надо объяснять, каким образом).
... Я знаю как заработать имея бесконечный депозит, но с конечным депозитом вынужден искать закономерности.
А те, кто "с конечным депозитом", должны ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, что угроза их депозиту возникает ПРИ ДВИЖЕНИИ цены в определённую сторону на определённое расстояние. И пусть они теперь скажут: ЗНАЯ ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ, которое способно убить Ваше депо, И ОЖИДАЯ ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ (!), разве не способны Вы, если оно вдруг началось, ЗАРАБОТАТЬ НА НЁМ БОЛЬШЕ, чем оно сожрёт на той части ТС, которая настроена на блуждание?.. (или даже просто компенсировать 90...95% нанесённых убытков)
Если НЕТ, то значит Вам ещё есть чему поучиться на рынке.
Ну, а если способны, то в чём тогда проблема ващще
А проиграть при наличии движения шансов меньше?
А проиграть при наличии движения шансов меньше?
Это зависит от Ваших действий.
Я лишь утверждаю, что есть такая система действий, при которой убыток чисто механически не получается (разве что брокер выкинет "шип" в полторы тысячи пунктов на 4-х знаке со спредом сотни в две-четыре... да ещё и с блокировкой связи или терминала ващще)
Рассказываю,.. уже который раз (правда, раньше всё было сказано разрознено, а теперь скомпоную "в одном файле")
ЕДИНСТВЕННЫЙ существующий источник дохода по результата СЕРИИ сделок - это положительная разность двух произведений: AvP * NP - AvL * NL
где AvP - среднее значение профита на сделку серии (в валюте);
NP - количество профитных сделок в серии;
AvL и NL - то же самое, соответственно, для лосей...
Когда NP != NL - тут всё ясно.
Но, мы обсуждаем СБ, которому предписывается исход 50 на 50 (то есть, обобщённо - NP = NL)
Тогда, источником заработка остаётся ситуация, когда AvP > AvL, причём, их значения ЦЕЛИКОМ ПОДВЛАСТНЫ НАШЕМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ (полагаю, никому не надо объяснять, каким образом).
А те, кто "с конечным депозитом", должны ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, что угроза их депозиту возникает ПРИ ДВИЖЕНИИ цены в определённую сторону на определённое расстояние. И пусть они теперь скажут: ЗНАЯ ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ, которое способно убить Ваше депо, И ОЖИДАЯ ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ (!), разве не способны Вы, если оно вдруг началось, ЗАРАБОТАТЬ НА НЁМ БОЛЬШЕ, чем оно сожрёт на той части ТС, которая настроена на блуждание?.. (или даже просто компенсировать 90...95% нанесённых убытков)
Если НЕТ, то значит Вам ещё есть чему поучиться на рынке.
Ну, а если способны, то в чём тогда проблема ващще
Идея-то хороша, просто открываем сделки в разные стороны по определенному алгоритму, пока положительных сделок не станет больше ,чем отрицательных. И естественно, зная условия, которые приведут к сливу, можно построить систему, которая будет именно это условие эксплуатировать ,чтобы перекрыть слив от основной системы. Но это в общих чертах, а как только дело доходит до реализации алгоритма ,вдруг выясняется, что вот этот момент переключения между системами придется настраивать, используя найденные закономерности, по тому что если запустить первую, то слив вопрос времени, если запустить вторую, то заработок вопрос времени и если они будут работать одновременно, то в итоге слив по спреду.
Самый важный вопрос: Как это сделать? По тому что сама идея стара как мир...рынки. Как это реализовать-то?
Идея-то хороша, просто открываем сделки в разные стороны по определенному алгоритму, пока положительных сделок не станет больше ,чем отрицательных. И естественно, зная условия, которые приведут к сливу, можно построить систему, которая будет именно это условие эксплуатировать ,чтобы перекрыть слив от основной системы. Но это в общих чертах, а как только дело доходит до реализации алгоритма ,вдруг выясняется, что вот этот момент переключения между системами придется настраивать, используя найденные закономерности, по тому что если запустить первую, то слив вопрос времени, если запустить вторую, то заработок вопрос времени и если они будут работать одновременно, то в итоге слив по спреду.
Самый важный вопрос: Как это сделать? По тому что сама идея стара как мир...рынки. Как это реализовать-то?
Не... эта Ваша идея не подходит.
У меня всё "срослось" только после того, когда я в "механизм" "Компенсатора" объединил ТРИ совершенно независимых друг от друга, по отдельности, думаю, всем хорошо известных математических эффекта ... А простым "ломом" - такую задачу не взять
Не... эта Ваша идея не подходит.
У меня всё "срослось" только после того, когда я в "механизм" "Компенсатора" объединил ТРИ совершенно независимых друг от друга, по отдельности, думаю, всем хорошо известных математических эффекта ... А простым "ломом" - такую задачу не взять
так вы живете с доходов в орлянку?
так вы живете с доходов в орлянку?
Вообще-то, в орлянку теоретически можно выиграть без мартингейлов и бесконечного депозита, но, действительно, только в пределе. У меня получилось (на бумаге, естественно), но сумма выигрыша не стоит того.))
ЗЫ Лет 5 назад решалась как вспомогательная задача. Сейчас технологии утеряны, за ненадобностью.) Собственно, задача стояла, не как выиграть, а как максимально растянуть удовольствие при ограниченных средствах.)
Трандец...
Я просто улетаю
Может Вы и логику под это утверждение какую-нибудь подвести можете?..
Логика уже давно подведена, мозги бы у кого были, что бы понять.
Вообще-то, в орлянку теоретически можно выиграть без мартингейлов и бесконечного депозита, но, действительно, только в пределе. У меня получилось (на бумаге, естественно), но сумма выигрыша не стоит того.))
ЗЫ Лет 5 назад решалась как вспомогательная задача. Сейчас технологии утеряны, за ненадобностью.) Собственно, задача стояла, не как выиграть, а как максимально растянуть удовольствие при ограниченных средствах.)
Ну сколько можно устраивать эту клоунскую репризу?