Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 109
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Сначала надо показать кто к чему способен, а потом выступать.
как дитя малое...
Уважаемые участники, можете созерцать на чистую прибыль, оценки эффективности и индекса своих ТС на 12-00 МСК, 11 07 17г. по методике, которую никому не навязываю, но, расскажу подробно, если кто проявит интерес:
как дитя малое...
Ну да. Тот, который не слушает вас, или глупый, или дитя.
Я ваши теории, такие как АСУ и ТАУ проходил еще 1973, в факультете Кибернетики.
Так что ведите себя прилично.
Ну да. Тот, который не слушает вас, или глупый, или дитя.
Я ваши теории, такие как АСУ и ТАУ проходил еще 1973, в факультете Кибернетики.
Так что ведите себя прилично.
ну так не капризничайте.
зы
Petros Shatakhtsyan:
...
Старые советские понятия тут не действуют.
Кстати, факультет Кибернетики, по вашей логике, тоже относится к старым советским понятиям? как и эффективность, и АСУ, и ТАУ?
;))
ну так не капризничайте.
зы
Кстати, факультет Кибернетики, по вашей логике, тоже относится к старым советским понятиям? как и эффективность, и АСУ, и ТАУ?
;))
В советские времена свободного рынка как форекс, не было.
Вот мой мальчик занимается машинным обучением, и удивился когда узнал, что я еще 70-ые годы изучил математическое моделирование. А он подумал что "machine learning", это новая наука и только только вышла.
Но не надо всё один к одному применить и там где это не нужно.
Олег, мне кажется, что Вы все-таки обиделись на оценку 2+..
https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page101#comment_5424839
Но ведь я же заранее попросил индульгенцию и чтобы без обид.
Такую пыль подняли...
Надо ведь кроме ссылок на учебники еще и правильно понимать и применять формулы и понятия.
ох, надеюсь сегодня завтра таки вступить в борьбу, а то с экспертом провозился
Видимо вы не знаете как надо рассчитать ФВ. Поищите в гугле.
Petros, ну зачем Вы вот так?
Я просто подставляю значения с самого САЙТА сигналы в ИХ формулу (хотя формулы бывают разные)
Мои расчеты ФВ совпадают со значениями на сайте сигналы (так нам становится понятно какая именно формула ими применяется).
Расхождение только в случае отсутствия убыточных трейдов. По их же формуле должно быть n/a, а у них стоит 0.
Считаю это ошибкой программистов сайта Сигналов.
Если у Вас есть конкретно что сказать по сути - опишите здесь без отсылок в Гугл.
Petros, ну зачем Вы вот так?
Я просто подставляю значения с самого САЙТА сигналы в ИХ формулу (хотя формулы бывают разные)
Мои расчеты ФВ совпадают со значениями на сайте сигналы (так нам становится понятно какая именно формула ими применяется).
Расхождение только в случае отсутствия убыточных трейдов. По их же формуле должно быть n/a, а у них стоит 0.
Считаю это ошибкой программистов сайта Сигналов.
Если у Вас есть конкретно что сказать по сути - опишите здесь без отсылок в Гугл.
А что написана в подсказке? отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке
Сначала выясните что означают все эти термины , а потом говорите что там правильно. У меня нет столько времени и я не привык разбазаривать на форуме.
Уважаемые участники, можете созерцать на чистую прибыль, оценки эффективности и индекса своих ТС на 12-00 МСК, 11 07 17г. по методике, которую никому не навязываю, но, расскажу подробно, если кто проявит интерес:
Очень интересно. Где оценка, в каком столбце?
Если в последнем - то не надо отвечать, вижу.
Одно только не пойму - как ТС с такой большой просадкой смогли взять соответственно 1 и 2 место?
Ведь на месте провайдера мог оказаться копировщик... 100% просадки - это ливантос.