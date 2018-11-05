и снова случайное блуждание... - страница 14
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Интереснее про три математические чего-то там. Хоть трёп интересней будет, а то яблоки.. 2+2.. Кстати 2+2 не у всех 4. Обычно как раз у тех не 4 , у кого на сб заработать можно.
А у вас всё не как у людей.
как доказать что ты не олень?
Ой, а у яньдекся ответов-уписаться можно.
Да я не от злости, Кент-Вы и правда прикольный.
Спасибо на добром слове
Вот, учитесь у Gorg1983, как взрослые люди должны непринуждённую беседу воспринимать
Ну те кто утверждали что земля стоит на трёх слонах тоже не верили, что она круглая и считали это банальным бредом. Это так , к слову.
Не переживайте, сейчас в интернете полно роликов гениев которые вновь доказывают что она плоская. Надо полагать их тоже не стоит недооценивать?
Так можно скатиться к тому, что любой бред имеет право на существование и должен всерьёз рассматриваться умными головами. Так у этих умных голов и времени не будет думать умные вещи, пока весь бред переберёшь. Да что там, жизней всех умных всех времен и народов не хватит.
А на двух счетах сделали, чтобы было легче отслеживать работу каждого направления и не запутаться с ордерами? У вас что, каждое направление является компенсатором для другого или компенсатор это отдельный механизм для каждого счёта?
Компенсатор - у каждого счёта свой.
Второй счёт позволяет использовать колебания курса, которые не задевают сетки первого счёта (сдвиг сеток на полшага)
Вот он как раз по делу говорит, а у вас один трёп.
Не стоило мне отвечать, я ведь для вас слишком некомпетентен и неопытен, супротив вашей мега компетентности в постах.
Молю, поведайте про "три всем хорошо известных математических эффекта". Жилы стынут по клавишам пальцАми постучать.
Компенсатор - у каждого счёта свой.
Второй счёт позволяет использовать колебания курса, которые не задевают сетки первого счёта (сдвиг сеток на полшага)
Я имел ввиду, что можно же и на одном счёте оба направления(обе сетки) реализовать. Только сложнее разбираться с кучей ордеров , конечно.
Я имел ввиду, что можно же и на одном счёте оба направления(обе сетки) реализовать. Только сложнее разбираться с кучей ордеров , конечно.
А... Это - да...
Так проще.
Вы только не обижайтесь, но вы уже потратили здесь время на комментирование бреда, почему же вы не думали умные вещи, а отвлеклись на бред? А как же умная голова?
Вы только не обижайтесь, но вы уже потратили здесь время на комментирование бреда, почему же вы не думали умные вещи, а отвлеклись на бред? А как же умная голова?
Не ежесекундно же умные вещи думать, иногда и отдыхать надо. Плюс гуманизьм, будь он не ладен, приходится оберегать людей от думания всяких глупостей.