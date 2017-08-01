Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 109

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Petros Shatakhtsyan:

Сначала надо показать кто к чему способен, а потом выступать.


как дитя малое...

 

Уважаемые участники,  можете созерцать на чистую прибыль, оценки эффективности и индекса своих ТС на 12-00 МСК, 11 07 17г. по методике, которую никому не навязываю, но, расскажу подробно, если кто проявит интерес:


 
Олег avtomat:

как дитя малое...

Ну да. Тот, который не слушает вас, или глупый, или дитя.

Я ваши теории, такие как АСУ и ТАУ проходил еще 1973, в факультете Кибернетики.

Так что ведите себя прилично.

[Удален]  
Petros Shatakhtsyan:

Ну да. Тот, который не слушает вас, или глупый, или дитя.

Я ваши теории, такие как АСУ и ТАУ проходил еще 1973, в факультете Кибернетики.

Так что ведите себя прилично.


ну так не капризничайте.


зы

Petros Shatakhtsyan:

...

Старые советские понятия тут не действуют.


Кстати, факультет Кибернетики, по вашей логике, тоже относится к старым советским понятиям?  как и эффективность, и АСУ, и ТАУ?

;))

 
Олег avtomat:

ну так не капризничайте.


зы


Кстати, факультет Кибернетики, по вашей логике, тоже относится к старым советским понятиям?  как и эффективность, и АСУ, и ТАУ?

;))


В советские времена свободного рынка как форекс, не было.

Вот мой мальчик занимается машинным обучением, и удивился когда узнал, что я еще 70-ые годы изучил математическое моделирование. А он подумал что "machine learning", это новая наука и только только вышла.

Но не надо всё один к одному применить и там где это не нужно.

 

Олег, мне кажется, что Вы все-таки обиделись на оценку 2+..


https://www.mql5.com/ru/forum/192255/page101#comment_5424839


Но ведь я же заранее попросил индульгенцию и чтобы без обид.

Такую пыль подняли...

Надо ведь кроме ссылок на учебники еще и правильно понимать и применять формулы и понятия.

Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года .
  • 2017.07.10
  • www.mql5.com
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ох, надеюсь сегодня завтра таки вступить в борьбу, а то с экспертом провозился

 
Petros Shatakhtsyan:

Видимо вы не знаете как надо рассчитать ФВ. Поищите в гугле.


Petros, ну зачем Вы вот так?

Я просто подставляю значения с самого САЙТА сигналы в ИХ формулу (хотя формулы бывают разные)

Мои расчеты ФВ совпадают со значениями на сайте сигналы (так нам становится понятно какая именно формула ими применяется).

Расхождение только в случае отсутствия убыточных трейдов. По их же формуле должно быть n/a, а у них стоит 0.

Считаю это ошибкой программистов сайта Сигналов.


Если у Вас есть конкретно что сказать по сути - опишите здесь без отсылок в Гугл.

 
Kirill Belousov:

Petros, ну зачем Вы вот так?

Я просто подставляю значения с самого САЙТА сигналы в ИХ формулу (хотя формулы бывают разные)

Мои расчеты ФВ совпадают со значениями на сайте сигналы (так нам становится понятно какая именно формула ими применяется).

Расхождение только в случае отсутствия убыточных трейдов. По их же формуле должно быть n/a, а у них стоит 0.

Считаю это ошибкой программистов сайта Сигналов.


Если у Вас есть конкретно что сказать по сути - опишите здесь без отсылок в Гугл.


А что написана в подсказке?  отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке

Сначала выясните что означают все эти термины , а потом говорите что там правильно. У меня нет столько времени и я не привык разбазаривать на форуме.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые участники,  можете созерцать на чистую прибыль, оценки эффективности и индекса своих ТС на 12-00 МСК, 11 07 17г. по методике, которую никому не навязываю, но, расскажу подробно, если кто проявит интерес:

Очень интересно. Где оценка, в каком столбце?

Если в последнем - то не надо отвечать, вижу.

Одно только не пойму - как ТС с такой большой просадкой смогли взять соответственно 1 и 2 место?

Ведь на месте провайдера мог оказаться копировщик... 100% просадки - это ливантос.

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