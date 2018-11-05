и снова случайное блуждание... - страница 14

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Gorg1983:


Интереснее про три математические чего-то там. Хоть трёп интересней будет, а то яблоки.. 2+2.. Кстати 2+2 не у всех 4. Обычно как раз у тех не 4 , у кого на сб заработать можно. 

А у вас всё не как у людей.

Вот он как раз по делу говорит, а у вас один трёп.
 
Gorg1983:

как доказать что ты не олень?

Ой, а у яньдекся ответов-уписаться можно.

Да я не от злости, Кент-Вы и правда прикольный.


 Спасибо на добром слове

Вот, учитесь у Gorg1983, как взрослые люди должны непринуждённую беседу воспринимать 



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Евгений:


Ну те кто утверждали что земля стоит на трёх слонах тоже не верили, что она круглая и считали это банальным бредом.    Это так , к слову.  



Не переживайте, сейчас в интернете полно роликов гениев которые вновь доказывают что она плоская. Надо полагать их тоже не стоит недооценивать?

Так можно скатиться к тому, что любой бред имеет право на существование и должен всерьёз рассматриваться умными головами. Так у этих умных голов и времени не будет думать умные вещи, пока весь бред переберёшь. Да что там, жизней всех умных всех времен и народов не хватит.

 
khorosh:
А на двух счетах сделали, чтобы было легче отслеживать работу каждого направления и не запутаться с ордерами? У вас что, каждое направление является компенсатором для другого или компенсатор это отдельный механизм для каждого счёта?


Компенсатор - у каждого счёта свой.

Второй счёт позволяет использовать колебания курса, которые не задевают сетки первого счёта (сдвиг сеток на полшага)

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khorosh:
Вот он как раз по делу говорит, а у вас один трёп.

Не стоило мне отвечать, я ведь для вас слишком некомпетентен и неопытен, супротив вашей мега компетентности в постах.
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prikolnyjkent:




Молю, поведайте про "три всем хорошо известных математических эффекта". Жилы стынут по клавишам пальцАми постучать.
 
prikolnyjkent:


Компенсатор - у каждого счёта свой.

Второй счёт позволяет использовать колебания курса, которые не задевают сетки первого счёта (сдвиг сеток на полшага)


Я имел ввиду, что можно же и на одном счёте оба направления(обе сетки) реализовать. Только сложнее разбираться с кучей ордеров , конечно.
 
khorosh:

Я имел ввиду, что можно же и на одном счёте оба направления(обе сетки) реализовать. Только сложнее разбираться с кучей ордеров , конечно.


А... Это - да...

Так проще.

 
Gorg1983: Так у этих умных голов и времени не будет думать умные вещи, пока весь бред переберёшь.


Вы только не обижайтесь, но вы уже потратили здесь время на комментирование бреда, почему же вы не думали умные вещи, а отвлеклись на бред? А как же умная голова? 

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Евгений:


Вы только не обижайтесь, но вы уже потратили здесь время на комментирование бреда, почему же вы не думали умные вещи, а отвлеклись на бред? А как же умная голова? 


Не ежесекундно же умные вещи думать, иногда и отдыхать надо. Плюс гуманизьм, будь он не ладен, приходится оберегать людей от думания всяких глупостей.
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